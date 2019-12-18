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В самой глуши, на пляже или на крыше: где отметить Новый год?

19.12.2019 17:18 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Белорусы готовятся к главному зимнему празднику. Как его лучше провести – под шепот океана, в лесной чаще или на средневековом балу, рассказываем в программе «Минск и минчане».

В самой глуши, на пляже или на крыше: где отметить Новый год?

Новый год на берегу океана – уже давно не сказка. Все больше белорусов с наступлением холодов отправляются в южные страны. Встретить зимние праздники без снега, в футболке и шортах – уже не просто тренд, а классика жанра.

Дарина Савченко, ведущий специалист по туризму:
Популярность, особенно в этом году, набирает Азия. Индия, Таиланд, Вьетнам. Могут люди рассматривать Эмираты, потому что есть прямые вылеты из Минска. Мы с коллегами только что вернулись из Индии – там все готовится к Новому году. Очень здорово, атмосферно.

В самой глуши, на пляже или на крыше: где отметить Новый год?

Попасть из зимы в лето – сегодня проще простого. Правда, сменить вам придется не только пейзажи и часовые пояса. Но и пищевые привычки, ритм жизни и… свое представление о праздниках. К примеру, с октября по декабрь в экзотической Индии проходит Фестиваль огней, когда на улицах городов зажигают свечи и фонари. Именно в это время здесь принято дарить подарки и хорошее настроение. А вот Новый год здесь встречают весной.

В самой глуши, на пляже или на крыше: где отметить Новый год?

Дарина Савченко:
Индия – это в любом случае – потрясающие, широкие пляжи. Есть возможность экскурсионной программы, то есть можно посмотреть настоящую Индию. Если рассматривать Таиланд, то это шикарные лазурные пляжи. Туда едут просто за релаксом. Вьетнам ради экскурсионной программы. Шри-Ланка очень похожа на Индию. Только есть возможность и серфинга, и каких-то экскурсий. Азия, на самом деле, очень многогранная. И обязательно стоит там побывать.

В самой глуши, на пляже или на крыше: где отметить Новый год?

Если душа требует, а кошелек позволяет лакшери-отдых, то за впечатлениями можно отправиться в Арабские Эмираты. Помимо шикарной во всех смыслах экскурсионной программы, вас ждут гала-ужины и концерты в отелях с видом на море. Ну а кто соскучился по зимним чудесам, то стоит обратить внимание на старую добрую Европу.

В самой глуши, на пляже или на крыше: где отметить Новый год?

Дарина Савченко:
Как правило, это Львов, либо Чехия, Германия, Париж или Лапландия, но это уже больше с детками. Потому что это такая уже новогодняя сказка. Исполняются все желания.

В самой глуши, на пляже или на крыше: где отметить Новый год?

Наталья Индюкова – путешественница со стажем. Девушка работает в сфере IT, но уже успела побывать во многих странах – Польше, Италии, Бельгии, Франции, Нидерландах.

В самой глуши, на пляже или на крыше: где отметить Новый год?

Наталья Индюкова, путешественница:
Больше всего люблю рождественские ярмарки в Германии, Чехии. Старый город преображается. Ставят деревянные будки с огоньками, украшенные ветками хвойными. Обычно там еду продают, сувениры, жареный миндаль в карамели. Это обычно ароматы в городе стоят блинов с нутеллой, глинтвейна. Это атмосфера, которая только на один месяц в году появляется.

В самой глуши, на пляже или на крыше: где отметить Новый год?

Наталья только вернулась из Германии, где наслаждалась рождественской атмосферой. Но надолго распаковывать чемоданы девушка не стала: на следующей неделе собирается в Скандинавию – Осло и Стокгольм.

Наталья Индюкова:
Четыре года назад я ездила на семестр по обмену учиться в Гераманию, город Гейдельберг, это юго-западная Германия, недалеко от Франкфурта. Это очень красивый романтичный город с потрясающей архитектурой. И очень красивые пейзажи, потому что город лежит на холмах.  А через город протекает река. Очень красивый древний замок, который возвышается над городом. Я безумно люблю этот город. Он на самом деле отличается от других, более типичных для Германии. В нем есть что-то особенное. И мне бы хотелось показать его людям, организовывать маленькие авторские туры.

В самой глуши, на пляже или на крыше: где отметить Новый год?

Задумка о собственном туре – пока в перспективе. Ну а на носу – любимые Новый год и Рождество.

В самой глуши, на пляже или на крыше: где отметить Новый год?

Наталья Индюкова:
Этот Новый год буду встречать дома.

Такого же мнения придерживается и большинство наших соотечественников.

В самой глуши, на пляже или на крыше: где отметить Новый год?

К слову, белорусский Новый год обещает быть не менее захватывающим! Свои двери по традиции гостеприимно распахнет главная резиденция Деда Мороза – в Беловежской пуще.

Алексей Саенков, специалист по туризму:
Наши белорусы могу снять для себя агроусадьбу, провести новогоднюю ночь в компании настоящего белорусского Деда Мороза, насладиться атмосферой и праздником. Во-первых, это единение с природой. Агроусадьба находится на территории той самой Беловежской пущи. Соответственно, Новый год вы будете встречать в самой что ни на есть глуши!

В самой глуши, на пляже или на крыше: где отметить Новый год?

Если хотите встретить Новый год по-княжески, то вас заинтересует следующий вариант.

Алексей Саенков:
Также популярен у белорусов отдых в Мирском и Несвижском замках. Очень насыщенная программа. Можете почувствовать себя как магнат, можете пожить в комнатах, где жили Радзивиллы, Сапеги.

В самой глуши, на пляже или на крыше: где отметить Новый год?

А как вам новогодний ужин с видом на Браславские озера или Свитязь? В белорусских санаториях можно не только весело и ярко провести праздники, но и порелаксировать, а также оздоровиться. Насыщенная культурная программа ждет и минчан, а также гостей столицы.

В самой глуши, на пляже или на крыше: где отметить Новый год?

Алексей Саенков:
Очень интересные экскурсионные программы есть и по Минску, в том числе. Если белорусы приезжают к нам из регионов, организуем программы с посещением основных достопримечательностей и со встречей Нового года на главной ёлке страны на Октябрьской площади в Минске.

Ну а кто считает, что у нас нет экзотики, то очень ошибается! Как вам Новый год со старобелорусским колоритом в глубокой чаще леса? Старинные обычаи оживут прямо на глазах, после чего можно будет остаться в уединении – в уютном домике на лоне природы.

В самой глуши, на пляже или на крыше: где отметить Новый год?

Какой бы выбор вы ни сделали, в одном мы уверены точно: такого Нового года ни у кого не было.

Минчанка:
На крыше общежития БГУИР. Когда все общежитие уехало, а мы со студентами на Новый год остались – несколько человек. Было очень весело. На самом верху кидались снежками. Только Вы об этом никому не говорите!

Отличных вам праздников!

В самой глуши, на пляже или на крыше: где отметить Новый год?

Люди в материале: Дарина Савченко, Наталья Индюкова, Алексей Саенков
 
Теги: Минск
 
 
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Белорусы готовятся к главному зимнему празднику. Как его лучше провести – под шепот океана, в лесной чаще или на средневековом балу, рассказываем в...
 
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