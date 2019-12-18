Названы студенты БГУ, которые получат грант в две тысячи долларов от Wargaming

Источник материала: Tut.by

Сегодня, 19 декабря, в БГУ объявили обладателей грантов второго конкурса «Стипендия Wargaming». Об этом сообщает пресс-служба компании.



Фото: пресс-служба Wargaming

Гранты «Стипендия Wargaming» предназначены для студентов 2−4 курсов четырех факультетов БГУ: физического, химического, ФПМИ и ФРФиКТ. Инициатива является частью программы по поддержке талантливой молодежи и нацелена на формирование единого сообщества представителей образования, науки и бизнеса.

Мы уже писали ранее, что стипендии позволят студентам публиковать свои материалы в зарубежных изданиях, заказывать перевод научных статей на иностранные языки, оплачивать оборудование и другое.

Как сообщает агентство «Минск-Новости», каждому студенту в течение семестра будет выделено 2000 долларов, то есть ежемесячно победители будут получать по 400. Как потратить эти деньги, решит сама молодежь.

Отметим, для получения гранта студентам необходимо было иметь высокую оценку успеваемости, подготовить мотивационное эссе, автобиографию, а также вести научно-исследовательскую деятельность. Гранты будут выплачиваться ежемесячно на протяжении семестра.

В церемонии награждения приняли участие директор компании Wargaming Group Limited Владимир Кислый, проректор по учебной работе и интернационализации образования БГУ Константин Козадаев, начальник управления высшего образования Министерства образования Беларуси Елена Липа и другик.

Среди нынешних стипендиатов 16 студентов четырех факультетов БГУ. Это представители химического факультета второкурсник Алексей Леонтьев, третьекурсники Георгий Белоусов, Валерий Саков, Максим Гвоздев и четверокурсники Андрей Левшуков и Валентина Щербакова. В числе лауреатов также третьекурсники факультета радиофизики и компьютерных технологий Михаил Сапожников, Анастасия Горбунова и обучающиеся факультета прикладной математики и информатики второкурсник Дмитрий Коршакевич, третьекурсница Варвара Михалюкович. Также в списке номинантов четверокурсники физического факультета Татьяна Пуляк, Иван Коблов, Анатолий Кохан, Яна Титовец, Виктория Жогла и третьекурсница Анастасия Николайчик.

Приветствуя обладателей премий, Виктор Кислый рекомендовал студентам проявлять характер, на углубленном уровне изучать выбранные научные темы и находить решения сложных задач на междисциплинарном уровне.

— По результатам второго отбора многие ребята в своих работах демонстрируют способность охватывать различные прикладные области знаний, комбинировать методологии и находить инновационные решения современных проблем вне дисциплинарных рамок. Примечательно, что в число победителей второго конкурса попали и те ребята, которые уже участвовали в первом конкурсе. В их мотивационных письмах явно прослеживалось, что стипендия Wargaming придала импульс исследованиям: как мотивационный, так и материальный. Как нам кажется, ребята действительно ощутили признание своих успехов и перспективность научно-исследовательской работы, — отметил он. — В дополнение следует отметить, что проект «Стипендия Wargaming» вызвал интерес в бизнес-сообществе — в наш адрес от коллег по индустрии стали поступать просьбы поделиться опытом реализации таких проектов. Мы надеемся, что инициативу по поддержке фундаментальной науки, которую мы начали совместно с БГУ, поддержит все бизнес-сообщество страны.