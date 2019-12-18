ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«А вы смотрели фильм «Иди и смотри»? Это прототип Борок». Создают памятник жертвам сожжённых деревень Могилёвской области

19.12.2019 15:38 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Леонид Шпаковский, житель деревни Борки:
А вы смотрели фильм «Иди и смотри»? Это прототип Борок.

«А вы смотрели фильм «Иди и смотри»? Это прототип Борок». Создают памятник жертвам сожжённых деревень Могилёвской области

В деревне Борки Могилевской области 15 июня 1942 года фашисты сожгли две тысячи мирных сельчан. Страшная трагедия задела струны души многих. И вылилась в поэмы, повести и даже киноленты. Вспомним «Марыйку» Александра Казеки... И такую реалистичную кинокартину советского режиссера Элема Климова «Иди и смотри»... И повесть Алеся Адамовича «Каратели»... Только вот не увековечены монументально в заслуженном масштабе погибшие, считают современные жители Борок.

«А вы смотрели фильм «Иди и смотри»? Это прототип Борок». Создают памятник жертвам сожжённых деревень Могилёвской области

«А вы смотрели фильм «Иди и смотри»? Это прототип Борок». Создают памятник жертвам сожжённых деревень Могилёвской области

Анна Горбачёва, жительница деревни Борки:
Думаем, почему-то в Хатыни сделали. А у нас было тут даже хуже. Больше трагедия в деревне. И мы думали все, когда у нас сделают.

«А вы смотрели фильм «Иди и смотри»? Это прототип Борок». Создают памятник жертвам сожжённых деревень Могилёвской области

«А вы смотрели фильм «Иди и смотри»? Это прототип Борок». Создают памятник жертвам сожжённых деревень Могилёвской области

Валентина Яскевич, историк, экскурсовод Кировского района:
Когда люди приезжают сюда впервые, они поражаются той глубине трагедии, которая здесь произошла. И очень сложно приходится, особенно современному поколению объяснять, что такое удобное географическое положение, что такое целесообразность размещения памятника Хатыни. Почему не здесь, не в деревне Борки? Потому что по количеству сожженных людей, а это порядка 2.000 за одни сутки, по масштабу это самая крупная трагедия на всей территории Восточной Европы!

«А вы смотрели фильм «Иди и смотри»? Это прототип Борок». Создают памятник жертвам сожжённых деревень Могилёвской области

Правда, говоря объективно, вниманием Борки не обделили. В 2008 году здесь открыли мемориальный комплекс, который увековечил память почти 15 тысяч жителей 110 деревень Могилевской области, разделивших участь Хатыни.

«А вы смотрели фильм «Иди и смотри»? Это прототип Борок». Создают памятник жертвам сожжённых деревень Могилёвской области

А в ближайших планах и масштабная реконструкция. К 75-летию Великой Победы в Борках появится грандиозный памятник жертвам всех сожженных деревень Могилевской области. Да и всей Беларуси. Над проектом мемориала трудятся архитекторы, скульпторы, историки из Могилева и Минска. В разработке принимают участие и руководители областной вертикали власти.  

«А вы смотрели фильм «Иди и смотри»? Это прототип Борок». Создают памятник жертвам сожжённых деревень Могилёвской области

Леонид Заяц, председатель Могилевского облисполкома:
Деревня Борки является символом мужества непокоренных людей. Которые знали и понимали, что их ждет. Но не склонились перед силой фашистского оружия. Чтобы этот комплекс мемориальный служил некой памятью о тех трагических минутах, которые пережили жители. Надо ценить, беречь достигнутое, надо мирным путем договариваться. А не силой оружия, огня выяснять отношения.

«А вы смотрели фильм «Иди и смотри»? Это прототип Борок». Создают памятник жертвам сожжённых деревень Могилёвской области

Каким же видят мемориал современные белорусы? Это стилизованная сельская улица, по которой в 1942 году вели местных жителей на верную гибель. Центральной фигурой внушительных масштабов станет тот самый амбар.

«А вы смотрели фильм «Иди и смотри»? Это прототип Борок». Создают памятник жертвам сожжённых деревень Могилёвской области

Мария Левашова, архитектор проекта:
Амбар – это, в принципе, то место, где сжигали людей. И человек, проходя сквозь этот амбар, еще будет звуковое сопровождение, должен ощутить весь тот ужас. Все 12 метров он должен идти и ощущать каждой клеточкой своей кожи, что тогда происходило. Основная идея в том, чтобы пройдя все смысловые точки, человек вышел, осознал и подумал, насколько все это страшно.

«А вы смотрели фильм «Иди и смотри»? Это прототип Борок». Создают памятник жертвам сожжённых деревень Могилёвской области

«А вы смотрели фильм «Иди и смотри»? Это прототип Борок». Создают памятник жертвам сожжённых деревень Могилёвской области

Виталий Роговцев, главный архитектор проекта:
Этот комплекс станет достопримечательностью, а не объектом, когда скажут, что он мешает нам здесь жить. А наоборот, люди будут гордиться, что этот объект тут появился. Он находится рядом с их жильем, в их деревне, в этом месте.

«А вы смотрели фильм «Иди и смотри»? Это прототип Борок». Создают памятник жертвам сожжённых деревень Могилёвской области

«А вы смотрели фильм «Иди и смотри»? Это прототип Борок». Создают памятник жертвам сожжённых деревень Могилёвской области

Значимый пласт работы пришелся и на могилевских поисковиков. Историкам, краеведам предстоит перешерстить не один архив. Чтобы новый мемориальный комплекс отразил максимально точную цифру: сколько же на самом деле немецкие каратели сожгли деревень. И сколько уничтожили в них мирных, ни в чем не повинных сельчан.  

«А вы смотрели фильм «Иди и смотри»? Это прототип Борок». Создают памятник жертвам сожжённых деревень Могилёвской области

Николай Борисенко, руководитель Могилёвского поискового отряда:
Группа работает уже третий месяц по установлению имен и количеству деревень сожженных в Могилевской области, не восстановленных после войны. И я думаю, что еще не меньше месяца нам понадобится, чтобы хотя бы приблизительные данные. На памятнике нанесены 15 деревень Могилевской области сожжённых и невосстановленных. Сегодня мы достоверно насчитали уже не меньше 50. Думаю, что это число поднимется на несколько порядков. Беспамятство порождает трагедию. Забудем – обречены повторить это. Я думаю, общими усилиями мы вернем из небытия и фамилии, и сожженные и невосстановленные деревни после войны.

«А вы смотрели фильм «Иди и смотри»? Это прототип Борок». Создают памятник жертвам сожжённых деревень Могилёвской области

В деревне Борки из былых очевидцев осталась жива только Мария Шпаковская. Память о беспощадной войне и безвинно погибших односельчанах, которую женщина передала своему сыну, Леонид бережно хранит и рассказывает уже своим детям и внукам.

«А вы смотрели фильм «Иди и смотри»? Это прототип Борок». Создают памятник жертвам сожжённых деревень Могилёвской области

А еще бережет, как зеницу ока, карманные часы красноармейца. Нашел их на своем огороде, когда перепахивал землю. И так проникся находкой, что считает ее символом мира. Леонид уверен, раз когда-то наши предки смогли ценой своих жизней добыть нам свободу и мирное небо, сберечь такое наследие – наша общая задача.

«А вы смотрели фильм «Иди и смотри»? Это прототип Борок». Создают памятник жертвам сожжённых деревень Могилёвской области

Леонид Шпаковский:
Командирские часы, звезда. 15 камней, память о войне. О тех людях, которые погибли. Ни за что были зверски замучены. Конечно, детям буду показывать, что, вот это могло случиться. И еще может случиться, если мы бдительными не будем. Надо беречь мир, он хрупкий.

«А вы смотрели фильм «Иди и смотри»? Это прототип Борок». Создают памятник жертвам сожжённых деревень Могилёвской области

Люди в материале: Леонид Шпаковский, Анна Горбачёва, Валентина Яскевич, Леонид Заяц, Мария Левашова, Виталий Роговцев, Николай Борисенко
 
Теги: Минск, Могилев
 
 
Ссылка на источник 9
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Леонид Шпаковский, житель деревни Борки:А вы смотрели фильм «Иди и смотри»? Это прототип Борок.
 
Новости дня
Новости разные
 
Инна Афанасьева. Анонс программы «В людях»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
19.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика