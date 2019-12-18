Билеты на электричку тоже подорожают

Тарифы на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования на городских линиях увеличены на 10 копеек, на региональных и межрегиональных линиях увеличатся в среднем на 5% в сравнении с действующим уровнем тарифов.





Так, например, стоимость проезда пассажиров поездами:





- городских линий в пределах одного тарифного пояса по направлению Минск-Пассажирский-Беларусь увеличится на 10 копеек, в пределах двух тарифных поясов по одному направлению Минск- Пассажирский-Смолевичи при проезде через Городище – на 10 копеек;





- региональных линий экономкласса по направлению Минск-Пассажирский-Руденск – на 5 копеек, Минск-Пассажирский-Смолевичи – на 4 копейки, Минск-Пассажирский-Беларусь – на 3 копейки;





- региональных линий бизнес-класса по направлению Минск-Пассажирский-Бобруйск – на 32 копейки, Минск-Пассажирский-Орша – на 39 копеек.









Постановлением МАРТ №96 также предусмотрено изменение тарифов на перевозку багажа и грузобагажа в среднем на 5%.





Увеличение тарифов на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в последний раз было произведено в марте-апреле 2018 г.





Как утверждают в МАРТ, на сегодняшний день уровень возмещения населением затрат на оказание внутренних пассажирских перевозок железнодорожным транспортом не достигает 20%.





Напомним, ранее сообщалось о повышении тарифов на поездки в городском и пригородном транспорте как в областных центрах, так и в Минске.