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Курсы валют и криптовалют на сегодня

19.12.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

Торги в четверг 19 декабря открылись ростом курса российского рубля до максимума за 622 дня. Биткойн +493.14.

Курс доллара на момент написания статьи не изменился. Первые сделки прошли по официальному курсу НБРБ на сегодня — 2,1062 BYN/USD.

Курс евро снизился на 0,0013 BYN до 2,3436 BYN/EUR.

Курс российского рубля вырос всего на 0,0012 BYN до 3,3656 BYN/100 RUB. но этого хватило для того, чтобы поставить очередной рекорд. Рубль РФ оказался на максимуме за 622 дня.

Bitcoin − 7133.85$ (+493.14);

Bitcоin Cash/ВСС – 185.17$ (+9.7);

Litecoin − 39.67$ (+2.71);

Еthеreum − 128.18$ (+5.72);

ZCаsh − 28.79$ (+0.64);

DigitalCash − 43.02$ (+1.56);

Monero − 47.56$ (+1.49).


 
 
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Торги в четверг 19 декабря открылись ростом курса российского рубля до максимума за 622 дня. Биткойн +493.14.
 
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