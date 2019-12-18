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В самой глуши, на пляже или на крыше: где отметить Новый год?
Источник материала: СТВ
Белорусы готовятся к главному зимнему празднику. Как его лучше провести – под шепот океана, в лесной чаще или на средневековом балу, рассказываем в программе «Минск и минчане».
Новый год на берегу океана – уже давно не сказка. Все больше белорусов с наступлением холодов отправляются в южные страны. Встретить зимние праздники без снега, в футболке и шортах – уже не просто тренд, а классика жанра.
Попасть из зимы в лето – сегодня проще простого. Правда, сменить вам придется не только пейзажи и часовые пояса. Но и пищевые привычки, ритм жизни и… свое представление о праздниках. К примеру, с октября по декабрь в экзотической Индии проходит Фестиваль огней, когда на улицах городов зажигают свечи и фонари. Именно в это время здесь принято дарить подарки и хорошее настроение. А вот Новый год здесь встречают весной.
Если душа требует, а кошелек позволяет лакшери-отдых, то за впечатлениями можно отправиться в Арабские Эмираты. Помимо шикарной во всех смыслах экскурсионной программы, вас ждут гала-ужины и концерты в отелях с видом на море. Ну а кто соскучился по зимним чудесам, то стоит обратить внимание на старую добрую Европу.
Наталья Индюкова – путешественница со стажем. Девушка работает в сфере IT, но уже успела побывать во многих странах – Польше, Италии, Бельгии, Франции, Нидерландах.
Наталья только вернулась из Германии, где наслаждалась рождественской атмосферой. Но надолго распаковывать чемоданы девушка не стала: на следующей неделе собирается в Скандинавию – Осло и Стокгольм.
Задумка о собственном туре – пока в перспективе. Ну а на носу – любимые Новый год и Рождество.
Такого же мнения придерживается и большинство наших соотечественников.
К слову, белорусский Новый год обещает быть не менее захватывающим! Свои двери по традиции гостеприимно распахнет главная резиденция Деда Мороза – в Беловежской пуще.
Если хотите встретить Новый год по-княжески, то вас заинтересует следующий вариант.
Алексей Саенков:
А как вам новогодний ужин с видом на Браславские озера или Свитязь? В белорусских санаториях можно не только весело и ярко провести праздники, но и порелаксировать, а также оздоровиться. Насыщенная культурная программа ждет и минчан, а также гостей столицы.
Ну а кто считает, что у нас нет экзотики, то очень ошибается! Как вам Новый год со старобелорусским колоритом в глубокой чаще леса? Старинные обычаи оживут прямо на глазах, после чего можно будет остаться в уединении – в уютном домике на лоне природы.
Какой бы выбор вы ни сделали, в одном мы уверены точно: такого Нового года ни у кого не было.
Отличных вам праздников!
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Белорусы готовятся к главному зимнему празднику. Как его лучше провести – под шепот океана, в лесной чаще или на средневековом балу, рассказываем в...
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