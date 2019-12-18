Праздник детям устроили спасатели, бээрэсэмщики и гимназисты

Источник материала: Горецкий вестник

Новогодний сюрприз для детей из приемной семьи и дома семейного типа приготовили БРСМ, РОЧС и гимназия №1.













Семьи Любови Полевой и Таисии Алейниковой собрались на общий праздник — с развлечениями и подарками от организаторов.







































































Это праздничное мероприятие прошло в рамках акций «Наши дети» и «Безопасный Новый год».







Фото Михаила Левцова