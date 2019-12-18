Правительство окончательно утвердило график выходных. Как будем отдыхать на Новый год

График переноса рабочих дней в 2020 году закреплен в постановлении Совета Министров от 18 декабря.

Выходными будут 1 и 2 января (без переносов). 3 и 4 января будут рабочими (перенос с понедельника, 6 января), сообщили в правительстве.

Ранее Румас пообещал журналистам подумать над возможностью сделать 31 декабря выходным, но правительство не поддержало такие перемены. 13 декабря стало известно, что предложение об объявлении 2 января выходным днем без отработок лежит на столе в президента. 17 декабря указ был подписан .

В соотствии с подготовленым календарем, в 2020 году планируется еще один перенос: с 27 апреля рабочий передвинут на 4 апреля.