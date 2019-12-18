|
Власти Минска приняли решение о повышении стоимости проезда в городском и пригородном транспорте
Источник материала: Tut.by
Городские власти Минска 19 декабря, как и
Талончик на одну поездку на наземном городском транспорте будет стоить, как ожидается, 65 копеек, а жетон в метро — 70 копеек, об этом ранее сообщали в МАРТ. Провоз ручной клади в наземном транспорте подорожает до 65 копеек, а в метро — до 70 копеек. Число, с которого подорожает проезд, не сообщается. Документ должен пройти согласование в Минюсте.
Проезд в пригородных автобусах также подорожает.
В столице в последний раз стоимость проезда в городском общественном транспорте
В регионах решение о повышении стоимости проезда на обычных и скоростных маршрутах в последний раз
В Минске стоимость проезда в конце прошлого года не стали поднимать, хотя такая возможность
В 2018 году белорусы
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Городские власти Минска 19 декабря, как и ожидалось, приняли решение о повышении тарифов на проезд в городском и пригородном пассажирском транспорте.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)