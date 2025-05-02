«AI способен помогать в более точных и надежных финансовых прогнозах, и это изменит рынок». Операционный директор компании «Финтехинвест» рассказал, что происходит в fintech-сфере

Источник материала: ProBusiness



Александр Маковецкий.

Рынок финтеха развивается быстрее, чем мы успеваем к этому привыкнуть. Еще относительно недавно нужно было брать кредиты, покупать ценные бумаги или менять валюту только в отделении банка, а теперь в смартфоне можно установить приложение, которое поможет с любой операцией. Люди могут легко инвестировать в разные инструменты, а также вкладываться в сами финтех-компании, чтобы заработать на их быстром масштабировании. «Про бизнес» поговорил с операционным директором крупного белорусского игрока компании «Финтехинвест», которая, как мы ранее писали , приобрела брокера и депозитария Финап24, а также ООО «ДФС», являющегося владельцем площадки токенизации Finstore, и соучредителем IT-группы KRAiNET Александром Маковецким о том, какие тенденции есть на этом рынке и чего ждать от игроков сферы в ближайшее время.

«Крупные игроки пытаются создавать экосистемы»

— Как вы оцениваете текущее состояние рынка финтеха в глобальном масштабе и в Беларуси?

— Мировой рынок на подъеме уже несколько лет, потому что все хотят зарабатывать, автоматизировать инвестиции и так далее. Кроме того, банки сближаются с e-com, с системами лояльности, то есть финансовые сервисы выходят за рамки банков, чтобы иметь возможность работать с займами и другими инструментами по привлечению денежных средств.

В Беларуси, с точки зрения финтеха, дела шли всегда хорошо, однако, в основном, как поставщика услуг на внешние рынки. Сильные проекты именно внутри страны не так развиты, как в соседней России. Но наш рынок тоже развивается.

— Какие ключевые тенденции вы наблюдаете в этой сфере?

— Все крупные игроки пытаются создавать экосистемы. Это хорошо видно, например, в России по ряду публичных игроков. Некоторые банки пытаются абстрагироваться от реалий и дать дополнительные, ранее несвойственные для себя категории — для увеличения клиентских баз. Это могут быть дополнительные проекты по инвестициям, системы лояльности, кэшбэков, внутренних бонусов и скидок и так далее. Маркетплейсы создают или покупают банки для дальнейшего развития, службы такси создают доставки.

Можно выделить ряд тенденций за 2024 год и сделать прогноз на 2025 год и далее:

Создание нео-банков — это тип прямого банка, работающего только через Интернет и не имеющего традиционных банковских сетей. Такие банки предлагают финансовые услуги с использованием мобильных устройств для платежей, денежных переводов, кредитования и т.д. Кроме того, эти банки позволяют пользователям вносить средства, снимать наличные и, по сути, предлагают кредиты и займы. То есть услуги во многом те же, что предлагают традиционные банки.

— это тип прямого банка, работающего только через Интернет и не имеющего традиционных банковских сетей. Такие банки предлагают финансовые услуги с использованием мобильных устройств для платежей, денежных переводов, кредитования и т.д. Кроме того, эти банки позволяют пользователям вносить средства, снимать наличные и, по сути, предлагают кредиты и займы. То есть услуги во многом те же, что предлагают традиционные банки. Решения RegTech — это подмножество финтех-решений, которые используют технологию для управления различными регуляторными процессами. Основные функции таких решений — мониторинг, отчетность и обеспечение соблюдения правил. RegTech применяется, в основном, к технологическому контролю регуляторных процессов, особенно в финансовом секторе. Такие процессы могут принимать различные формы: регуляторный мониторинг, соответствие и отчетность.

— это подмножество финтех-решений, которые используют технологию для управления различными регуляторными процессами. Основные функции таких решений — мониторинг, отчетность и обеспечение соблюдения правил. RegTech применяется, в основном, к технологическому контролю регуляторных процессов, особенно в финансовом секторе. Такие процессы могут принимать различные формы: регуляторный мониторинг, соответствие и отчетность. Цифровая проверка личности. С появлением технологий, биометрических систем распознавания, многоуровневой идентификациии, шифрования проверка цифровой личности стала основополагающей в безопасности финансовых учреждений и предприятий. Эти меры помогают предотвратить мошенничество, взлом и незаконное проникновение, а значит могут быть использованы для обеспечения денежных обменов.

С появлением технологий, биометрических систем распознавания, многоуровневой идентификациии, шифрования проверка цифровой личности стала основополагающей в безопасности финансовых учреждений и предприятий. Эти меры помогают предотвратить мошенничество, взлом и незаконное проникновение, а значит могут быть использованы для обеспечения денежных обменов. Роботизированная автоматизация процессов (Robotic Process Automation). Сегодня RPA улучшает эксплуатационную производительность. Она подразумевает использование программного обеспечения для выполнения определенных действий человека, таких как навигация по системам, получение и обработка данных, а также выполнение рутинных функций. Он обеспечивает высокую стоимость и высокую эффективность по сравнению с традиционными методами. За последние несколько лет RPA вырос на 63% и стал незаменимым активом для организаций, стремящихся улучшить свои рабочие процессы и сократить эксплуатационные расходы.





— Какие инновации в финтехе, по вашему мнению, окажут наибольшее влияние на рынок в ближайшие годы?

— Есть четыре основные технологии, которые будут менять рынок: искусственный интеллект (ИИ) и машинное обучение (ML); цифровые финансовые активы (ЦФА); биометрическая идентификация и аутентификация; технологии интернета вещей (IoT).

Кроме того, рынок идет к тому, чтобы в одном приложении человек мог получать сразу ряд услуг, для которых ранее ему приходилось пользоваться разными. И намного быстрее будут оказываться любые финасовые услуги — вплоть до организации кредитных конвейеров через создание скоринговых моделей на основе искусственного интеллекта и big data.

— Как именно вы оцениваете потенциал искусственного интеллекта и машинного обучения в финтехе?

— Он огромен. Математические модели позволяют проверять гипотезы, улучшать работу с конечным клиентом, не спамить ему все возможные предложения, а точечно показывать те, которые ему интересны. Плюс мы видим, что в будущем все эти инструменты хорошо встраиваются не только в финтех, но и в иные сферы бизнеса.

AI способен создавать новые продукты и услуги, которые будут удовлетворять потребности и ожидания клиентов в эпоху цифровой трансформации. AI также может усиливать взаимодействие и сотрудничество между различными участниками финансового рынка, способствовать социальному и экологическому благополучию. Вот несколько примеров:

Глубокое обучение и большие данные в финансовых прогнозах. AI способен делать более быстрые и массированные финансовые прогнозы с помощью big data и глубокого обучения, собирая различные переменные, которые оказывают влияние на финансовые рынки: экономические, политические, социальные, психологические и прочие. Кроме того, создание моделей позволяет следить за определенными параметрами нужных вам компаний, делая из сборных данных модели и выводы.

AI способен делать более быстрые и массированные финансовые прогнозы с помощью big data и глубокого обучения, собирая различные переменные, которые оказывают влияние на финансовые рынки: экономические, политические, социальные, психологические и прочие. Кроме того, создание моделей позволяет следить за определенными параметрами нужных вам компаний, делая из сборных данных модели и выводы. Создание индивидуальных инвестиционных портфелей. AI способен привлекать роботизированных советников (роботов-адвайзеров) для разработки индивидуальных инвестиционных планов для клиентов, которые будут отражать их финансовые цели, степень риска, предпочтения и историю сделок. AI умеет применять алгоритмические подходы для автоматического осуществления торгов на рынке с учетом текущих ситуаций и стратегий. AI также владеет машинным обучением для анализа рыночных движений и прогнозирования будущих изменений и тенденций на финансовых рынках.





— Как ваши платформы адаптируются к быстро меняющимся технологиям и требованиям рынка?

— В данный момент мы в работе над созданием собственной «mega"-платформы. За прошлый год компания «Финтехинвест» приобрела ООО «ДФС» (владельца площадки Finstore) и контрольный пакет брокера Finup 24. Есть еще ряд проектов в периметре интересов взаимодействия. Пока мы не будем раскрывать все карты. Скажу лишь, что сейчас завершается первый этап разработки условного маркетплейса финансовых услуг, который соберет все сервисы нашей группы и не только.

Что касается именно Finup 24, мы занимаемся улучшением безопасности данных, проводим ряд мер для исполнения общих требований законодательства по персональным данным, а также работаем над расширением сведений для анализа эмитентов и выхода на дружественные рынки.

«Инвесторы более серьезно подходят к оценке компаний»

— Как изменились предпочтения инвесторов в условиях текущей экономической ситуации?

— Сейчас у инвесторов заметно смещение фокуса внимания от стартапов — ввиду закрытости рынка. Видно, что инвестировать за рубеж, как раньше, стало труднее, поэтому инвесторы сосредоточились, в основном, на внутреннем рынке и рынках «дружественных стран».

Мы видим, что инвесторы более серьезно подходят к оценке тех компаний, которые выдержали текущие реалии. То есть предпочтения сместились в сторону проверенных временем, максимально надежных эмитентов.

Сам рынок растет: видно, что те инвесторы, которые попробовали белорусские инструменты, остались довольны. Например, хороший результат показали и Finup 24, и Finstore. Весь рынок, в принципе, сосредоточен в руках нескольких игроков, которые предоставляют услуги по инвестициям в Беларуси и не являются банками.

— Какие вызовы стоят перед финтех-компаниями в настоящее время?

— Во-первых, безопасность (DDoS-атаки, фишинг и социальная инженерия, утечки персональных данных). За этим сейчас очень сильно следят. Во-вторых, увеличение простоты приложений, чтобы пользоваться ими могли даже те, кто далек от финтеха и специальных знаний. Это в том числе будет работать на дополнительную лояльность клиентов.





— Как вы оцениваете роль регуляторов в развитии финтех-индустрии?

— Пока мы оцениваем все, что происходит, положительно. Регулятор должен регулировать, а не сушить бизнес. И сейчас отчасти это удается. Бизнес должен быть на подъеме и соблюдать основные моменты по безопасности, поэтому мы надеемся, что здесь регуляторы тоже будут занимать позицию развития, а не стоп-фактора. Скажу что мы за развитие, а не за запреты, ведь накапливая опыт нужно пробовать найти решение, а не рубить возможности.

— Какие стратегии вы используете для привлечения новых инвесторов?

— Для привлечения инвесторов мы используем разные каналы взаимодействия, в том числе различные рекламные инструменты. Однако основной поток клиентов к нам приходит самостоятельно, поскольку у нас сосредоточены хорошие эмитенты, с которыми инвесторы уже знакомы и которые сами по себе как бренд привлекают заинтересованных, плюс компании существует не один год на рынке и показали свои возможности, завоевали лояльность клиентов.

— Как вы видите будущее криптовалют в контексте финтеха и инвестиций?

— Каждый год растет сегмент RWA (Real World Assets, или «активы реального мира», класс криптовалютных токенов, которые связаны с материальными активами вне цифрового пространства. К таким активам относятся облигации, недвижимость, товары и оборудование, — прим. «Про бизнес»). Соответственно, вполне возможно, что два рынка — классических криптовалют и, скажем так, токенизации на базовый актив — они продолжат расти с учетом одобрений в разных странах. Тем более, как показала практика, эти инструменты хороши для различного рода взаимодействия в условиях санкций.





— Какие меры безопасности вы предпринимаете для защиты данных и средств пользователей вашей платформы?

— У нас существует система оценки безопасности каждой из площадок, плюс мы проходим аттестации в органах, которые подтверждают нашу работу по работе с персональными данными, с утечками и так далее. Кроме того, мы используем защищенный контур белорусского бренда IqData, центр обработки данных, который позволяет создавать дополнительную безопасность. То есть все наши мощности находятся внутри страны. Есть и допконтроль операций со стороны банков — например, устанавливаются лимиты по суммам.

Также мы рассказываем о правилах безопасности каждому инвестору, о схемах, которыми пользуются злоумышленники. А при пользовании нашими продуктами клиенты проходят два этапа: идентификации (механизм присвоения собственного уникального имени или образа пользователю, который взаимодействует с информацией) и аутентификации (система способов проверки совпадения пользователя с тем образом, которому разрешен допуск). Эти средства направлены на то, чтобы предоставить или, наоборот, запретить доступ к данным.

«Конкуренция в России и Беларуси высокая — из-за сближения этих рынков»

— Какие новые продукты или услуги вы планируете внедрить в ближайшее время?

— Недавно мы запустили доверительное управление для юридических лиц — покупаем ценные бумаги на разный срок, чтобы приумножать деньги компаний. Еще хотим предложить рынку токенизацию текущего долга, и уже запустили упрощенный вход в приложение через межбанковскую систему идентификации.

Во втором-третьем квартале 2025 года мы планируем запустить еще один новый продукт, но пока не анонсируем какой — ввиду высокой конкурентной среды.

— Как вы работаете с обратной связью от пользователей для улучшения вашей платформы?

— На данный момент мы создаем общую экспертизу среди наших текущих платформ и пробуем объединить это все в один большой сервис, чтобы получить все пользовательские пути, собрать всю базу запросов, которая была за время работы площадок, и при создании новой площадки этот опыт лег бы в основу.





Пока же мы ежедневно 24/7 собираем обратную связь. Замечания клиентов постоянно становятся обновлениями в приложении и на WEB-платформе.

— Как пользовательский опыт влияет на развитие отрасли?

— Все моменты, о которых говорят пользователи, так или иначе находят свое отражение в каких-то новых продуктах. Не зря появляются «единороги», которые, по сути, могут упростить только одну функцию и уже получить высокую капитализацию как компания. Так появлялся электронный документооборот, кредитные скоринговые модели и многое другое.

— Как вы видите развитие вашей платформы в ближайшие 5 лет?

— Про 5 лет говорить сложно. Сейчас, на мой взгляд, можно планировать максимум 2−3 года — ввиду меняющейся картины мира, скорость принятия решений и внедрения сейчас главный козырь компаний: кто думает быстро, тот, как правило, в топе рынка. Конечно дальше придется корректировать план. Так вот мы хотим за это время, помимо Беларуси, завоевать рынки России и Казахстана. Мы хотим сближения платформ и создания уникального продукта, который оценят наши пользователи на этих рынках.

— Как оцениваете конкуренцию на рынке и какими способами отстраиваетесь от конкурентов?

— На данном этапе конкуренция на рынке России и Беларуси высокая — из-за сближения этих рынков, баз инвесторов, эмитентов, появления игроков, присутствующих на одном и втором рынке. Мы стараемся просто идти в согласии со своей стратегией: имея широкий пул компаний в группе, нам проще конкурировать, потому что мы предоставляем значительно больший спектр услуг. И наша цель — давать эти услуги в удобном виде, чтобы клиент понимал, что пользуется услугами группы: например купил акцию через Finup, купил валютый токен в Finstore и так далее.

— Насколько развитие финтеха упростило процесс инвестирования для пользователя?

— Это можно оценить по такому примеру: если раньше для покупки ценной бумаги высокого номинала нужно было записаться в кассу банка либо к менеджеру, составить и подписать несколько договоров, пересчитать деньги, подтвердить их происхождение и так далее, то теперь возможна удаленная идентификация и регистрация в приложении, простая оплата любым удобным способом, а минимальный чек упал до 20 рублей. То есть сегодня не нужно обладать большой суммой для того, чтобы попробовать инвестирование и понять, как действует этот механизм. Можно потренироваться с минимальными затратами.





Также рынок шагнул вперед, когда появилась возможность удаленного заключения договора на брокерское и депозитарное обслуживание, совершение сделок — и это только верхушка айсберга возможностей.

— Какие советы вы могли бы дать начинающим инвесторам в сфере финтеха?

— Все давно сказано, но повторюсь. Во-первых, не храните все деньги в одном активе, смотрите на разные рынки. Во-вторых, не бойтесь новых инструментов и продуктов, но всегда проверяйте лицензии операторов и брокеров, смотрите сколько лет они работают. В-третьих, не стоит сразу браться за рискованные инструменты, например, хеджировать валютные риски через непонятные инструменты (попробуйте через покупку токенов, которые, в отличие от облигаций, можно покупать за валюту). В общем, начинайте с малого.

Если же речь об инвестициях в сами финтех-компании, то тут могу посоветовать:

1. Изучите рынок fintech. Прежде чем инвестировать в финтех-компании, необходимо провести исследование рынка и понять его тенденции и перспективы. Изучите основы финтех-технологий, различные сегменты рынка и популярные компании, которые являются лидерами. Это поможет вам понять, кто имеет потенциал для роста и успешного развития.

2. Оцените финансовые показатели компании. При оценке финтех-компании уделите внимание ее финансовым показателям, таким как выручка, прибыльность и чистые активы. Просмотрите финансовые отчеты прошлых лет и изучите последние новости и обновления от компании.

3. Проанализируйте конкуренцию. Так как финтех-рынок является конкурентным, важно изучить конкурентов компании, которую вы собираетесь инвестировать. Оцените их продукты и услуги, рейтинги и отзывы клиентов. Узнайте, как компания отличается от своих конкурентов и как она может преуспеть на рынке.

4. Распределите портфель инвестиций. Рекомендуется распределить свои инвестиции между несколькими финтех-компаниями, чтобы уменьшить риск. Инвестирование в одну компанию может быть опасным, так как она может оказаться неуспешной или столкнуться с проблемами в будущем.

5. Контролируйте прозрачность сделки. Не стоит доверять красивой рекламе в интернете, проверьте наличие всех документов по сделке, после совершения операций следите за подтверждениями. В цифровом мире много возможностей, но и увеличиваются случаи мошенничества, на что обязательно нужно обратить внимание.