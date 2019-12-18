В текущем году (по итогам 11 месяцев) на территории Смолевичского района при снижении общего числа зарегистрированных преступлений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечается рост преступлений, предусмотренных ст. 205 Уголовного кодекса Республики Беларусь (кража), — с 275 до 295 или на 7,3 %. При этом с 67 до 40 уменьшилось количество краж из дачных домов, с 24 до 16 краж велосипедов. В то же время со 109 до 118 увеличилось количество краж из жилищ.

В ряде случаев потерпевшие сами создают условия, способствующие совершению преступлений. Например, в сельской местности принято оставлять ключи от входных дверей в «укромном» месте, которым обычно является коврик возле входной двери в дом или квартиру. Этим обстоятельством могут воспользоваться злоумышленники.

Так, в Смолевичский РОСК в октябре т.г. обратилась жительница Смолевичского района К. с заявлением о хищении из ее квартиры денежных средств и иного имущества. В ходе проверки правоохранительными органами установлено, что кражу совершил А., 2006 г.р. Малолетний злоумышленник знал, что соседи оставляют ключ под ковриком возле входной двери, чем и воспользовался, проникнув в чужое жилище. Ввиду не достижения А. возраста привлечения к уголовной ответственности Смолевичским РОВД принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела. Проступок А. рассмотрен на заседании комиссии по делам несовершеннолетних Смолевичского райисполкома с принятием соответствующих мер воздействия.

В декабре т.г. прокурором направлено для рассмотрения в суд уголовное дело в отношении ранее судимого по ст. 205 УК жителя Смолевичского района К. Следствием установлено, что обвиняемый зашел в гости к своему знакомому — жителю районного центра Г. После совместного распития спиртного хозяин дома уснул, а проснувшись не обнаружил мультиварки, которую К. украл и продал в тот же день за 15 рублей и 4 бутылки плодово-ягодного вина. К сожалению, указанный случай является не исключением, а скорее правилом: значительное число краж (как и ряда иных преступлений) совершается именно после совместного распития спиртных напитков.

Доверчивость граждан, а также желание сэкономить способствуют совершению мошеннических действий.

Зачастую проведение ремонтных работ в жилых домах в сельской местности их владельцы доверяют ранее незнакомым лицам, без оформления каких-либо договорных отношений. Так, в текущем году Смолевичским РОСК возбуждено уголовное дело по ст. 209 УК (мошенничество) в отношении неустановленных лиц, которые под предлогом ремонта крыши завладели денежными средствами жителя Смолевичского района, 1942 года рождения, в сумме около 1000 долларов США. Из материалов дела следует, что жителю одной из деревень района трое ранее незнакомых граждан предложили выполнить ремонт крыши. Для отвода глаз работы были начаты, в тот же день пенсионер передал одному из рабочих требуемую сумму денег, после чего «бригада строителей» скрылась в неизвестном направлении.

Вместе с тем, заключение гражданско-правового договора на выполнение ремонтных работ (оказание услуг), проверка добросовестности потенциального подрядчика по отзывам в сети Интернет позволили бы избежать потери значительной денежной суммы.

Павел ЛАВКЕТ, заместитель прокурора Смолевичского района.