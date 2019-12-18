Автомобиль для Вашей компании стал еще доступнее!

Источник материала: Виртуальный Брест

Официальный дилер Geely ООО «БелАВТОномия» официально объявил о запуске новой финансовой программы для юридических лиц и ИП на все автомобили Geely. Теперь новый автомобиль стал еще доступнее.





Сегодня завод СЗАО «БЕЛДЖИ» функционирует на территории Республики Беларусь уже более двух лет и автомобили Geely набирают популярность среди белорусов и пользуются активным спросом как у физических, так и у юридических лиц и индивидуальных предпринимателях. Имея невысокую цену, автомобили Geely комфортные, надежные и отличаются стильным дизайном (модель Geely ATLAS, в особенности, будет достойным представительным автомобилем в автопарке любой компании).

Мы понимаем, что при выборе автомобиля для компании важны не только технические характеристики автомобиля.

Поэтому, мы хотим обратить ваше внимание и на другие преимущества приобретения автомобиля у официального дилера Geely ООО «БелАВТОномия».

На данный момент мы имеем уже два сервисных авторизированных центра в Брестской области – в Бресте и в Кобрине. Мы достраиваем и планируем открытие в 2020 году сервисного центра в Барановичах, и следом – в Пинске. Сесть сервисных центров с высококвалифицированными специалистами позволяет обеспечивать быстрое качественное гарантийное и постгарантийное обслуживание автомобиля и удобство логистики в Брестской области.

Также у нас есть различные финансовые программы, из которых представители компании могут выбрать наиболее выгодную для определенной компании – это, как кредитные программы, так и лизинг.

В большинстве случаев, приобретение автомобиля в лизинг является более предпочтительным, чем в кредит. И здесь у нас есть новое отличное предложение: сейчас в нашем автосалоне до 31 декабря действует льготная финансовая программа для юридических лиц и ИП, с очень комфортными условиями:





• аванс от 20%

• годовая ставка от 2,9% в белорусских рублях

• годовая ставка от 0,001% в USD или EUR в эквиваленте

• максимальный срок лизинга – 3 года

В зависимости от условий – срока лизинга, размера аванса и валюты – годовая процентная ставка может колебаться.

Пока новые условия действуют только до 31 декабря 2019 года. Лизинговые компании, с которыми мы сотрудничаем, предоставляют очень быстро ответ об одобрении и вы имеете возможность прямо сейчас очень выгодно пополнить автопарк компании.

Какой автомобиль выбрать для своего бизнеса?

Geely ATLAS





Geely ATLAS стильный и высокоинтеллектуальный кроссовер. Удобство и комфорт – это то, что характеризует данный автомобиль. Элегантный и притягательный облик ATLAS-а отлично подчеркнет статус Вашей компании.

Geely Emgrand Х





Лучший в соотношении «цена – качество» кроссовер от компании Geely имеет все, что нужно от автомобиля для Вашего бизнеса: просторный салон, стильный дизайн и повышенные системы безопасности. По результатам прохождения серии тестов по методике C-NCAP, кроссовер показал один из лучших результатов в мире среди автомобилей класса SUV, получив оценку 5+ звезд.

Geely Emgrand 7





Geely Emgrand 7 – идеальный вариант для тех, кто постоянно в дороге, для кого автомобиль – «рабочая лошадка». Бюджетный, надежный и экономный автомобиль, отличительной особенностью которого является вместительный багажник объемом 680 литров.

А для физических лиц останется льготная финансовая программа?

Для физических лиц все также действует льготная финансовая программа: лизинг или кредит со ставкой 3,9% годовых, с минимальным авансом от 10% от суммы покупки автомобиля и максимальным сроком кредитования до 10 лет, которые делают покупку новых автомобилей Geely невероятно выгодной.





Напомним также, что до 31 декабря 2019 года при покупке новых Geely действует акция *





• Скидка 3000 BYN при покупке нового Geely ATLAS

• Cкидка 2000 BYN при покупке нового Geely Emgrand X7

• Зимние шины в подарок при покупке кроссовера.

Учитывая экономию в сравнении со стандартным автокредитом в РБ, которую дает кредитная ставка 3,9% в течение трех лет, скидки и зимние шины в подарок, суммарная выгода составляет до 12500 рублей.

*данная акция действует и для юридических лиц (не суммируется со льготным лизингом)

Все подробности по действующим финансовым программам можно узнать у официального дилера Geely ООО «БелАВТОномия».

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