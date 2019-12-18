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В Бресте выбирают лучших среди юных станочников, аграриев, кондитеров и продавцов

19.12.2019 14:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

19 декабря 2019 года в Брестском колледже связи прошел конкурс “Лучшая учащаяся среднего специального образования 2019”. Начальник отдела общего среднего и профессионального образования В. А. Шаповал рассказала, что среди учащихся ССО Брестской области проводится множество конкурсов профмастерства.

В Бресте выбирают лучших среди юных станочников, аграриев, кондитеров и продавцов

Определяют лучших среди станочников, аграриев, кондитеров, продавцов...

В Бресте выбирают лучших среди юных станочников, аграриев, кондитеров и продавцов

Сами учащиеся предложили организовать конкурс, который будет объединяющим, расскажет не просто о профессиях и профессионалах, а еще и о молодых людях, их интересах и увлечениях. В декабре 2019 года впервые проводится конкурс “Лучшая учащаяся ССО” среди девушек. И в планах уже есть идея об организации подобного конкурса для юношей.

В Бресте выбирают лучших среди юных станочников, аграриев, кондитеров и продавцов

Девиз конкурса: “Гори! Твори! Дерзай! Вперёд и смело!”. 9 участниц выступили в 8 турах, где рассказали о себе и колледже (Будем знакомы), танцевали современные и классические танцы (Танцевальный), читали стихи (Поэтический), приминали решения в разных ситуациях (Ситуация), демонстрировали эрудицию (Эрудит), навыки ведения домашнего хозяйства (Хозяюшка) и владения профессией (Профессионал), участвовали в модном дефиле (Модница).

В Бресте выбирают лучших среди юных станочников, аграриев, кондитеров и продавцов

Приветствуя участниц, начальник главного управления образования Брестского облисполкома и председатель жюри Юрий Николаевич Просмыцкий сказал, что жюри ожидает увидеть “россыпь талантов” и пожелал всем “Ни пуха, ни пера!”.

 
 
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  19 декабря 2019 года в Брестском колледже связи прошел конкурс “Лучшая учащаяся среднего специального образования 2019”. Начальник отдела общего среднего и...
 
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