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Из-за лесных пожаров в австралийском штате Новый Южный Уэльс ввели режим ЧП

19.12.2019 14:38 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Австралии. Чрезвычайное положение объявлено в австралийском штате Новый Южный Уэльс. Причина – бушующие там лесные пожары, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за лесных пожаров в австралийском штате Новый Южный Уэльс ввели режим ЧП

Режим ЧП будет действовать в течение семи дней. Пожарным предоставлены широкие полномочия по принудительной эвакуации населения, закрытию дорог, а также контролю работы коммунальных служб в штате, где проживают более 7 миллионов человек. На территории Нового Южного Уэльса зафиксированы около 100 очагов возгорания. С огнем борются более 2000 специалистов.

Из-за лесных пожаров в австралийском штате Новый Южный Уэльс ввели режим ЧП

С июля по всей Австралии из-за непрекращающихся пожаров выгорело около 3 миллионов гектаров земли. Погибли шесть человек.

Из-за лесных пожаров в австралийском штате Новый Южный Уэльс ввели режим ЧП

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Новости Австралии. Чрезвычайное положение объявлено в австралийском штате Новый Южный Уэльс. Причина – бушующие там лесные пожары, сообщили в программе Новости...
 
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