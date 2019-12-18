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Билеты на электричку тоже подорожают

19.12.2019 15:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

МАРТ принято постановление от 12 декабря 2019 г. № 96 «Об изменении постановления Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 27 сентября 2016 г. № 29», которое предусматривает установление новых тарифов на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования во внутриреспубликанском сообщении.

Тарифы на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования на городских линиях увеличены на 10 копеек, на региональных и межрегиональных линиях увеличатся в среднем на 5% в сравнении с действующим уровнем тарифов.

Так, например, стоимость проезда пассажиров поездами:

- городских линий в пределах одного тарифного пояса по направлению Минск-Пассажирский-Беларусь увеличится на 10 копеек, в пределах двух тарифных поясов по одному направлению Минск- Пассажирский-Смолевичи при проезде через Городище – на 10 копеек;

- региональных линий экономкласса по направлению Минск-Пассажирский-Руденск – на 5 копеек, Минск-Пассажирский-Смолевичи – на 4 копейки, Минск-Пассажирский-Беларусь – на 3 копейки;

- региональных линий бизнес-класса по направлению Минск-Пассажирский-Бобруйск – на 32 копейки, Минск-Пассажирский-Орша – на 39 копеек.

 

Постановлением МАРТ №96 также предусмотрено изменение тарифов на перевозку багажа и грузобагажа в среднем на 5%.

Увеличение тарифов на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в последний раз было произведено в марте-апреле 2018 г.

Как утверждают в МАРТ, на сегодняшний день уровень возмещения населением затрат на оказание внутренних пассажирских перевозок железнодорожным транспортом не достигает 20%. 

Напомним, ранее сообщалось о повышении тарифов на поездки в городском и пригородном транспорте как в областных центрах, так и в Минске.
 
Теги: Минск
 
 
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МАРТ принято постановление от 12 декабря 2019 г. № 96 «Об изменении постановления Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 27...
 
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