Второй год подряд The Economist называет страной года бывшую советскую республику

Источник материала: Ежедневник





В 2019 году страной года стал Узбекистан за проведенные масштабные реформы, а годом ранее это звание получила Армения.

Британский журнал The Economist в конце года оценивает самые важные достижения в разных сферах. Одна из оценок касается того, какая страна показала самые впечатляющие достижения в течение года, пишет bankstoday.net.

В 2019 году такой страной стал Узбекистан. Журнал присвоил звание страны года Узбекистану благодаря реформам, которые проводит действующий президент Шавкат Мирзиеев.

Особенно впечатлил журналистов тот прогресс, который страна продемонстрировала за прошедший год.

Еще 3 года назад, пишет The Economist, Узбекистан был «старомодной постсоветской диктатурой», это было закрытое общество с исключительной жестокостью и некомпетентностью. Речь идет о режиме бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова, который фактически заставлял жителей трудиться на плантациях, а также активно подавлял диссидентское движение.

В 2016 году Каримов умер, на его место пришел Мирзиеев. В первое время в политической системе страны серьезных перемен не было, но уже в 2018 году новый президент перешел к активным мерам.

Правительству Мирзиеева удалось почти полностью прекратить принудительный труд, в стране разрешили работать иностранным журналистам, открыто больше пограничных переходов, а еще закрыта одна из самых суровых тюрем – «Жаслык».

Что немаловажно, вместо полузакрытой страны теперь это государство, которое приглашает иностранных технократов, чтобы перестроить экономику. Среди достижений можно назвать отмену с 2019 года выездных виз – архаизма, оставшегося с времен СССР, которого уже нет почти нигде в мире.

Как итог, в 2019 году, отмечает The Economist, положение дел в Узбекистане стало «заметно менее деспотичным». Тем не менее, стране предстоит пройти еще долгий путь, пишет издание, но в прошедшем году ни одна их стран мира не продвинулась так далеко.

Среди других стран, которые рассматривались в 2019 году – Северная Македония (которая пошла на уступки перед Грецией и сменила название), Новая Зеландия (благодаря действиям правительства после теракта в мечети) и Судан (в котором была свергнута диктатура).

В прошлом году звание страны года получило другое постсоветское государство – Армения, которая в ходе массовых протестов показала миру, что имеет шансы на демократию и обновление.