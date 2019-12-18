«Минчанка» вышла в 1/8 финала Кубка ЕКБ

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Проиграли, но прошли дальше волейболистки «Минчанки», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Дружина Виктора Гончарова в ответном матче 1/16 финала Кубка ЕКВ уступила на выезде швейцарскому «Нуку», но благодаря виктории в золотом сете продолжит выступление на евроаране. О сверхнапряженном характере борьбы лучше всего свидетельствует счет по партиям 28:26, 23:25, 25:19, 27:25 и 15:13 на супертайбрейке.





Таким образом, «Минчанка» остается единственным белорусским клубом, который продолжит выступление в Еврокубках.