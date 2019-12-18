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«А вы смотрели фильм «Иди и смотри»? Это прототип Борок». Создают памятник жертвам сожжённых деревень Могилёвской области
Источник материала: СТВ
Леонид Шпаковский, житель деревни Борки:
В деревне Борки Могилевской области 15 июня 1942 года фашисты сожгли две тысячи мирных сельчан. Страшная трагедия задела струны души многих. И вылилась в поэмы, повести и даже киноленты. Вспомним «Марыйку» Александра Казеки... И такую реалистичную кинокартину советского режиссера Элема Климова «Иди и смотри»... И повесть Алеся Адамовича «Каратели»... Только вот не увековечены монументально в заслуженном масштабе погибшие, считают современные жители Борок.
Анна Горбачёва, жительница деревни Борки:
Валентина Яскевич, историк, экскурсовод Кировского района:
Правда, говоря объективно, вниманием Борки не обделили. В 2008 году здесь открыли мемориальный комплекс, который увековечил память почти 15 тысяч жителей 110 деревень Могилевской области, разделивших участь Хатыни.
А в ближайших планах и масштабная реконструкция. К 75-летию Великой Победы в Борках появится грандиозный памятник жертвам всех сожженных деревень Могилевской области. Да и всей Беларуси. Над проектом мемориала трудятся архитекторы, скульпторы, историки из Могилева и Минска. В разработке принимают участие и руководители областной вертикали власти.
Каким же видят мемориал современные белорусы? Это стилизованная сельская улица, по которой в 1942 году вели местных жителей на верную гибель. Центральной фигурой внушительных масштабов станет тот самый амбар.
Виталий Роговцев, главный архитектор проекта:
Значимый пласт работы пришелся и на могилевских поисковиков. Историкам, краеведам предстоит перешерстить не один архив. Чтобы новый мемориальный комплекс отразил максимально точную цифру: сколько же на самом деле немецкие каратели сожгли деревень. И сколько уничтожили в них мирных, ни в чем не повинных сельчан.
В деревне Борки из былых очевидцев осталась жива только Мария Шпаковская. Память о беспощадной войне и безвинно погибших односельчанах, которую женщина передала своему сыну, Леонид бережно хранит и рассказывает уже своим детям и внукам.
А еще бережет, как зеницу ока, карманные часы красноармейца. Нашел их на своем огороде, когда перепахивал землю. И так проникся находкой, что считает ее символом мира. Леонид уверен, раз когда-то наши предки смогли ценой своих жизней добыть нам свободу и мирное небо, сберечь такое наследие – наша общая задача.
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«А вы смотрели фильм «Иди и смотри»? Это прототип Борок». Создают памятник жертвам сожжённых деревень Могилёвской области
Леонид Шпаковский, житель деревни Борки:А вы смотрели фильм «Иди и смотри»? Это прототип Борок.
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