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Правительство окончательно утвердило график выходных. Как будем отдыхать на Новый год

19.12.2019 15:13 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

График переноса рабочих дней в 2020 году закреплен в постановлении Совета Министров от 18 декабря.

Выходными будут 1 и 2 января (без переносов). 3 и 4 января будут рабочими (перенос с понедельника, 6 января), сообщили в правительстве.

Ранее Румас пообещал журналистам подумать над возможностью сделать 31 декабря выходным, но правительство не поддержало такие перемены. 13 декабря стало известно, что предложение об объявлении 2 января выходным днем без отработок лежит на столе в президента. 17 декабря указ был подписан.

В соотствии с подготовленым календарем, в 2020 году планируется еще один перенос: с 27 апреля рабочий передвинут на 4 апреля.

 
 
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График переноса рабочих дней в 2020 году закреплен в постановлении Совета Министров от 18 декабря.
 
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