В Бресте выбирают лучших среди юных станочников, аграриев, кондитеров и продавцов

Источник материала: Виртуальный Брест

19 декабря 2019 года в Брестском колледже связи прошел конкурс “Лучшая учащаяся среднего специального образования 2019”. Начальник отдела общего среднего и профессионального образования В. А. Шаповал рассказала, что среди учащихся ССО Брестской области проводится множество конкурсов профмастерства.





Определяют лучших среди станочников, аграриев, кондитеров, продавцов...





Сами учащиеся предложили организовать конкурс, который будет объединяющим, расскажет не просто о профессиях и профессионалах, а еще и о молодых людях, их интересах и увлечениях. В декабре 2019 года впервые проводится конкурс “Лучшая учащаяся ССО” среди девушек. И в планах уже есть идея об организации подобного конкурса для юношей.





Девиз конкурса: “Гори! Твори! Дерзай! Вперёд и смело!”. 9 участниц выступили в 8 турах, где рассказали о себе и колледже (Будем знакомы), танцевали современные и классические танцы (Танцевальный), читали стихи (Поэтический), приминали решения в разных ситуациях (Ситуация), демонстрировали эрудицию (Эрудит), навыки ведения домашнего хозяйства (Хозяюшка) и владения профессией (Профессионал), участвовали в модном дефиле (Модница).





Приветствуя участниц, начальник главного управления образования Брестского облисполкома и председатель жюри Юрий Николаевич Просмыцкий сказал, что жюри ожидает увидеть “россыпь талантов” и пожелал всем “Ни пуха, ни пера!”.