|
Цифровая звезда: в Беларуси стартовал молодежный патриотический проект
19.12.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Молодежные организации Беларуси запускают патриотический проект по увековечению памяти героев Великой Отечественной войны, передает телеканал «МИР 24».
Волонтеры посещают памятники и поля сражений, устанавливают там таблички с QR-кодом. По нему с помощью мобильного приложения можно попасть на страницу сайта, где подробно рассказывается история каждого конкретного места, есть информация о ходе боевых действий, названы имена погибших. Всего в каталоге будет 75 мемориалов Беларуси – проект приурочен к 75-летию Победы.
Сейчас сайт работает в тестовом режиме, полностью он будет доступен в следующем году.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Волонтеры устанавливают на местах боев таблички с QR-кодом, по которому можно попасть на сайт, где рассказывается о ходе боевых действий, названы имена погибших.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)