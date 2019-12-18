«Хочу найти белоруску, которая будет готовить мне драники». Жизнь в Могилеве глазами американца

Источник материала: Tut.by

23-летний американский баскетболист Брайан Старр второй год играет за «Борисфен» и живет в Могилеве. До подписания контракта с белорусским клубом Брайан никогда не бывал в Европе и ничего не слышал о нашей стране. В октябре он завел на YouTube влог, где начал рассказывать о буднях спортсмена в Беларуси.

Журналист SPORT.TUT.BY Виктория Ковальчук расспросила Старра о любви к драникам, бескорыстных белорусках и неоднозначной реакции окружающих на темнокожего парня на улицах Могилева.

«Все, что белорускам от меня нужно, это подтянуть английский»

— Я подписал контракт с «Борисфеном» в августе 2018-го, — вспоминает Брайан. — Был очень взволнован и заинтригован, так как совсем ничего не знал о Беларуси. Начал гуглить некоторые факты и выяснил, например, что здесь холодные зимы, а местные слабовато знают английский и в основном говорят на русском и белорусском.

Порадовало, что столица находится всего в двух часах езды от Могилева. Это круто, ведь можно без проблем сгонять за покупками и весельем в Минск.

— А как ты развлекаешься в Минске?

— Мне нравится прогуляться по торговым центрам, заглянуть в Timberland, поесть в «МакДональдсе». Никогда не думал, что буду скучать по этому ресторану, но в Беларуси это случилось (смеется).

— А как насчет Tinder? Знакомишься с белорусскими девушками?

— Конечно, у меня есть Tinder (улыбается). Не могу сказать, что в последнее время часто его использую. Как правило, мы совпадаем с красивыми девушками, но все, что им нужно, это подтянуть английский. С некоторыми мы начинали общаться: они учили меня русским словам, я их — английским. Это круто.