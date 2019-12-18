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Шпаргалка для модниц. Семь главных обувных трендов 2020 года
19.12.2019 14:39 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: i-sonnik.ru
Вот во что будут обуваться модницы всего мира в будущем году? Смотрим, что предлагают законодатели мод.
Цепи
В этом году их носили на шее, а в будущем аксессурар «сползет» на щиколотки.
Слева направо: Proenza Schouler, Oscar de la Renta, Zimmermann
Сапоги в цвете
Дизайнеры убеждают нас, что универсального цвета не существует. Зеленые, голубые или красные… Сегодня можно выбирать любой любимый оттенок и не бояться смелых цветовых комбинаций.
Слева направо: Marc Jacobs, Miu Miu, Altuzarra
Лоферы на каблуках
Лоферы в «школьном» стиле преображаются благодаря устойчивому блочному каблуку и нарядным пряжкам. Носить их показано с брючными костюмами и юбками миди.
Слева направо: Prada, Lanvin, Louis Vuitton
Завязки
Ремешки летних босоножек, завязанные поверх брюк – ноу-хау сезона.
Слева направо: Isabel Marant, JW Anderson, Salvatore Ferragamo
Платформа
Для любительниц комфорта. Платформа может быть абсолютно плоской или с массивными каблуками, которые добавят не меньше десяти сантиметров роста.
Слева направо: Chloé, Tibi, Miu Miu
Минимализм
Флешбэк из 90-х останется актуальным и в будущем году. Обязательные атрибуты - открытые пальцы, шлепанцы с перепонкой.
Слева направо: A.W.A.K.E. Mode, Bottega Veneta, Givenchy
«Мэри-джейн»
Эти лодочки с ремешком не только удобны благодаря дополнительной поддержке, но и очень симпатичны. А главное – универсальные: сочетать их можно с любой одеждой. Особый шик – цветные варианты.
Слева направо: Jason Wu, Carolina Herrera, Marc Jacobs
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Вот во что будут обуваться модницы всего мира в будущем году? Смотрим, что предлагают законодатели мод.
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