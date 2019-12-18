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«Цмоки» одержали первую победу в Кубке ФИБА

19.12.2019 15:26 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Мужские «Цмоки» наконец-то порадовал своих поклонников. «Драконы» добились первой виктории на втором групповом этапе Кубка ФИБА, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Цмоки» одержали первую победу в Кубке ФИБА

На домашнем паркете был обыгран румынский «Клуж». Хозяева взяли первый и второй отрезок, однако с трудом добытое преимущество едва не растеряли. И все-таки в валидольной концовке удача была на нашей стороне. Победа 78:76.

«Цмоки» одержали первую победу в Кубке ФИБА

Свой следующий поединок «Цмоки» проведут уже после Нового года: 8 января на выезде нам играть с клубом «Орадя».

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Новости Беларуси. Мужские «Цмоки» наконец-то порадовал своих поклонников. «Драконы» добились первой виктории на втором групповом этапе Кубка ФИБА, сообщили в...
 
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