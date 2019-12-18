В Минэнерго надеются узнать цену на газ для Беларуси до конца года













Минэнерго Беларуси констатирует продолжение переговоров с Россией по цене на газ в 2020 году и рассчитывает на достижение договоренностей до конца декабря, сообщил заместитель министра энергетики Михаил Михадюк.





"Сегодня переговоры по цене на газ продолжаются, идут с российскими соответствующими государственными структурами. Идут консультации, переговоры в рамках тех договоренностей, которые были на встрече глав государств определены", - сказал Михадюк на пресс-конференции в четверг в Минске.





"Вы знаете наши подходы - создать равные условия для наших субъектов хозяйствования. Переговоры сегодня продолжаются. Думаю, что к концу года будет ясность и по цене, и по всем другим делам", - добавил он.





interfax.by , главы Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин на встрече в Сочи 8 декабря обсудили цены на энергоносители на 2020 год и, по оценке министра экономического развития РФ Максима Орешкина, "серьезно сблизили позиции". Как напоминает, главы Беларуси и Россиина встрече в Сочи 8 декабря обсудили цены на энергоносители на 2020 год и, по оценке министра экономического развития РФ Максима Орешкина, "серьезно сблизили позиции".





Посол Беларуси в РФ Владимир Семашко тогда же сообщил, что вопрос цены российского газа для Беларуси должен решиться в течение двух недель. Однако вряд ли она будет ниже той, что сейчас.





Беларусь ведет с РФ переговоры о цене на газ, поскольку срок действия достигнутых в апреле 2017 года договоренностей о цене топлива ($129 и $127 за 1 тыс. куб. м в 2018 и 2019 годах соответственно) заканчивается в декабре.





Премьер-министр Беларуси Сергей Румас заявлял, что Минск рассчитывает на цену газа для Беларуси на уровне цены в Смоленской области РФ.







