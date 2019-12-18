Цифровая звезда: в Беларуси стартовал молодежный патриотический проект

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Молодежные организации Беларуси запускают патриотический проект по увековечению памяти героев Великой Отечественной войны, передает телеканал «МИР 24».

Волонтеры посещают памятники и поля сражений, устанавливают там таблички с QR-кодом. По нему с помощью мобильного приложения можно попасть на страницу сайта, где подробно рассказывается история каждого конкретного места, есть информация о ходе боевых действий, названы имена погибших. Всего в каталоге будет 75 мемориалов Беларуси – проект приурочен к 75-летию Победы.

«Акция призвана сохранить память в веках, потому что «цифра» – уникальная форма хранения материала. Мы нацелены на то, чтобы охватить максимальное количество регионов, сохранить память о героях, которые подарили нам возможность жить на своей земле. Молодежь должна быть в авангарде по сохранению этой памяти», – отметил председатель Молодежной палаты при Парламентском собрании Союза Беларуси и России Александр Лукьянов.

Сейчас сайт работает в тестовом режиме, полностью он будет доступен в следующем году.