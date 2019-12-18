Леонардо Ди Каприо рассказал о съемках самой запоминающейся сцены в «Однажды… в Голливуде»

Источник материала: Tut.by

Леонардо Ди Каприо рассказал о съемках одной из самых запоминающихся сцен в фильме «Однажды… в Голливуде» . Речь об эпизоде с использованием огнемета. Актер признался, что использовать настоящее оружие было непросто. Комментарий Ди Каприо со ссылкой на Variety приводит «Кинопоиск».



Фото: кадр из фильма «Однажды… в Голливуде»

«Первый день использования огнемета выдался очень тяжелым. К слову, все лучшие каскадеры в истории города собрались, было круто, — говорит Ди Каприо. — Мне реально пришлось поливать их из настоящего огнемета, жечь их всех. Их стало жалко, но потом мне стало жалко себя, потому что жар обдавал мое лицо. В тот день у меня начались хронические головные боли. Я знал, что огнемет еще вернется, но, слава богу, теперь на открытом воздухе».

Герой ДиКаприо, актер Рик Далтон дважды использует огнемет в «Однажды в… Голливуде». Сперва он появляется на экране в сцене из вымышленного фильма «14 кулаков Маккласки», где Далтон играет солдата, который сжигает из огнемета нацистов. Впоследствии смертельное оружие долгое время хранилось в сарае Далтона и вновь пригодилось, когда в финале он сжег в своем бассейне одного из последователей Чарльза Мэнсона.

«Я посмеялся, когда увидел это в расписании. Там было написано: „Репетиция с огнеметом“. И подумал: „О, вот будет фигово“», — добавил коллега ДиКаприо по фильму Брэд Питт.

«Однажды… в Голливуде» — история Рика Далтона, бывшей звезды вестернов. Вместе со своим верным напарником и дублером Клиффом Бутом он пытается выжить в новом незнакомом Голливуде и даже подумывает уехать в Италию, где силу набирают спагетти-вестерны. По соседству с бывшим ковбоем живут Роман Полански и его супруга, актриса Шэрон Тейт, которая вместе с четырьмя друзьями должна в итоге погибнуть от рук последователей Чарльза Мэнсона.

Полный график кинопремьер Минска

Читайте также

Леонардо Ди Каприо — 45! ❤️ Тест: сможете вспомнить фильмы, где он снимался?

«Однажды в… Голливуде»: 8 из 10. Новый фильм Тарантино (больше вам ничего не надо знать)

Розыгрыш билетов! Новый розыгрыш в приложении "Афиша TUT.BY"! Можно бесплатно получить билеты на интересное событие App Store Google Play