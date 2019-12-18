В Польше средняя зарплата возросла до 1245 евро

Источник материала: Ежедневник





В ноябре средняя зарплата на предприятиях в Польше составила до вычета налогов 5229 злотых.

В ноябре средняя зарплата на предприятиях в Польше составила до вычета налогов 5229 злотых (около 1245 евро, или 2919 рублей), что на 5,3% больше, чем в ноябре прошлого года, сообщает radiopolska.pl.

Обнародованные данные касаются компаний, в которых трудоустроены более 9 человек.

В общей сложности, в Польше в таких компаниях в ноябре работали около 6,4 млн человек, что то на 2,6% больше, чем в ноябре 2018 года.



