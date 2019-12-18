Автомобиль пропускал скорую помощь на Машерова, а в него врезался сзади троллейбус

Источник материала: Виртуальный Брест

Все водители знают - перекрёсток бульвара и Машерова является ключевым в Бресте. И часто предпочитают его объезжать стороной. Потому что если тут происходит ДТП, будет беда, придётся постоять.





И вот сегодня, прямо сейчас так и случилось.





Имейте в виду и планируйте свои поездки заранее.





На месте происшествия работают сотрудники ГАИ .