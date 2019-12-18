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Очередной температурный рекорд побит в Беларуси 18 декабря. В Бресте было +12ºС
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Беларусь весь декабрь бьет температурные рекорды. Очердные вершины взяты 18 декабря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, в Минске воздух прогрелся до 7,5ºС (раньше было не больше 5,5ºС). Подобные достижения зафиксированы в Гомеле, Гродно, Витебске и Могилеве. Теплее всего было в Бресте – здесь столбик термометра поднялся выше 12 градусов.
Рекордно тепло в минувшие сутки было также в Барановичах, Березино, Бобруйске, Пинске и многих других городах страны.
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Новости Беларуси. Беларусь весь декабрь бьет температурные рекорды. Очердные вершины взяты 18 декабря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, в Минске...
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