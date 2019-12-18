ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Взрыв газо-воздушной смеси в Дрогичине: возбуждено уголовное дело

19.12.2019 14:40 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

По данным следствия, 9 декабря примерно в 16.30 двое рабочих частного предприятия осуществляли работы по монтажу натяжных потолков в одной из квартир в 5-этажном жилом доме в Дрогичине. В ходе выполнения работ произошёл взрыв газо-воздушной смеси при использовании монтажного оборудования.

Взрыв газо-воздушной смеси в Дрогичине: возбуждено уголовное дело

Работники получили телесные повреждения, с которыми госпитализированы. В настоящее время они продолжают лечение. Медиками состояние пострадавших оценивается как стабильно тяжёлое.

Кроме того, в результате взрыва повреждены 8 квартир, телесные повреждения причинены 14-летнему сыну собственников жилого помещения, а также женщине, проживающей в соседней квартире. В настоящее время они прошли курс лечения и выписаны из больницы.

Взрыв газо-воздушной смеси в Дрогичине: возбуждено уголовное дело

По факту происшествия управлением Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.338 Уголовного кодекса. Следователями проведены осмотры, допрошены свидетели, изъята техническая документация, совместно со специалистами проведено испытание герметичности газовой системы дома, назначены необходимые экспертизы.

Расследование уголовного дела продолжается.

 
 
Ссылка на источник 37
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  По данным следствия, 9 декабря примерно в 16.30 двое рабочих частного предприятия осуществляли работы по монтажу натяжных потолков в одной из квартир в 5-этажном...
 
Новости дня
Новости разные
 
Шпаргалка для модниц. Семь главных обувных трендов 2020 года
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
19.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика