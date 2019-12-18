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Автомобиль для Вашей компании стал еще доступнее!

19.12.2019 14:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Официальный дилер Geely ООО «БелАВТОномия» официально объявил о запуске новой финансовой программы для юридических лиц и ИП на все автомобили Geely. Теперь новый автомобиль стал еще доступнее.

Автомобиль для Вашей компании стал еще доступнее!

Сегодня завод СЗАО «БЕЛДЖИ» функционирует на территории Республики Беларусь уже более двух лет и автомобили Geely набирают популярность среди белорусов и пользуются активным спросом как у физических, так и у юридических лиц и индивидуальных предпринимателях. Имея невысокую цену, автомобили Geely комфортные, надежные и отличаются стильным дизайном (модель Geely ATLAS, в особенности, будет достойным представительным автомобилем в автопарке любой компании).

Мы понимаем, что при выборе автомобиля для компании важны не только технические характеристики автомобиля.

Поэтому, мы хотим обратить ваше внимание и на другие преимущества приобретения автомобиля у официального дилера Geely ООО «БелАВТОномия».

На данный момент мы имеем уже два сервисных авторизированных центра в Брестской области – в Бресте и в Кобрине. Мы достраиваем и планируем открытие в 2020 году сервисного центра в Барановичах, и следом – в Пинске. Сесть сервисных центров с высококвалифицированными специалистами позволяет обеспечивать быстрое качественное гарантийное и постгарантийное обслуживание автомобиля и удобство логистики в Брестской области.

Также у нас есть различные финансовые программы, из которых представители компании могут выбрать наиболее выгодную для определенной компании – это, как кредитные программы, так и лизинг.

В большинстве случаев, приобретение автомобиля в лизинг является более предпочтительным, чем в кредит. И здесь у нас есть новое отличное предложение: сейчас в нашем автосалоне до 31 декабря действует льготная финансовая программа для юридических лиц и ИП, с очень комфортными условиями:

Автомобиль для Вашей компании стал еще доступнее!

• аванс от 20%
• годовая ставка от 2,9% в белорусских рублях
• годовая ставка от 0,001% в USD или EUR в эквиваленте
• максимальный срок лизинга – 3 года

В зависимости от условий – срока лизинга, размера аванса и валюты – годовая процентная ставка может колебаться.

Пока новые условия действуют только до 31 декабря 2019 года. Лизинговые компании, с которыми мы сотрудничаем, предоставляют очень быстро ответ об одобрении и вы имеете возможность прямо сейчас очень выгодно пополнить автопарк компании.

Какой автомобиль выбрать для своего бизнеса?

Geely ATLAS 

Автомобиль для Вашей компании стал еще доступнее!

Geely ATLAS стильный и высокоинтеллектуальный кроссовер. Удобство и комфорт – это то, что характеризует данный автомобиль. Элегантный и притягательный облик ATLAS-а отлично подчеркнет статус Вашей компании.

Geely Emgrand Х

Автомобиль для Вашей компании стал еще доступнее!

Лучший в соотношении «цена – качество» кроссовер от компании Geely имеет все, что нужно от автомобиля для Вашего бизнеса: просторный салон, стильный дизайн и повышенные системы безопасности. По результатам прохождения серии тестов по методике C-NCAP, кроссовер показал один из лучших результатов в мире среди автомобилей класса SUV, получив оценку 5+ звезд.

Geely Emgrand 7

Автомобиль для Вашей компании стал еще доступнее!

Geely Emgrand 7 – идеальный вариант для тех, кто постоянно в дороге, для кого автомобиль – «рабочая лошадка». Бюджетный, надежный и экономный автомобиль, отличительной особенностью которого является вместительный багажник объемом 680 литров.

А для физических лиц останется льготная финансовая программа?

Для физических лиц все также действует льготная финансовая программа: лизинг или кредит со ставкой 3,9% годовых, с минимальным авансом от 10% от суммы покупки автомобиля и максимальным сроком кредитования до 10 лет, которые делают покупку новых автомобилей Geely невероятно выгодной.

Автомобиль для Вашей компании стал еще доступнее!

Напомним также, что до 31 декабря 2019 года при покупке новых Geely действует акция*

Автомобиль для Вашей компании стал еще доступнее!

• Скидка 3000 BYN при покупке нового Geely ATLAS
• Cкидка 2000 BYN при покупке нового Geely Emgrand X7
• Зимние шины в подарок при покупке кроссовера.

Учитывая экономию в сравнении со стандартным автокредитом в РБ, которую дает кредитная ставка 3,9% в течение трех лет, скидки и зимние шины в подарок, суммарная выгода составляет до 12500 рублей.

*данная акция действует и для юридических лиц (не суммируется со льготным лизингом)

Все подробности по действующим финансовым программам можно узнать у официального дилера Geely ООО «БелАВТОномия».

г. Брест, ул. Морозова, 28А

+375(162) 50-86-66

+375 (33) 650 49 49 МТС

+375 (29) 650 49 49 A1

Отдел корпоративных продаж:

+375 (33) 650 49 53 МТС

СПРАВОЧНАЯ GEELY7728 A1, МТС

geely-brest.by

Время работы:

понедельник – пятница с 09:00 до 19:00

суббота, воскресенье с 10:00 до 16.00

СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ:

г. Брест, ул. Морозова, 28А

+375 29 535 49 49

г. Кобрин, ул. Николаева, 72

+375(29) 223-96-22, +375(1642) 4-00-19

*на правах рекламы
ООО «БелАВТОномия»
УНП 291079292

 
Теги: Курсы валют, Брест
 
 
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  Официальный дилер Geely ООО «БелАВТОномия» официально объявил о запуске новой финансовой программы для юридических лиц и ИП на все автомобили Geely. Теперь новый...
 
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