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Как женщина женщине… Колонка Тамары Лисицкой

19.12.2019 14:37 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Как женщина женщине… Колонка Тамары Лисицкой
фото из личного архива / АиФ

Ехала в такси с водителем-девушкой. А девушка красивая, при макияже, явно продумала, как будет выглядеть за рулем.

Я - на заднее сиденье, вижу, что она напряглась. Ну, как бы не доверяю ей. Ищу, где безопаснее. А мне просто накраситься надо. Я всегда назад.

И краситься в авто с девушкой-водителем как-то странно.

Мужчины-водители посматривают в зеркало с улыбкой или удивлением, этого ждёшь и привыкаешь.

А девушкины глаза в зеркале заднего вида - с ободрением, что ли. Давай, сестра!

- Тут «лежачий полицейский», сейчас тряхнет…

Как женщина женщине… Колонка Тамары Лисицкой Колонка Тамары Лисицкой: Папа может!

А еще я вспомнила Санту. Было дело. Нулевые, какие-то многочисленные ночные эфиры на радио, и нам выделяют такси. В мою смену через раз - Санта. Как ее на самом деле звали, не знаю. Ну и не хотелось выяснять. У нас там, радийных человечков, у всех имена и фамилии ненастоящие. Кому какое дело, как в паспорте. Санта и Санта.

Санта была уже взрослой, лет около сорока, наверное.

Такая невозмутимая, основательная, очень доброжелательная:

- Томочка, привет!

И мы с ней всю дорогу до радио болтали.

Я ей - свои беды. Она мне - свои.

Она одна растила двоих сыновей, таксовала в две смены.

В том числе ночью, когда дневные таксисты-мужчины отказывались - спать охота, проблем с пьяными не хочется.

- Мне ночью нравится работать. Дороги свободные, люди общительные.

- А не страшно?

- Нет, я уже ничего не боюсь.

- Возишь с собой биту?

- Да я все равно не умею...

- Ну, мало ли...

- Как ты к людям, так и они к тебе. Мне везет на хороших…

Водила, кстати, очень уверенно и спокойно. Я ее с такой нежностью вспоминаю.

Женщины-таксистки редко попадались. Но всегда они как-то... ну, смущались, что ли. Всегда хотели доказать, что они не просто так там сидят, у руля. И мне все время им хотелось объяснить, что я не сравниваю, не оцениваю, что музыку они могут включать любую, а не искать ту, которая мне нравится.

...С сегодняшней девушкой доехали хорошо, вежливо, я даже равномерно накрасила оба глаза.

Немножко повозились с терминалом.

Поругали гаджеты. Похвастались детьми, которые с любыми устройствами на «ты».

«Налички» на чай у меня не нашлось, тут уже я извинялась, а она меня успокаивала.

Я ей дала пару мандаринов успела после эфира забежать в магазин. Ну и мандарины. Новый Год же скоро…

В общем, расстались подружками.

 
 
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фото из личного архива / АиФ Ехала в такси с водителем-девушкой. А девушка красивая, при макияже, явно продумала,...
 
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