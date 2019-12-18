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Андрей Равков о новом плане обороны Беларуси: по всем направлениям приземлён

19.12.2019 17:08 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Совет безопасности одобрил новый план обороны Беларуси, а также Концепцию строительства и развития Вооруженных Сил до 2030 года. Пакет документов подписал Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Равков о новом плане обороны Беларуси: по всем направлениям приземлён

19 декабря во Дворце Независимости прошло совещание силового блока. Как отметил глава государства, Беларусь твердо придерживается миролюбивой политики, сохраняет статус донора безопасности в регионе. Приоритетом остается развитие в стране собственной системы безопасности, а также продолжение военного сотрудничества с дружественными странами.

Государство выстраивает свою оборонительную тактику таким образом, чтобы в случае необходимости нанести непоправимый ущерб потенциальному агрессору. При этом сама белорусская армия никому не угрожала, не угрожает и угрожать не собирается, отметил Александр Лукашенко.

Андрей Равков о новом плане обороны Беларуси: по всем направлениям приземлён

Александр Лукашенко: мы чётко понимаем, какие могут быть войны в будущем, и под это перестраиваем свои Вооружённые Силы

План обороны страны включает несколько документов. В течение года их анализировали в Генеральном штабе. Акцент делается на предотвращении развязывания агрессии, стратегическом сдерживании. Этому уделено больше внимания, чем в предыдущем плане. Еще один важный аспект – возможные попытки дестабилизации ситуации в стране, это тоже вопросы обороны. С такой проблемой столкнулись по всему миру.

Андрей Равков о новом плане обороны Беларуси: по всем направлениям приземлён

Андрей Равков, министр обороны Беларуси:
Это план, который по всем направлениям приземлен. В нем содержится новый документ, план стратегического сдерживания. В этот план стратегического сдерживания мы заложили все действия военной структуры, других силовиков, министерств и ведомств, относящихся к республиканским органам государственного управления, которые обязаны в соответствии с этим планом уже в мирное время проводить ряд мероприятий, которые будут снижать вероятность возникновения каких-то конфликтов и военных действий или сводить их к нулю.

Андрей Равков о новом плане обороны Беларуси: по всем направлениям приземлён

Концепция строительства и развития Вооруженных Сил до 2030 года определяет состав и структуру армии, ее задачи в мирное и военное время. Упор сделан на сохранение существующих состава и структуры Вооруженных Сил. Предусмотрено улучшение боевой подготовки, перевооружение и модернизация технической составляющей. В войсках со временем избавятся от материальных средств и техники, которые морально и физически устарели.

Люди в материале: Андрей Равков
 
 
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Новости Беларуси. Совет безопасности одобрил новый план обороны Беларуси, а также Концепцию строительства и развития Вооруженных Сил до 2030 года. Пакет документов...
 
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