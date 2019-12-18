На МКАД фура врезалась в Renault и протаранила разделительное ограждение: движение затруднено

Источник материала: Tut.by

Из-за ДТП на внешнем кольце МКАД серьезно затруднено движение транспорта, сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.





Авария произошла днем 19 декабря. По предварительной информации, водитель фуры ехал во второй полосе МКАД со стороны улицы Ваупшасова в направлении улицы Скорины и врезался в Renault, который двигался в крайней левой полосе в попутном направлении. После столкновения грузовик наехал на разделительное ограждение.

В результате ДТП никто не пострадал. В районе аварии движение серьезно затруднено.





Инспекторы просят водителей учитывать данную информацию при выборе маршрута передвижения.