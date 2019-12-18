С Новым Годом! (Программа проведения новогодних праздничных мероприятий на пл.Ленина)

31 декабря
17.00 –19.00 – музыкальная радиопрограмма «С Новым годом!»;
19.00–20.00 – театрализованная программа «Новый год к нам мчится»;
20.00– 21.00 –развлекательная программа для молодежи «Мы встречаем Новый год»;
21.00–22.30 – шоу-программа «Новогодний каламбур» (хороводы вокруг елки, игры, конкурсы, сюрпризы от Деда Мороза и Снегурочки);
22.30– 24.00 – музыкальная радиопрограмма «С Новым годом!».
1 января
00.15– 01.00 – музыкальная радиопрограмма «С Новым годом!»;
01.00– 03.00 – дискотека под открытым небом «В новогоднюю ночь»;
03.00–05.00 – музыкальная радиопрограмма «С Новым годом поздравляем!»;
12.00–16.00 – музыкальная радиопрограмма «С Новым годом поздравляем!»;
16.00–18.00 – спортивно-развлекательная программа «Забавы у новогодней елки»;
18.00–22.00 –музыкальная радиопрограмма «С Новым годом поздравляем!».