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Раввин из Пинска хочет выступить на Евровидении. Заценим?
19.12.2019 14:40 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Он сделал творческую «коллаборацию» с украинским музыкантом и решил принять участие в национальном отборе от Украины.
Пинхас Цинман. Фото из архива Медиа-Полесья
В 2017 году Пинхас переехал в Киев, где начал строить довольно успешную музыкальную карьеру. Правда, немного изменил стиль исполнения песен.
Его приглашали на телевидение и радио, он делал совместные музыкальные проекты с известными украинскими музыкантами.
Недавно Пинхас Цинман и Константин Шелудко написали совместный трек "Veahavta" (Люби).
- Мы сняли клип на эту песню и будем подавать его на участие в Национальном отборе Евровидения от Украины, – сообщил Медиа-Полесью раввин-музыкант, - сегодня премьера нашего клипа.
Это совместный трек от представителей двух музыкальных культур: альтернативной еврейской музыки Pinhas (Пинхаса Цинмана) и Кости Шелудько - лидера украинской группы «Ульмо Три», которая исполняет инди-рок.
Название песни «Veahavta» переводится со староеврейского как "Люби". Трек звучит на нескольких языках. Это значимая работа, в которой музыканты затрагивают тему межнациональной розни и призывают людей любых национальностей и рас уважать и любить друг друга.
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Он сделал творческую «коллаборацию» с украинским музыкантом и решил принять участие в национальном отборе от Украины. Пинхас Цинман. Фото из архива...
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