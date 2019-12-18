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Её лицо известно всему миру. Но это простая учительница

19.12.2019 14:31 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Энн Тернер Кук недавно отметила свой 93 день рождения. Вот уже более 90 лет женщина является лицом всемирно известного бренда. 

Её лицо известно всему миру. Но это простая учительница
Фото: instagram.com/gerber 

Многие люди задаются вопросом: что нужно, чтобы стать знаменитым? Иногда для этого достаточно быть милым ребёнком и попасть на глаза талантливой художнице. 

Её лицо известно всему миру. Но это простая учительницаФото: instagram.com/gerber 

Энн было четыре месяца, когда проживающая с ней по-соседству Дороти Хоуп Смит сделала углём набросок девочки. Позже художница отправила свой рисунок на конкурс и выиграла. Вот так Кук обрела известность. 

Её лицо известно всему миру. Но это простая учительница
Фото: instagram.com/gerber 

Впрочем, несмотря на яркое начало, жизнь Энн прожила вполне обычную. Женщина стала учителем английского языка и писательницей. Её коллеги и ученики отмечали преданность преподавательницы своему делу. 

Её лицо известно всему миру. Но это простая учительница
Фото: instagram.com/gerber (С правнучкой) 

Кстати, у некогда маленькой девочки с обложки уже давно есть свои правнуки. У Кук четыре ребёнка, а вот число внуков и правнуков остаётся тайной. 

Её лицо известно всему миру. Но это простая учительница
Фото: instagram.com/gerber (С детьми и их супругами) 

Ранее мы показывали детские фотографии знаменитостей.

Попробуйте угадать, кто на снимке (здесь подробности). 

Люди в материале: Энн Тернер Кук, Ann Cook Turner
 
 
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Энн Тернер Кук недавно отметила свой 93 день рождения. Вот уже более 90 лет женщина является лицом всемирно известного бренда.  Фото: instagram.com/gerber  Многие люди...
 
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