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Пенсионерка из Молодечно перечислила $42 тыс. российскому «телецелителю»

19.12.2019 15:39 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Пенсионерка из Молодечно перечислила тыс. российскому «телецелителю»
shutterstock.com

Как стало известно, криминальная история произошла в Молодечно. По информации ГИОС Молодечненского РОВД, в 2012 году местная жительница увидела по телевизору рекламу экстрасенсорной помощи и решила воспользоваться предлагаемыми услугами, позвонив по указанному номеру.

Пенсионерка из Молодечно перечислила тыс. российскому «телецелителю» «Неужели гадалки и колдуны работают по закону?»

Сеансы «исцеления» длились на протяжении двух лет. Сначала пенсионерку «лечили» от серьезного заболевания, затем «избавляли от порчи» ее дочь. Ритуалы обошлись женщине более чем в $30 тыс. Оплату она производила путем международных денежных переводов. Когда родственники пенсионерки узнали о ее связи с «целителями», они призвали женщину прекратить звонки.

История получила продолжение около месяца назад. 71-летней женщине поступил звонок с неизвестного российского номера. Мужчина, представившись сотрудником полиции, сообщил о задержании лжеэкстрасенса, услугами которого она пользовалась около пяти лет назад. По словам звонившего, молодечненке могут возвратить деньги за сеансы «целителя», но для этого ей необходимо перечислить определенную сумму в качестве комиссионного вознаграждения и оплаты других затрат.

Позже выяснилось, что это очередная уловка аферистов, а женщину обманули еще на $12 тыс. Пенсионерка обратилась за помощью в милицию. Сейчас в произошедшем разбираются правоохранители.

 
 
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Правоохранители призывают не доверять рекламным объявлениям экстрасенсов и целителей.
 
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