ЧЕСТВОВАЛИ ДОСТОЙНЫХ

Председатель Смолевичского районного Совета депутатов Марина Михайловна Клюева и заместитель председателя Смолевичского райисполкома Андрей Михайлович Саскевич вручили заслуженные награды активистам района, тем, кто не равнодушен к судьбе белорусского государства и народа, постоянно проявляет себя в общественно-политической деятельности, имеет активную гражданскую позицию. Среди них – представители различных профессий, трудовых коллективов и общественных организаций.
Одним словом, заслуженные награды, а это – Почетные грамоты Минского областного Совета депутатов, Минского областного исполнительного комитета, Благодарности председателя Миноблисполкома, Благодарственные письма Смолевичского районного Совета депутатов и Смолевичского райисполкома, вручены достойным.
А подарком для собравшихся в уютном зале Смолевичской детской школы искусств стало выступление творческих коллективов и исполнителей Смолевиччины.
Корр. “КС”.
На фото: награды – достойным.
Фото Александра ВОЛОДЬКО.