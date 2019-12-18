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Леонардо Ди Каприо рассказал о съемках самой запоминающейся сцены в «Однажды… в Голливуде»
Источник материала: Tut.by
Леонардо Ди Каприо рассказал о съемках одной из самых запоминающихся сцен в фильме
«Первый день использования огнемета выдался очень тяжелым. К слову, все лучшие каскадеры в истории города собрались, было круто, — говорит Ди Каприо. — Мне реально пришлось поливать их из настоящего огнемета, жечь их всех. Их стало жалко, но потом мне стало жалко себя, потому что жар обдавал мое лицо. В тот день у меня начались хронические головные боли. Я знал, что огнемет еще вернется, но, слава богу, теперь на открытом воздухе».
Герой ДиКаприо, актер Рик Далтон дважды использует огнемет в «Однажды в… Голливуде». Сперва он появляется на экране в сцене из вымышленного фильма «14 кулаков Маккласки», где Далтон играет солдата, который сжигает из огнемета нацистов. Впоследствии смертельное оружие долгое время хранилось в сарае Далтона и вновь пригодилось, когда в финале он сжег в своем бассейне одного из последователей Чарльза Мэнсона.
«Я посмеялся, когда увидел это в расписании. Там было написано: „Репетиция с огнеметом“. И подумал: „О, вот будет фигово“», — добавил коллега ДиКаприо по фильму Брэд Питт.
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Леонардо Ди Каприо рассказал о съемках одной из самых запоминающихся сцен в фильме «Однажды… в Голливуде». Речь об эпизоде с использованием огнемета.
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