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Праздник детям устроили спасатели, бээрэсэмщики и гимназисты
19.12.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Новогодний сюрприз для детей из приемной семьи и дома семейного типа приготовили БРСМ, РОЧС и гимназия №1.
Семьи Любови Полевой и Таисии Алейниковой собрались на общий праздник — с развлечениями и подарками от организаторов.
Это праздничное мероприятие прошло в рамках акций «Наши дети» и «Безопасный Новый год».
Фото Михаила Левцова
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Новогодний сюрприз для детей из приемной семьи и дома семейного типа приготовили БРСМ, РОЧС и гимназия №1. Семьи Любови Полевой и Таисии Алейниковой...
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