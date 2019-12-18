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«Будет застраиваться между Руденском, уходя в сторону Дружного». Как будет выглядеть город-спутник Минска
Источник материала: СТВ
Как развивается проект городов-спутников Минска, рассказываем в выпуске программы
Наверное, многим всё чаще доводится слышать либо в шуточной, либо в серьёзной форме фразу «Минск не резиновый». Особенно после того, как всего за 3 последних года население столицы выросло на 33 тысячи человек. До двух миллионов остаётся не так много. Именно для того, чтобы в какой-то момент возможности Минска не перестали совпадать с потребностями его жителей, в Беларуси начали говорить о городах-спутниках. Они не должны в точности повторять облик центра страны, а стать своеобразными младшими братьями столицы, но со своей уникальной архитектурой, высоким уровнем озеленения и социальным комфортом. В 2016 году первопроходцами стали Смолевичи и Руденск. Уже в следующем году подведут первые итоги работы.
Руденск, в котором сегодня живут почти 3 тысячи человек, свою роль в качестве города-спутника получил почти сразу. Ориентиром должна стать промышленная сфера, то есть в 40 километрах от Минска появится площадка для крупных отраслей, таких как машиностроение и энергетика. Благодаря этому, жизнь Руденска будет связана со столичной сильнее обычного. Сейчас их связывает скоростная электричка.
На данный момент именно железная дорога – главное звено в жизни Пуховичского района. Однако каждый город-спутник должен соответствовать целому ряду критериев.
Лучшая стартовая позиция у Руденска именно в транспортном отношении. Поскольку железная дорога дает возможность беспрепятственно прибыть из столицы в Руденск за короткие сроки. Само создание поселения будет застраиваться уже между существующим Руденском, и уходя в сторону Дружного. Вовлекая все земли, которые между этим населенными пунктами, образовывая полноценные микрорайоны, транспортные связи.
Градообразующим предприятием Руденска был и остаётся завод пластмассовых изделий. Загрузка по сей день превышает максимальную. Однако статус промышленного плацдарма город получил не за это.
Развитие непосредственно Руденска сейчас, во многом, ограничено землями сельхозназначения, так что возводить многоэтажки здесь пока не планируют, зато индивидуальная застройка, по словам местных, продолжает набирать обороты.
Градостроители рассчитывают на Руденск, как на отдельный элемент большой агломерации. Так что данная территория не просто превратится в промышленный центр, а даст название целому городу будущего.
20 минут, и ты в Минске. Чем еще привлекателен Руденск как город-спутник?
Посёлок Дружный расположен всего в 5 километрах от Руденска и в 35 – от столицы. Здесь находится Минская ТЭЦ-5.
На данный момент строительство больше продвигается со стороны Дружного.
Татьяна Силивончик:
Потенциал в Дружном давно рассмотрели минчане. Одни переехали ещё до большой стройки, однако многие и сейчас делают ставку на скорое преображение посёлка. Наталья также сменила столичную суету на размеренную жизнь в городе-спутнике. Сейчас у молодой мамы двое детей. Семья рассчитывает в ближайшем будущем получить здесь собственную квартиру.
Татьяна Силивончик:
Дружный уже сейчас чем-то напоминает столичные микрорайоны. 120 домов, 11 дворовых комплексов, десятки километров автомобильных улиц и пешеходных дорожек. Их состояние в этом году потребовало особого внимания. Как итог – ремонт во дворах кипел несколько месяцев.
Еще было проведено благоустройство дворовой территории дома №16 и 18. Там мы меняли входные группы, меняли асфальтное покрытие, детские площадки приводили в порядок. Планируется к 2030 году, что население наше увеличится до 50 тысяч. Да. Есть возможность. Тем более у нас теперь идет и строительство заводов: это БНБК будет строиться, есть у нас химзавод. Минчане покупают жилье. И электричка ходит, и маршрутное такси, и городской автобус. Поэтому можно спокойно добраться и работать даже в Минске.
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«Будет застраиваться между Руденском, уходя в сторону Дружного». Как будет выглядеть город-спутник Минска
Как развивается проект городов-спутников Минска, рассказываем в выпуске программы «Центральный регион».
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