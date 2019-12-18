Путин: Россия не будет дотировать экономику Беларуси снижением цены на газ

Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня российский президент проводит большую пресс-конференцию для местных СМИ. Речь зашла в том числе про отношения между Россией и Беларусью. Путин сделал несколько жестких заявлений.





Как передает РИА «Новости», глава России заявил, что Россия не будет дотировать экономику Беларуси снижением цены на газ, а интеграции в рамках ЕврАзЭс больше, чем в Союзном государстве.

- Именно поэтому мы с Александром Георгиевичем и приняли решение посмотреть, что же можно сделать дополнительно, чтобы ускорить процесс формирования Союзного государства. По энергоносителям у нас приняты соответствующие решения в рамках ЕварАзЭс, к 2024 году достичь определенных решений, в том числе по созданию общих рынков в области энергетики.

Что касается "газового" вопроса, то Владимир Путин сказал:

- Мы же все продаем в Беларусь беспошлинно. У Беларуси самые низкие цены, которые только возможны для наших заграничных партнеров. Это $127 за тысячу кубов. В Европу мы продаем за $200. Доходность от продаж в Европу и Беларусь для "Газпрома" отличается в четыре раза! Средневзвешенная цена по России на газ - $70... Чем дальше от мест добычи, тем больше мы дотируем эту цену. В Смоленске дотирование самое высокое. При этом Смоленск потребляет примерно 2 миллиарда кубометров, в Беларусь мы продаем 200 миллиардов.

Путин отметил, что если Россия будет дотировать всю экономику Беларуси, то это будет странно.