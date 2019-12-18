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Настоящая любовь: супруги прожили 70 лет в браке и умерли в один день

19.12.2019 15:05 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Супруги из американского города Джексон, штат Мичиган, прожили в браке 70 лет и умерли с разницей в 20 минут на соседних кроватях в одном хосписе. Об этом сообщает lenta.ru.


Фото из семейного архива пары

Лес и Фреда Остин познакомились, когда учились в школе. Их первое свидание было на выпускном балу. В ноябре 1949 года они поженились.

Лес служил в Военно-воздушных силах США в качестве борт-радиста во время Корейской войны, а затем в полиции штата Мичиган. Он любил работать по дому и во дворе, обожал вестерны и коллекционировал вещи, связанные с актером Джоном Уэйном. Фреда много лет работала менеджером в компании Brail Dry Cleaning и собирала кулинарные книги.

Пара любила отдыхать на побережье и подниматься на маяки. Их дочь Сэнди Маэс рассказала, что они ездили посмотреть почти на каждый маяк в Мичигане.

В ноябре они отметили 70-й юбилей свадьбы. Их внучка Лея Смит отметила, что за все время, что они были вместе, они поссорились лишь однажды: Фреда разозлилась, когда Лес записался на службу в армии во время Корейской войны и не сказал ей.


Фото из семейного архива пары

6 декабря пару доставили в хоспис. Они лежали на соседних кроватях и умерли 7 декабря. 17 декабря в городе Мейсон, штат Мичиган, прошли их похороны. Лесу и Фреде было по 90 лет.

Их смерть на соседних кроватях была «почти так же романтична, насколько вы можете представить», признался их сын Майкл. У них осталось двое детей, четверо внуков и восемь правнуков.

 
 
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У них осталось двое детей, четверо внуков и восемь правнуков.
 
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