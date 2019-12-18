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20 фур столкнулись на трассе в Пенсильвании

19.12.2019 17:07 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости США. Массовое ДТП. На трассе в американской Пенсильвании столкнулись около 20 фур. По предварительным данным, в результате аварии погиб один человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

20 фур столкнулись на трассе в Пенсильвании

С места происшествия медики госпитализировали 30 пострадавших. По словам врачей, травмы не угрожают жизни пациентов.

20 фур столкнулись на трассе в Пенсильвании

Причиной такого масштабного инцидента стал снежный шквал. Видимость на дороге была практически нулевой. Водители не успевали затормозить и врезались в уже столкнувшиеся машины. В течение нескольких часов движение по магистрали было перекрыто.

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Новости США. Массовое ДТП. На трассе в американской Пенсильвании столкнулись около 20 фур. По предварительным данным, в результате аварии погиб один человек,...
 
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