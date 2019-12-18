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В Слуцком районе школьный автобус с детьми врезался в грузовой автомобиль

19.12.2019 15:10 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Слуцком районе школьный автобус с детьми врезался в грузовой автомобиль
МЧС Республики Беларусь

Как стало известно, дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 18 декабря. Около 16.50 на 89 км автодороги Р-23 «Минск - Микашевичи» возле деревни Леньки Слуцкого района школьный автобус столкнулся с грузовиком.

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В результате происшествия пострадал водитель грузовика. Чтобы освободиться из покореженной кабины, мужчине потребовалась помощь сотрудников МЧС. После осмотра медработниками с травмами различной степени тяжести он был госпитализирован. Водитель автобуса и двое детей, которые находились в салоне, не пострадали.

По факту ДТП проводится проверка. Выясняются все обстоятельства аварии.

 
Теги: Минск
 
 
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В результате происшествия пострадал водитель грузовика.
 
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