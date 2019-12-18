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«Будет застраиваться между Руденском, уходя в сторону Дружного». Как будет выглядеть город-спутник Минска

19.12.2019 14:26 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Как развивается проект городов-спутников Минска, рассказываем в выпуске программы «Центральный регион».

Наверное, многим всё чаще доводится слышать либо в шуточной, либо в серьёзной форме фразу «Минск не резиновый». Особенно после того, как всего за 3 последних года население столицы выросло на 33 тысячи человек. До двух миллионов остаётся не так много. Именно для того, чтобы в какой-то момент возможности Минска не перестали совпадать с потребностями его жителей, в Беларуси начали говорить о городах-спутниках. Они не должны в точности повторять облик центра страны, а стать своеобразными младшими братьями столицы, но со своей уникальной архитектурой, высоким уровнем озеленения и социальным комфортом. В 2016 году первопроходцами стали Смолевичи и Руденск. Уже в следующем году подведут первые итоги работы.

«Будет застраиваться между Руденском, уходя в сторону Дружного». Как будет выглядеть город-спутник Минска

Руденск, в котором сегодня живут почти 3 тысячи человек, свою роль в качестве города-спутника получил почти сразу. Ориентиром должна стать промышленная сфера, то есть в 40 километрах от Минска появится площадка для крупных отраслей, таких как машиностроение и энергетика. Благодаря этому, жизнь Руденска будет связана со столичной сильнее обычного. Сейчас их связывает скоростная электричка.

«Будет застраиваться между Руденском, уходя в сторону Дружного». Как будет выглядеть город-спутник Минска

На данный момент именно железная дорога – главное звено в жизни Пуховичского района. Однако каждый город-спутник должен соответствовать целому ряду критериев.

«Будет застраиваться между Руденском, уходя в сторону Дружного». Как будет выглядеть город-спутник Минска

Татьяна Силивончик, начальник отдела архитектуры и строительства Пуховичского райисполкома:
Город-спутник, в первую очередь, это градостроительное образование, направленное на создание поселения, комфортного проживания, подкрепленное объектами инфраструктуры – учреждениями здравоохранения, образования. Также не последние – зоны отдыха. Пожалуй, копии Минска никакой градостроитель не пытался достичь. Тем более, соревноваться со столицей сложно. Но, тем не менее, объекты инфраструктуры будут максимально приближены к комфортности, к самодостаточности.

«Будет застраиваться между Руденском, уходя в сторону Дружного». Как будет выглядеть город-спутник Минска

Лучшая стартовая позиция у Руденска именно в транспортном отношении. Поскольку железная дорога дает возможность беспрепятственно прибыть из столицы в Руденск за короткие сроки. Само создание поселения будет застраиваться уже между существующим Руденском, и уходя в сторону Дружного. Вовлекая все земли, которые между этим населенными пунктами, образовывая полноценные микрорайоны, транспортные связи.

«Будет застраиваться между Руденском, уходя в сторону Дружного». Как будет выглядеть город-спутник Минска

Градообразующим предприятием Руденска был и остаётся завод пластмассовых изделий. Загрузка по сей день превышает максимальную. Однако статус промышленного плацдарма город получил не за это.

«Будет застраиваться между Руденском, уходя в сторону Дружного». Как будет выглядеть город-спутник Минска

Татьяна Силивончик:
Энергоблок Минской ТЭЦ-5 решает массу проблем. Вопросы по отоплению, водоснабжению будут решены гораздо легче.

«Будет застраиваться между Руденском, уходя в сторону Дружного». Как будет выглядеть город-спутник Минска

Развитие непосредственно Руденска сейчас, во многом, ограничено землями сельхозназначения, так что возводить многоэтажки здесь пока не планируют, зато индивидуальная застройка, по словам местных, продолжает набирать обороты.

Минчане смогут строить жильё с господдержкой во всех городах-спутниках

Анна Пригодич, жительница г. Руденск:
Близко железная дорога. Есть условия жизни – земля, газ. Отапливают, можно любые дома строить. И на работу близко ездить. Была одна улица, а теперь уже пять улиц. Дома настроили, и еще люди покупают землю. А тут и школа есть, и какая-то амбулатория есть.

«Будет застраиваться между Руденском, уходя в сторону Дружного». Как будет выглядеть город-спутник Минска

Градостроители рассчитывают на Руденск, как на отдельный элемент большой агломерации. Так что данная территория не просто превратится в промышленный центр, а даст название целому городу будущего.

Татьяна Силивончик:
Ввиду небольшого расстояния можно предусматривать и какие-то челночные перемещения работа-дом, дом-работа. При этом новом поселении все равно появятся новые места для обслуживания. Пусть не на предприятиях каких-то глобальных.

«Будет застраиваться между Руденском, уходя в сторону Дружного». Как будет выглядеть город-спутник Минска

20 минут, и ты в Минске. Чем еще привлекателен Руденск как город-спутник?

Татьяна Силивончик:
Спокойный, для отдыха, для более размеренной жизни. И более того, инфраструктура, которая также будет здесь построена, чтобы человек комфортно жил в поселении, развивался.

«Будет застраиваться между Руденском, уходя в сторону Дружного». Как будет выглядеть город-спутник Минска

Посёлок Дружный расположен всего в 5 километрах от Руденска и в 35 – от столицы. Здесь находится Минская ТЭЦ-5.

«Будет застраиваться между Руденском, уходя в сторону Дружного». Как будет выглядеть город-спутник Минска

На данный момент строительство больше продвигается со стороны Дружного.

Татьяна Силивончик:
В планировочном квартале поселок Дружный, который уже потенциально считается частью города-спутника. Руденск, в целом, дал только название. А все остальное, и промышленная часть – все связано с посёлком Дружный. Поскольку он и логично был включен в эту агломерацию. Они территориально расположены достаточно на близком расстоянии. При нормальных темпах строительства эта смычка произойдет достаточно быстро.

В начале года у нас был крупнейший проект, китайские инвестиции: объект введен в эксплуатацию в начале этого года. Это 100 квартир. Они все социальные. Ряд семей улучшили свои жилищные условия. Более 6 тысяч квадратных метров жилой дом. Также у нас сейчас ведется строительство двух многоквартирных жилых домов и также 80-квартирный долевой строится. То есть это строится для нуждающихся в улучшении жилищных условий.

«Будет застраиваться между Руденском, уходя в сторону Дружного». Как будет выглядеть город-спутник Минска

Потенциал в Дружном давно рассмотрели минчане. Одни переехали ещё до большой стройки, однако многие и сейчас делают ставку на скорое преображение посёлка. Наталья также сменила столичную суету на размеренную жизнь в городе-спутнике. Сейчас у молодой мамы двое детей. Семья рассчитывает в ближайшем будущем получить здесь собственную квартиру.

Наталья Машук, жительница посёлка Дружный:
Дружный растет, хорошо расширяется. Дай Бог, и дальше так будет. Жильем обеспечивают, очень много и социальных домов построили, многодетные семьи получили квартиры. Все необходимое есть, а что в планах и мечтах, все планируется, строится и развивается.

«Будет застраиваться между Руденском, уходя в сторону Дружного». Как будет выглядеть город-спутник Минска

Татьяна Силивончик:
Застройка представляет собой ряд многоквартирных домов и инфраструктуру. Дальнейшее развитие региона будет в западном направлении и уплотнение застройки в северо-восточном направлении. На эту численность населения, которая предполагается, максимально все объекты инфраструктуры предусмотрены: школы, детские сады, магазины, многофункциональные объекты, которые обеспечат и отдых.

Последующее развитие генплана предполагает развитие в западном, юго-западном направлении, вовлекая земли, которые там находятся. Да, это будет! Даже частично в южном направлении тоже застройка предполагается.

«Будет застраиваться между Руденском, уходя в сторону Дружного». Как будет выглядеть город-спутник Минска

Дружный уже сейчас чем-то напоминает столичные микрорайоны. 120 домов, 11 дворовых комплексов, десятки километров автомобильных улиц и пешеходных дорожек. Их состояние в этом году потребовало особого внимания. Как итог – ремонт во дворах кипел несколько месяцев.

«Будет застраиваться между Руденском, уходя в сторону Дружного». Как будет выглядеть город-спутник Минска

Инна Гуз, начальник участка посёлка Дружный УП «Жилтеплосервис» Пуховичского района:
Двор дома №6 по улице Чепика и дом №8 – произведено полное благоустройство с заменой тротуарных дорожек – укладкой новой плитки, асфальтного покрытия внутридомовой территории, замена и ремонт скамеечек, покраска их, детская площадка отремонтирована. Входы в подъезд окрашены. В общем, двор изменился до неузнаваемости! Мы начали выполнять работы в конце августа и завершили в конце октября. Проводится и капитальный ремонт домов. На данный момент – в п. Дружный дома №55 по ул. Шимановского и дом №12 по улице Чепика. Покраска фасадов, замена входных групп, окон на местах общего пользования, замена центрального водоснабжения – холодного и горячего, центрального отопления, отмостка. И в конце – благоустройство вокруг домов. Надо продолжать в таком же духе, чтобы все наши дворы преобразились.

«Будет застраиваться между Руденском, уходя в сторону Дружного». Как будет выглядеть город-спутник Минска

Еще было проведено благоустройство дворовой территории дома №16 и 18. Там мы меняли входные группы, меняли асфальтное покрытие, детские площадки приводили в порядок. Планируется к 2030 году, что население наше увеличится до 50 тысяч. Да. Есть возможность. Тем более у нас теперь идет и строительство заводов: это БНБК будет строиться, есть у нас химзавод. Минчане покупают жилье. И электричка ходит, и маршрутное такси, и городской автобус. Поэтому можно спокойно добраться и работать даже в Минске.

«Будет застраиваться между Руденском, уходя в сторону Дружного». Как будет выглядеть город-спутник Минска

Татьяна Силивончик:
Сейчас у нас ведутся работы по строительству детского сада. Это важно. У нас привлекателен для инвест-проекта Белорусской национальной биотехнологической корпорации – также ведется строительство жилья, которое впоследствии повлечет строительство и инженерно-транспортной инфраструктуры и далее, надеюсь, что появятся какие-то социальные объекты. Вопросы планировки, самой застройки, концепции, это новое для Беларуси явление – город-спутник. Изучая документацию города-спутника Минска Руденска, я могу сказать, что эксперимент удался!

Люди в материале: Татьяна Силивончик
 
Теги: Минск
 
 
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Как развивается проект городов-спутников Минска, рассказываем в выпуске программы «Центральный регион».
 
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