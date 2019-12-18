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Правительство окончательно утвердило график выходных. Как будем отдыхать на Новый год
Источник материала: БДГ
График переноса рабочих дней в 2020 году закреплен в постановлении Совета Министров от 18 декабря.
Выходными будут 1 и 2 января (без переносов). 3 и 4 января будут рабочими (перенос с понедельника, 6 января),
Ранее Румас пообещал журналистам
В соотствии с подготовленым календарем, в 2020 году планируется еще один перенос: с 27 апреля рабочий передвинут на 4 апреля.
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График переноса рабочих дней в 2020 году закреплен в постановлении Совета Министров от 18 декабря.
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