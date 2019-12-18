Взрыв газо-воздушной смеси в Дрогичине: возбуждено уголовное дело

Источник материала: Виртуальный Брест

По данным следствия, 9 декабря примерно в 16.30 двое рабочих частного предприятия осуществляли работы по монтажу натяжных потолков в одной из квартир в 5-этажном жилом доме в Дрогичине. В ходе выполнения работ произошёл взрыв газо-воздушной смеси при использовании монтажного оборудования.





Работники получили телесные повреждения, с которыми госпитализированы. В настоящее время они продолжают лечение. Медиками состояние пострадавших оценивается как стабильно тяжёлое.

Кроме того, в результате взрыва повреждены 8 квартир, телесные повреждения причинены 14-летнему сыну собственников жилого помещения, а также женщине, проживающей в соседней квартире. В настоящее время они прошли курс лечения и выписаны из больницы.





По факту происшествия управлением Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.338 Уголовного кодекса. Следователями проведены осмотры, допрошены свидетели, изъята техническая документация, совместно со специалистами проведено испытание герметичности газовой системы дома, назначены необходимые экспертизы.

Расследование уголовного дела продолжается.