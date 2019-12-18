Медсправка для водителей за один день: пройти комиссию станет проще

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Пилотный проект реализуют в 24-й поликлинике Минска, Столбцовской центральной районной больнице и Гомельской поликлинике №7. Водители и кандидаты (категории А, АМ и В) смогут за 1 день получить медсправку об их годности к управлению механическими транспортными средствами.

Проект рассчитан на здоровых и практически здоровых людей и будет реализован за шесть месяцев. Его участники должны проживать не менее пяти лет в районе обслуживания одного из участвующих в пилоте учреждений здравоохранения.

Нужно зарегистрироваться на сайте одной из данных организаций и дать в личном кабинете согласие на запрос информации, составляющей врачебную тайну.

На сайтах учреждений размещен перечень необходимых документов. Можно выбрать даты предварительной записи на обязательное медосвидетельствование.

Специалисты учреждения сами запрашивают выписки из медицинских документов из госорганизации здравоохранения по месту жительства или работы (учебы, службы) водителей и другие необходимые сведения.

В результате будет решено, допускать ли гражданина к управлению механическими транспортными средствами. При положительном решении водительской комиссии медсправку выдадут за один день.