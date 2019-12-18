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Автомобиль пропускал скорую помощь на Машерова, а в него врезался сзади троллейбус
19.12.2019 16:42 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Все водители знают - перекрёсток бульвара и Машерова является ключевым в Бресте. И часто предпочитают его объезжать стороной. Потому что если тут происходит ДТП, будет беда, придётся постоять.
И вот сегодня, прямо сейчас так и случилось.
Имейте в виду и планируйте свои поездки заранее.
На месте происшествия работают сотрудники
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Все водители знают - перекрёсток бульвара и Машерова является ключевым в Бресте. И часто предпочитают его объезжать стороной. Потому что если тут происходит ДТП,...
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