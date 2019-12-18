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Праздник детям устроили спасатели, бээрэсэмщики и гимназисты

19.12.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

Новогодний сюрприз для детей из приемной семьи и дома семейного типа приготовили БРСМ, РОЧС и гимназия №1.

 

Праздник детям устроили спасатели, бээрэсэмщики и гимназисты

 

Праздник детям устроили спасатели, бээрэсэмщики и гимназисты

 

Семьи Любови Полевой и Таисии Алейниковой собрались на общий праздник — с развлечениями и подарками от организаторов.

 

Праздник детям устроили спасатели, бээрэсэмщики и гимназисты

 

Праздник детям устроили спасатели, бээрэсэмщики и гимназисты

 

Праздник детям устроили спасатели, бээрэсэмщики и гимназисты

 

Праздник детям устроили спасатели, бээрэсэмщики и гимназисты

 

Праздник детям устроили спасатели, бээрэсэмщики и гимназисты

 

Праздник детям устроили спасатели, бээрэсэмщики и гимназисты

 

Праздник детям устроили спасатели, бээрэсэмщики и гимназисты

 

Праздник детям устроили спасатели, бээрэсэмщики и гимназисты

 

Праздник детям устроили спасатели, бээрэсэмщики и гимназисты

 

Праздник детям устроили спасатели, бээрэсэмщики и гимназисты

 

Праздник детям устроили спасатели, бээрэсэмщики и гимназисты

 

Это праздничное мероприятие прошло в рамках акций «Наши дети» и «Безопасный Новый год».

 

Праздник детям устроили спасатели, бээрэсэмщики и гимназисты

 

Фото Михаила Левцова


 
 
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  Новогодний сюрприз для детей из приемной семьи и дома семейного типа приготовили БРСМ, РОЧС и гимназия №1.       Семьи Любови Полевой и Таисии Алейниковой...
 
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