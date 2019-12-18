Шпаргалка для модниц. Семь главных обувных трендов 2020 года

Источник материала: Ежедневник



фото: i-sonnik.ru

Вот во что будут обуваться модницы всего мира в будущем году? Смотрим, что предлагают законодатели мод.

Harper’s Bazaar проштудировал отчеты со всех последних модных показов и называет основные тенденции обувной моды, которой мы будем следовать в будущем году.

Цепи

В этом году их носили на шее, а в будущем аксессурар «сползет» на щиколотки.





Слева направо: Proenza Schouler, Oscar de la Renta, Zimmermann

Сапоги в цвете

Дизайнеры убеждают нас, что универсального цвета не существует. Зеленые, голубые или красные… Сегодня можно выбирать любой любимый оттенок и не бояться смелых цветовых комбинаций.





Слева направо: Marc Jacobs, Miu Miu, Altuzarra

Лоферы на каблуках

Лоферы в «школьном» стиле преображаются благодаря устойчивому блочному каблуку и нарядным пряжкам. Носить их показано с брючными костюмами и юбками миди.





Слева направо: Prada, Lanvin, Louis Vuitton

Завязки

Ремешки летних босоножек, завязанные поверх брюк – ноу-хау сезона.





Слева направо: Isabel Marant, JW Anderson, Salvatore Ferragamo

Платформа

Для любительниц комфорта. Платформа может быть абсолютно плоской или с массивными каблуками, которые добавят не меньше десяти сантиметров роста.





Слева направо: Chloé, Tibi, Miu Miu

Минимализм

Флешбэк из 90-х останется актуальным и в будущем году. Обязательные атрибуты - открытые пальцы, шлепанцы с перепонкой.





Слева направо: A.W.A.K.E. Mode, Bottega Veneta, Givenchy

«Мэри-джейн»

Эти лодочки с ремешком не только удобны благодаря дополнительной поддержке, но и очень симпатичны. А главное – универсальные: сочетать их можно с любой одеждой. Особый шик – цветные варианты.





Слева направо: Jason Wu, Carolina Herrera, Marc Jacobs