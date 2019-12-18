Источник материала: Нясвижскiя навiны

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«Прямая телефонная линия» с военным комиссаром Несвижского и Копыльского районов подполковником Алексеем Владимировичем КОТЯХОВЫМ состоится 26 декабря 2019 г., 29 января, 26 февраля, 25 марта 2020 г., с 9.00 до 12.00, по тел. 5-12-84.

«Горячие линии» с заместителем военного комиссара — начальником мобилизационной группы военного комиссариата Несвижского и Копыльского районов проводятся 17 января, 21 февраля, 20 марта 2020 г., с 14.00 до 17.00., по тел. 5-91-53;

с начальником группы призыва на военную службу военного комиссариата Несвижского и Копыльского районов — 13 января, 10 февраля, 9 марта 2020 г., с 14.00 до 17.00, по тел. 5-15-74.