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С Новым Годом! (Программа проведения новогодних праздничных мероприятий на пл.Ленина)

19.12.2019 — Разное | Калiнкавiцкiя навiны  
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Источник материала: Калiнкавiцкiя навiны

С Новым Годом! (Программа проведения новогодних праздничных мероприятий на пл.Ленина)

31 декабря

17.00 –19.00 –  музыкальная радиопрограмма «С Новым годом!»;

19.00–20.00 – театрализованная программа «Новый год к нам мчится»;

20.00– 21.00 –развлекательная  программа для молодежи «Мы встречаем Новый год»;

21.00–22.30 – шоу-программа «Новогодний каламбур» (хороводы вокруг елки, игры, конкурсы, сюрпризы от Деда Мороза и Снегурочки);

22.30–  24.00 – музыкальная радиопрограмма «С Новым годом!».

 

1 января

00.15– 01.00 – музыкальная радиопрограмма «С Новым годом!»;

01.00– 03.00 –  дискотека под открытым небом «В новогоднюю ночь»;

03.00–05.00 – музыкальная радиопрограмма «С Новым годом поздравляем!»;

12.00–16.00 – музыкальная радиопрограмма «С Новым годом поздравляем!»;

16.00–18.00 – спортивно-развлекательная программа «Забавы у новогодней елки»;

18.00–22.00 –музыкальная радиопрограмма «С Новым годом поздравляем!».

 

 
 
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31 декабря 17.00 –19.00 –  музыкальная радиопрограмма «С Новым годом!»; 19.00–20.00 – театрализованная программа «Новый год к нам мчится»; 20.00–
 
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