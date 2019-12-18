Книжный фримаркет - 2019

Источник материала: Новости Дзержинска

В преддверии Нового года в Дзержинской центральной районной библиотеке по традиции прошёл книжный фримаркет.

Посетителям была предложена насыщенная программа. Обменяться книгами можно было в фойе первого этажа.

На втором этаже библиотеки расположилась «Новогодняя BEAUTY-студия», которая включала мастер-классы по дневному и праздничному макияжу, а также по созданию новогодней причёски.

В музыкальном салоне «Звуки души» коллекционера Руслана Пекова можно было не только познакомиться с музыкальными инструментами многих стран мира, но и услышать их звучание.

Для участников народного литературного клуба «Выток» и дискуссионного клуба “BOOKtime” была организована творческая площадка «Литературный автограф», на которой состоялась презентация книжных сборников участников народного литературного клуба «Выток».

Выставка-сюрприз «Новогоднее конфетти» стала настоящим сюрпризом для посетителей, ведь они смогли познакомиться с книгами новогодней тематики и получить приятный подарок.

Все желающие смогли принять участие в мастер-классах по изготовлению новогодних игрушек и аксессуаров «Праздничное настроение» и «Модненько-Новогодненько», поиграть в весёлую игру «Новогодний Крокодил», вытянуть свой счастливый билетик в игре «Счастливый случай».

Маленьким читателям библиотеке предлагалось посетить творческое занятие «Сказки и краски» и театр теней по сказке Сергея Михалкова «Три поросёнка», поиграть в интерактивную игру «Библиофортуна».



































