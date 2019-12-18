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В Польше средняя зарплата возросла до 1245 евро
19.12.2019 15:08 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
В ноябре средняя зарплата на предприятиях в Польше составила до вычета налогов 5229 злотых.
В ноябре средняя зарплата на предприятиях в Польше составила до вычета налогов 5229 злотых (около 1245 евро, или 2919 рублей), что на 5,3% больше, чем в ноябре прошлого года, сообщает radiopolska.pl.
Обнародованные данные касаются компаний, в которых трудоустроены более 9 человек.
В общей сложности, в Польше в таких компаниях в ноябре работали около 6,4 млн человек, что то на 2,6% больше, чем в ноябре 2018 года.
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В ноябре средняя зарплата на предприятиях в Польше составила до вычета налогов 5229 злотых.
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