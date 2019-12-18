Гендиректор «Белкниги» озвучил сумму зарплаты работников

Источник материала: Аргументы и факты

Александр Вашкевич Фото: АиФ/ Фото: dompressy.by.

Генеральный директор ОАО «Белкнига» Александр ВАШКЕВИЧ на пресс-конференции 19 декабря поделился с журналистами:

- В нашем коллективе числится 797 сотрудников, не считая тех, кто ушел в декрет. Я не скрываю, что среднемесячная зарплата наших работников составляет 621 белорусский рубль. Это мало, хотелось бы больше. В 2020 году планируем повысить зарплату до 730 рублей. Наше предприятие справляется самостоятельно, у нас нет кредитов и субсидий.

«Белкнига» насчитывает 101 торговый объект, в том числе 88 книжных магазинов, сеть павильонов и киосков. Торговая сеть расположена во всех областях Беларуси. За 2018-2019 гг. открыто 8 новых книжных магазинов, в том числе модернизированные ДК «Светоч» и «Эрудит». Деятельность предприятия строится по направлениям: розничная торговля через сеть стационарных книжных магазинов, интернет-торговля, оптовая торговля. По словам Вашкевича, два последних направления набирают обороты:

- За 10 месяцев выручка от реализации товаров – 39 млн рублей. Основные виды реализуемой продукции – книжная (64, 9%). Большое внимание уделяем работе с печатной продукцией государственных издательств.