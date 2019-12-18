Раввин из Пинска хочет выступить на Евровидении. Заценим?

Источник материала: Виртуальный Брест

Он сделал творческую «коллаборацию» с украинским музыкантом и решил принять участие в национальном отборе от Украины.

Пинхас Цинман. Фото из архива Медиа-Полесья

Помните хасида из Пинска, который поёт регги? Медиа-Полесье писало о раввине Пинхасе Цинмане, который прожил в Пинске 6 лет, он растит троих детей, пишет песни в стиле регги и считает себя белорусским евреем.

В 2017 году Пинхас переехал в Киев, где начал строить довольно успешную музыкальную карьеру. Правда, немного изменил стиль исполнения песен.

Его приглашали на телевидение и радио, он делал совместные музыкальные проекты с известными украинскими музыкантами.

Недавно Пинхас Цинман и Константин Шелудко написали совместный трек "Veahavta" (Люби).

- Мы сняли клип на эту песню и будем подавать его на участие в Национальном отборе Евровидения от Украины, – сообщил Медиа-Полесью раввин-музыкант, - сегодня премьера нашего клипа.

Это совместный трек от представителей двух музыкальных культур: альтернативной еврейской музыки Pinhas (Пинхаса Цинмана) и Кости Шелудько - лидера украинской группы «Ульмо Три», которая исполняет инди-рок.

Название песни «Veahavta» переводится со староеврейского как "Люби". Трек звучит на нескольких языках. Это значимая работа, в которой музыканты затрагивают тему межнациональной розни и призывают людей любых национальностей и рас уважать и любить друг друга.