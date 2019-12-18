ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Шпаргалка для модниц. Семь главных обувных трендов 2020 года

19.12.2019 14:39 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

Шпаргалка для модниц. Семь главных обувных трендов 2020 года

фото: i-sonnik.ru

Вот во что будут обуваться модницы всего мира в будущем году? Смотрим, что предлагают законодатели мод.

Harper’s Bazaar проштудировал отчеты со всех последних модных показов и называет основные тенденции обувной моды, которой мы будем следовать в будущем году.  

Цепи

В этом году их носили на шее, а в будущем аксессурар «сползет» на щиколотки.


Слева направо: Proenza Schouler, Oscar de la Renta, Zimmermann

Сапоги в цвете

Дизайнеры убеждают нас, что универсального цвета не существует. Зеленые, голубые или красные… Сегодня можно выбирать любой любимый оттенок и не бояться смелых цветовых комбинаций.


Слева направо: Marc Jacobs, Miu Miu, Altuzarra

Лоферы на каблуках

Лоферы в «школьном» стиле преображаются благодаря устойчивому блочному каблуку и нарядным пряжкам. Носить их показано с брючными костюмами и юбками миди.


Слева направо: Prada, Lanvin, Louis Vuitton

Завязки

Ремешки летних босоножек, завязанные поверх брюк – ноу-хау сезона.


Слева направо: Isabel Marant, JW Anderson, Salvatore Ferragamo

Платформа

Для любительниц комфорта. Платформа может быть абсолютно плоской или с массивными каблуками, которые добавят не меньше десяти сантиметров роста.


Слева направо: Chloé, Tibi, Miu Miu

Минимализм

Флешбэк из 90-х останется актуальным и в будущем году. Обязательные атрибуты - открытые пальцы, шлепанцы с перепонкой.


Слева направо: A.W.A.K.E. Mode, Bottega Veneta, Givenchy

«Мэри-джейн»

Эти лодочки с ремешком не только удобны благодаря дополнительной поддержке, но и очень симпатичны. А главное – универсальные: сочетать их можно с любой одеждой. Особый шик – цветные варианты.


Слева направо: Jason Wu, Carolina Herrera, Marc Jacobs

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вот во что будут обуваться модницы всего мира в будущем году? Смотрим, что предлагают законодатели мод.
 
Новости дня
Новости разные
 
Из-за лесных пожаров в австралийском штате Новый Южный Уэльс ввели режим ЧП
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
19.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика