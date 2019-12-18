Дарить подарки — приятнее вдвойне

В Новый год принято дарить подарки. И часто дарить — приятнее, чем получать.

По-настоящему праздничная миссия по награждению учащихся нескольких школ района была возложена на руководство ГЛХУ «Смолевичский лесхоз». Так главный лесничий Александр Грищеня и заместитель директора по идеологической работе Ирина Чубок отправились в Прилепский и Курковский УПК, а также Барсуковскую среднюю школу, чтобы наградить ребят, которые приняли активное участие в различных лесоводческих акциях и конкурсах.





В нарядных, по-новогоднему украшенных школах гостей встречали торжественно и с неподдельной радостью. В Прилепском УПК на торжественной линейке, собравшей весь ученический коллектив, Ирина Михайловна и Александр Владимирович поздравили ребят с наступающим Новым годом и поблагодарили за активное участие в конкурсе «Квітней, мой лес» в номинации «Экология лесных растений». Дипломами конкурса и памятными подарками были награждены Ксения Горянина, Кирилл Невярович и Анна Зыблюк. Вручая награды, главный лесничий Смолевичского лесхоза пожелал ребятам успехов в учебе, а Ирина Чубок выразила надежду, что и в дальнейшем ребята будут активно участвовать в мероприятиях, проводимых лесохозяйственной отраслью нашей республики.





В Курковском УПК награда также нашла свою героиню. Поздравления, диплом и денежный сертификат принимала из рук Александра Грищени и Ирины Чубок учитель биологии Валентина Рящикова. Под руководством педагога учащаяся Валерия Гракович завоевала III место в первом этапе Республиканского юниорского лесного конкурса «Квітней, мой лес» в номинации «Экология лесных растений». Кроме этого, Курковский УПК д/с — СШ в подарок от Смолевичского лесхоза получил сертификат на приобретение новогодней ели.





Завершающим пунктом на карте маршрута представителей лесохозяйственного учреждения стала Барсуковская средняя школа. Здесь также были рады гостям. В присутствии учащихся среднего и старшего звена, педагогов и руководства школы за активное участие в конкурсе «Квітней, мой лес» в номинации «Устойчивое лесоуправление» Дипломами и подарками были награждены Олег Грак и Анастасия Дмитрукевич. Кроме этого, гости вручили школе подарочный сертификат на приобретение новогодней ели. Этот подарок заслужили ребята, которые заняли II место в номинации «Самая активная школа Минской области» республиканской акции «Чистый лес — 2019».





Обращаясь к ребятам и педагогам, представители ГЛХУ «Смолевичский лесхоз» поблагодарили всех за плодотворную работу в течение учебного года и пожелали и в дальнейшем не сдавать позиций, и так же активно участвовать в акциях и конкурсах. Ведь от каждого из нас зависит чистота и красота лесного фонда, который является одним из главных богатств Беларуси.

Марина МИХАЙЛОВСКАЯ.

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