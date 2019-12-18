Белорусы массово возвращаются к покупке бэушных авто













"По итогам года мы все еще увидим 25%-й рост продаж новых легковых автомобилей, при этом динамика последнего квартала в лучшем случае будет нулевая", - отметил представитель БАА.





"Под давлением 140-го указа авторынок снова развернулся в сторону преимущественного роста за счет подержанных автомобилей. Если общий импорт легковых автомобилей всеми игроками автомобильного рынка по всем каналам ввоза прирастает в текущем году на 27%, то ввоз физическими лицами из-за пределов Евразийского экономического союза ускорился до 200% к уровню прошлого года", - подчеркнул Варивода.





Как отметил заместитель председателя ассоциации, ожидания на следующий год на рынке новых авто пессимистичны. "Их пока трудно назвать прогнозом, так как нет ясности по условиям функционирования белорусской экономики в объятиях российской дружбы на следующий год. Совокупные продажи новых легковых автомобилей в стране покажут слабую положительную динамику при условии сохранения неограниченной бюджетной поддержки финансовых программ для автомобилей Geely и продолжения автомобилизации страны силами инвалидов и многодетных в соответствии с Указом №140", - рассказал Варивода.





По предварительной оценке импорт и продажи новых легковых автомобилей дилерами будут иметь тенденцию на сокращение. "Однако такой рост явно не входит в планы автопроизводителей Российской Федерации, имеющих хронически недозагруженные производственные мощности, поэтому избыточное предложение на рынке будет сохраняться", - подчеркнул представитель БАА.



