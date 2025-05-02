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«AI способен помогать в более точных и надежных финансовых прогнозах, и это изменит рынок». Операционный директор компании «Финтехинвест» рассказал, что происходит в fintech-сфере
02.05.2025 08:01 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Рынок финтеха развивается быстрее, чем мы успеваем к этому привыкнуть. Еще относительно недавно нужно было брать кредиты, покупать ценные бумаги или менять валюту только в отделении банка, а теперь в смартфоне можно установить приложение, которое поможет с любой операцией. Люди могут легко инвестировать в разные инструменты, а также вкладываться в сами финтех-компании, чтобы заработать на их быстром масштабировании. «Про бизнес» поговорил с операционным директором крупного белорусского игрока компании «Финтехинвест», которая,
«Крупные игроки пытаются создавать экосистемы»
— Как вы оцениваете текущее состояние рынка финтеха в глобальном масштабе и в Беларуси?
— Мировой рынок на подъеме уже несколько лет, потому что все хотят зарабатывать, автоматизировать инвестиции и так далее. Кроме того, банки сближаются с e-com, с системами лояльности, то есть финансовые сервисы выходят за рамки банков, чтобы иметь возможность работать с займами и другими инструментами по привлечению денежных средств.
В Беларуси, с точки зрения финтеха, дела шли всегда хорошо, однако, в основном, как поставщика услуг на внешние рынки. Сильные проекты именно внутри страны не так развиты, как в соседней России. Но наш рынок тоже развивается.
— Какие ключевые тенденции вы наблюдаете в этой сфере?
— Все крупные игроки пытаются создавать экосистемы. Это хорошо видно, например, в России по ряду публичных игроков. Некоторые банки пытаются абстрагироваться от реалий и дать дополнительные, ранее несвойственные для себя категории — для увеличения клиентских баз. Это могут быть дополнительные проекты по инвестициям, системы лояльности, кэшбэков, внутренних бонусов и скидок и так далее. Маркетплейсы создают или покупают банки для дальнейшего развития, службы такси создают доставки.
Можно выделить ряд тенденций за 2024 год и сделать прогноз на 2025 год и далее:
— Какие инновации в финтехе, по вашему мнению, окажут наибольшее влияние на рынок в ближайшие годы?
— Есть четыре основные технологии, которые будут менять рынок: искусственный интеллект (ИИ) и машинное обучение (ML); цифровые финансовые активы (ЦФА); биометрическая идентификация и аутентификация; технологии интернета вещей (IoT).
Кроме того, рынок идет к тому, чтобы в одном приложении человек мог получать сразу ряд услуг, для которых ранее ему приходилось пользоваться разными. И намного быстрее будут оказываться любые финасовые услуги — вплоть до организации кредитных конвейеров через создание скоринговых моделей на основе искусственного интеллекта и big data.
— Как именно вы оцениваете потенциал искусственного интеллекта и машинного обучения в финтехе?
— Он огромен. Математические модели позволяют проверять гипотезы, улучшать работу с конечным клиентом, не спамить ему все возможные предложения, а точечно показывать те, которые ему интересны. Плюс мы видим, что в будущем все эти инструменты хорошо встраиваются не только в финтех, но и в иные сферы бизнеса.
AI способен создавать новые продукты и услуги, которые будут удовлетворять потребности и ожидания клиентов в эпоху цифровой трансформации. AI также может усиливать взаимодействие и сотрудничество между различными участниками финансового рынка, способствовать социальному и экологическому благополучию. Вот несколько примеров:
— Как ваши платформы адаптируются к быстро меняющимся технологиям и требованиям рынка?
— В данный момент мы в работе над созданием собственной «mega"-платформы. За прошлый год компания «Финтехинвест»
Что касается именно Finup 24, мы занимаемся улучшением безопасности данных, проводим ряд мер для исполнения общих требований законодательства по персональным данным, а также работаем над расширением сведений для анализа эмитентов и выхода на дружественные рынки.
«Инвесторы более серьезно подходят к оценке компаний»
— Как изменились предпочтения инвесторов в условиях текущей экономической ситуации?
— Сейчас у инвесторов заметно смещение фокуса внимания от стартапов — ввиду закрытости рынка. Видно, что инвестировать за рубеж, как раньше, стало труднее, поэтому инвесторы сосредоточились, в основном, на внутреннем рынке и рынках «дружественных стран».
Мы видим, что инвесторы более серьезно подходят к оценке тех компаний, которые выдержали текущие реалии. То есть предпочтения сместились в сторону проверенных временем, максимально надежных эмитентов.
Сам рынок растет: видно, что те инвесторы, которые попробовали белорусские инструменты, остались довольны. Например, хороший результат показали и Finup 24, и Finstore. Весь рынок, в принципе, сосредоточен в руках нескольких игроков, которые предоставляют услуги по инвестициям в Беларуси и не являются банками.
— Какие вызовы стоят перед финтех-компаниями в настоящее время?
— Во-первых, безопасность (DDoS-атаки, фишинг и социальная инженерия, утечки персональных данных). За этим сейчас очень сильно следят. Во-вторых, увеличение простоты приложений, чтобы пользоваться ими могли даже те, кто далек от финтеха и специальных знаний. Это в том числе будет работать на дополнительную лояльность клиентов.
— Как вы оцениваете роль регуляторов в развитии финтех-индустрии?
— Пока мы оцениваем все, что происходит, положительно. Регулятор должен регулировать, а не сушить бизнес. И сейчас отчасти это удается. Бизнес должен быть на подъеме и соблюдать основные моменты по безопасности, поэтому мы надеемся, что здесь регуляторы тоже будут занимать позицию развития, а не стоп-фактора. Скажу что мы за развитие, а не за запреты, ведь накапливая опыт нужно пробовать найти решение, а не рубить возможности.
— Какие стратегии вы используете для привлечения новых инвесторов?
— Для привлечения инвесторов мы используем разные каналы взаимодействия, в том числе различные рекламные инструменты. Однако основной поток клиентов к нам приходит самостоятельно, поскольку у нас сосредоточены хорошие эмитенты, с которыми инвесторы уже знакомы и которые сами по себе как бренд привлекают заинтересованных, плюс компании существует не один год на рынке и показали свои возможности, завоевали лояльность клиентов.
— Как вы видите будущее криптовалют в контексте финтеха и инвестиций?
— Каждый год растет сегмент RWA (Real World Assets, или «активы реального мира», класс криптовалютных токенов, которые связаны с материальными активами вне цифрового пространства. К таким активам относятся облигации, недвижимость, товары и оборудование, — прим. «Про бизнес»). Соответственно, вполне возможно, что два рынка — классических криптовалют и, скажем так, токенизации на базовый актив — они продолжат расти с учетом одобрений в разных странах. Тем более, как показала практика, эти инструменты хороши для различного рода взаимодействия в условиях санкций.
— Какие меры безопасности вы предпринимаете для защиты данных и средств пользователей вашей платформы?
— У нас существует система оценки безопасности каждой из площадок, плюс мы проходим аттестации в органах, которые подтверждают нашу работу по работе с персональными данными, с утечками и так далее. Кроме того, мы используем защищенный контур белорусского бренда IqData, центр обработки данных, который позволяет создавать дополнительную безопасность. То есть все наши мощности находятся внутри страны. Есть и допконтроль операций со стороны банков — например, устанавливаются лимиты по суммам.
Также мы рассказываем о правилах безопасности каждому инвестору, о схемах, которыми пользуются злоумышленники. А при пользовании нашими продуктами клиенты проходят два этапа: идентификации (механизм присвоения собственного уникального имени или образа пользователю, который взаимодействует с информацией) и аутентификации (система способов проверки совпадения пользователя с тем образом, которому разрешен допуск). Эти средства направлены на то, чтобы предоставить или, наоборот, запретить доступ к данным.
«Конкуренция в России и Беларуси высокая — из-за сближения этих рынков»
— Какие новые продукты или услуги вы планируете внедрить в ближайшее время?
— Недавно мы запустили доверительное управление для юридических лиц — покупаем ценные бумаги на разный срок, чтобы приумножать деньги компаний. Еще хотим предложить рынку токенизацию текущего долга, и уже запустили упрощенный вход в приложение через межбанковскую систему идентификации.
Во втором-третьем квартале 2025 года мы планируем запустить еще один новый продукт, но пока не анонсируем какой — ввиду высокой конкурентной среды.
— Как вы работаете с обратной связью от пользователей для улучшения вашей платформы?
— На данный момент мы создаем общую экспертизу среди наших текущих платформ и пробуем объединить это все в один большой сервис, чтобы получить все пользовательские пути, собрать всю базу запросов, которая была за время работы площадок, и при создании новой площадки этот опыт лег бы в основу.
Пока же мы ежедневно 24/7 собираем обратную связь. Замечания клиентов постоянно становятся обновлениями в приложении и на WEB-платформе.
— Как пользовательский опыт влияет на развитие отрасли?
— Все моменты, о которых говорят пользователи, так или иначе находят свое отражение в каких-то новых продуктах. Не зря появляются «единороги», которые, по сути, могут упростить только одну функцию и уже получить высокую капитализацию как компания. Так появлялся электронный документооборот, кредитные скоринговые модели и многое другое.
— Как вы видите развитие вашей платформы в ближайшие 5 лет?
— Про 5 лет говорить сложно. Сейчас, на мой взгляд, можно планировать максимум 2−3 года — ввиду меняющейся картины мира, скорость принятия решений и внедрения сейчас главный козырь компаний: кто думает быстро, тот, как правило, в топе рынка. Конечно дальше придется корректировать план. Так вот мы хотим за это время, помимо Беларуси, завоевать рынки России и Казахстана. Мы хотим сближения платформ и создания уникального продукта, который оценят наши пользователи на этих рынках.
— Как оцениваете конкуренцию на рынке и какими способами отстраиваетесь от конкурентов?
— На данном этапе конкуренция на рынке России и Беларуси высокая — из-за сближения этих рынков, баз инвесторов, эмитентов, появления игроков, присутствующих на одном и втором рынке. Мы стараемся просто идти в согласии со своей стратегией: имея широкий пул компаний в группе, нам проще конкурировать, потому что мы предоставляем значительно больший спектр услуг. И наша цель — давать эти услуги в удобном виде, чтобы клиент понимал, что пользуется услугами группы: например купил акцию через Finup, купил валютый токен в Finstore и так далее.
— Насколько развитие финтеха упростило процесс инвестирования для пользователя?
— Это можно оценить по такому примеру: если раньше для покупки ценной бумаги высокого номинала нужно было записаться в кассу банка либо к менеджеру, составить и подписать несколько договоров, пересчитать деньги, подтвердить их происхождение и так далее, то теперь возможна удаленная идентификация и регистрация в приложении, простая оплата любым удобным способом, а минимальный чек упал до 20 рублей. То есть сегодня не нужно обладать большой суммой для того, чтобы попробовать инвестирование и понять, как действует этот механизм. Можно потренироваться с минимальными затратами.
Также рынок шагнул вперед, когда появилась возможность удаленного заключения договора на брокерское и депозитарное обслуживание, совершение сделок — и это только верхушка айсберга возможностей.
— Какие советы вы могли бы дать начинающим инвесторам в сфере финтеха?
— Все давно сказано, но повторюсь. Во-первых, не храните все деньги в одном активе, смотрите на разные рынки. Во-вторых, не бойтесь новых инструментов и продуктов, но всегда проверяйте лицензии операторов и брокеров, смотрите сколько лет они работают. В-третьих, не стоит сразу браться за рискованные инструменты, например, хеджировать валютные риски через непонятные инструменты (попробуйте через покупку токенов, которые, в отличие от облигаций, можно покупать за валюту). В общем, начинайте с малого.
Если же речь об инвестициях в сами финтех-компании, то тут могу посоветовать:
1. Изучите рынок fintech. Прежде чем инвестировать в финтех-компании, необходимо провести исследование рынка и понять его тенденции и перспективы. Изучите основы финтех-технологий, различные сегменты рынка и популярные компании, которые являются лидерами. Это поможет вам понять, кто имеет потенциал для роста и успешного развития.
2. Оцените финансовые показатели компании. При оценке финтех-компании уделите внимание ее финансовым показателям, таким как выручка, прибыльность и чистые активы. Просмотрите финансовые отчеты прошлых лет и изучите последние новости и обновления от компании.
3. Проанализируйте конкуренцию. Так как финтех-рынок является конкурентным, важно изучить конкурентов компании, которую вы собираетесь инвестировать. Оцените их продукты и услуги, рейтинги и отзывы клиентов. Узнайте, как компания отличается от своих конкурентов и как она может преуспеть на рынке.
4. Распределите портфель инвестиций. Рекомендуется распределить свои инвестиции между несколькими финтех-компаниями, чтобы уменьшить риск. Инвестирование в одну компанию может быть опасным, так как она может оказаться неуспешной или столкнуться с проблемами в будущем.
5. Контролируйте прозрачность сделки. Не стоит доверять красивой рекламе в интернете, проверьте наличие всех документов по сделке, после совершения операций следите за подтверждениями. В цифровом мире много возможностей, но и увеличиваются случаи мошенничества, на что обязательно нужно обратить внимание.
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«AI способен помогать в более точных и надежных финансовых прогнозах, и это изменит рынок». Операционный директор компании «Финтехинвест» рассказал, что происходит в fintech-сфере
Рынок финтеха развивается быстрее, чем мы успеваем к этому привыкнуть. Еще относительно недавно нужно было брать кредиты, покупать ценные бумаги или менять валюту...
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