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Безопасность в доме и на рабочем месте превыше всего

19.12.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

О том, как предупредить беду и не допустить пожара в доме и на рабочем месте, рассказал начальник Дзержинского РОЧС Максим Баско в трудовых коллективах Дзержинского района.

Спасатели Дзержинского районного отдела по чрезвычайным ситуациям продолжают проводить встречи в трудовых коллективах предприятий и организаций района. Живое общение с людьми даёт положительный результат в рассмотрении тем, связанных с обеспечением пожарной безопасности.

– Есть те, кто считает автономный пожарный извещатель бесполезной вещью? – спросил спасатель.

– Многие не знают, сколько человек уже спасены благодаря этому приборчику, и когда мы рассказываем реальные случаи спасения, желающих установить его у себя в домовладении, становится все больше, – рассказал главный спасатель района присутствующим во время выступления в трудовых коллективах ООО «Мир воды» и ООО «Электроник сервис».

Напомнил спасатель и о безопасности детей путем установки на телефон мобильное приложение «МЧС Беларуси: Помощь рядом», где каждый сможет получить всю полезную информацию, а заодно и проверить свои знания, пройдя тестирование.

Обеспечение безопасности на любом объекте также немаловажная тема, которая прозвучала сегодня на встрече. Максим Валерьевич отметил, что безопасность объекта должна достигаться благодаря тесному сотрудничеству между руководителем объекта и представителями структуры МЧС.




 
 
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О том, как предупредить беду и не допустить пожара в доме и на рабочем месте, рассказал начальник Дзержинского РОЧС Максим Баско в трудовых...
 
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