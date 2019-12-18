Власти Минска приняли решение о повышении стоимости проезда в городском и пригородном транспорте

Источник материала: Tut.by

Городские власти Минска 19 декабря, как и ожидалось , приняли решение о повышении тарифов на проезд в городском и пригородном пассажирском транспорте. Об этом сообщил директор предприятия «Столичный транспорт и связь» Валерий Шкуратов. Ранее стоимость проезда в городском общественном транспорте повысили во всех областях — на 5 копеек (до 60 копеек за один талончик).



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Инга Шкелер, TUT.BY

Талончик на одну поездку на наземном городском транспорте будет стоить, как ожидается, 65 копеек, а жетон в метро — 70 копеек, об этом ранее сообщали в МАРТ. Провоз ручной клади в наземном транспорте подорожает до 65 копеек, а в метро — до 70 копеек. Число, с которого подорожает проезд, не сообщается. Документ должен пройти согласование в Минюсте.

Проезд в пригородных автобусах также подорожает.

В столице в последний раз стоимость проезда в городском общественном транспорте выросла с 1 ноября 2017 года — на 5 копеек. После повышения билет на одну поездку на наземном городском транспорте подорожал до 60 копеек.

В регионах решение о повышении стоимости проезда на обычных и скоростных маршрутах в последний раз принимали в ноябре прошлого года. Тогда талончик на одну поездку в городском транспорте подорожал до 55 копеек, а при покупке у водителя — до 60 копеек. Стоимость проезда в автобусах экспрессных маршрутов увеличилась до 65 копеек. В числе первых цену талончиков увеличили транспортники Минской области.

В Минске стоимость проезда в конце прошлого года не стали поднимать, хотя такая возможность обсуждалась .

В 2018 году белорусы возмещали 70% затрат на проезд в городском автомобильном транспорте. Остальную сумму возмещают из госбюджета. Уровень компенсации затрат отличается по Минску и областям.