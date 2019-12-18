ЧЕСТВОВАЛИ ДОСТОЙНЫХ





Председатель Смолевичского районного Совета депутатов Марина Михайловна Клюева и заместитель председателя Смолевичского райисполкома Андрей Михайлович Саскевич вручили заслуженные награды активистам района, тем, кто не равнодушен к судьбе белорусского государства и народа, постоянно проявляет себя в общественно-политической деятельности, имеет активную гражданскую позицию. Среди них – представители различных профессий, трудовых коллективов и общественных организаций.

Одним словом, заслуженные награды, а это – Почетные грамоты Минского областного Совета депутатов, Минского областного исполнительного комитета, Благодарности председателя Миноблисполкома, Благодарственные письма Смолевичского районного Совета депутатов и Смолевичского райисполкома, вручены достойным.

А подарком для собравшихся в уютном зале Смолевичской детской школы искусств стало выступление творческих коллективов и исполнителей Смолевиччины.

Корр. “КС”.

На фото: награды – достойным.

Фото Александра ВОЛОДЬКО.