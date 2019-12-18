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Её лицо известно всему миру. Но это простая учительница
Источник материала: СТВ
Энн Тернер Кук недавно отметила свой 93 день рождения. Вот уже более 90 лет женщина является лицом всемирно известного бренда.
Многие люди задаются вопросом: что нужно, чтобы стать знаменитым? Иногда для этого достаточно быть милым ребёнком и попасть на глаза талантливой художнице.
Фото: instagram.com/gerber
Энн было четыре месяца, когда проживающая с ней по-соседству Дороти Хоуп Смит сделала углём набросок девочки. Позже художница отправила свой рисунок на конкурс и выиграла. Вот так Кук обрела известность.
Впрочем, несмотря на яркое начало, жизнь Энн прожила вполне обычную. Женщина стала учителем английского языка и писательницей. Её коллеги и ученики отмечали преданность преподавательницы своему делу.
Кстати, у некогда маленькой девочки с обложки уже давно есть свои правнуки. У Кук четыре ребёнка, а вот число внуков и правнуков остаётся тайной.
Ранее мы показывали детские фотографии знаменитостей.
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Энн Тернер Кук недавно отметила свой 93 день рождения. Вот уже более 90 лет женщина является лицом всемирно известного бренда. Фото: instagram.com/gerber Многие люди...
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