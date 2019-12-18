Пенсионерка из Молодечно перечислила $42 тыс. российскому «телецелителю»

Источник материала: Аргументы и факты

Как стало известно, криминальная история произошла в Молодечно. По информации ГИОС Молодечненского РОВД, в 2012 году местная жительница увидела по телевизору рекламу экстрасенсорной помощи и решила воспользоваться предлагаемыми услугами, позвонив по указанному номеру.

Сеансы «исцеления» длились на протяжении двух лет. Сначала пенсионерку «лечили» от серьезного заболевания, затем «избавляли от порчи» ее дочь. Ритуалы обошлись женщине более чем в $30 тыс. Оплату она производила путем международных денежных переводов. Когда родственники пенсионерки узнали о ее связи с «целителями», они призвали женщину прекратить звонки.

История получила продолжение около месяца назад. 71-летней женщине поступил звонок с неизвестного российского номера. Мужчина, представившись сотрудником полиции, сообщил о задержании лжеэкстрасенса, услугами которого она пользовалась около пяти лет назад. По словам звонившего, молодечненке могут возвратить деньги за сеансы «целителя», но для этого ей необходимо перечислить определенную сумму в качестве комиссионного вознаграждения и оплаты других затрат.

Позже выяснилось, что это очередная уловка аферистов, а женщину обманули еще на $12 тыс. Пенсионерка обратилась за помощью в милицию. Сейчас в произошедшем разбираются правоохранители.