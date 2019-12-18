На Ивьевщине прошел Единый день информирования населения

Источник материала: Ивьевский край

Главная тема ЕДИ - «Традиции суверенной Беларуси».

Представители областной и районных информационно-пропагандистских групп рассказали также о принимаемых в стране мерах по противодействию незаконному обороту наркотиков и мошенничеству.

Еще одним тематическим блоком для обсуждения в ходе встреч с населением стали вопросы диспансеризации населения района.

ТРАДИЦИИ СУВЕРЕННОЙ БЕЛАРУСИ

Почти 30 лет Республика Беларусь существует на политической карте мира. За эти годы наша страна состоялась как суверенная и независимая держава. Была принята Конституция страны – основа белорусской государственности, введен институт президентства как гарант мира, стабильности и безопасности, выстроена четкая и слаженная система органов государственной власти.

Современная Республика Беларусь уверенно идет собственным путем развития. И сегодня у нас есть главное – мирная, стабильная, красивая и независимая страна. Есть героическая история, которой мы гордимся, богатое культурное, духовное наследие, традиции.

Президент Республики Беларусь А.Г.Лукашенко в ходе ежегодного Послания к белорусскому народу и Национальному собранию Республики Беларусь подчеркнул: «Сегодня, когда извне навязываются некие усредненные ценности, порождающие безвкусицу, бездуховность, для нас очень важно показать это богатство, сохранить свои идеалы, чувство собственного достоинства, а значит – сохранить силу страны, ее независимость. Мы должны сделать все для того, чтобысберечь и приумножить наше культурное наследие, воспитать на нем новые поколения».

У белорусского народа замечательная литература, музыка, живопись, архитектура, которые нас питают и которыми мы восхищаемся. Нам дорог наш выразительный язык, который надо беречь, изучать и развивать. Нам оставлена в наследство героическая история, которую необходимо помнить и наполнять новыми свершениями, чтобы с достоинством передать будущим поколениям белорусов. Это драгоценные слагаемые, позволяющие не затеряться среди множества наций и народностей, чувствовать себя единой самобытной семьей, ценить свою свободу и независимость.

В суверенной Беларуси удалось не только сохранить традиции, но и заложить новые. Казалось бы, 28 лет – отрезок времени в историческом плане небольшой, но сколь много значит он в истории страны. За это время молодаяБеларусь поступательно развивалась, преодолевая трудности, сохраняя при этом мир и стабильность в обществе, впервые появилось законное право проводить свою внутреннюю и внешнюю политику, возможность вырабатывать формы взаимодействия со всем миром, сформировать свои уникальные обычаив различных сферах жизни (социальной, политической, духовной). В их числе Всебелорусское народное собрание, общенациональная патриотическая акция «Беларусь помнит»,международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске», праздник «Купалье», благотворительная акция «Наши дети», чествование тружеников села «Дожинки», вручение премий «За духовное возрождение», Рождественский международный турнир любителей хоккея, республиканский бал выпускников учреждений высшего образованияи многие другие.

За неполные три десятка лет этиобычаи уже стали органичной частью нашего белорусского общества. В них наши достижения и лучшие качества белорусов: сострадание и доброжелательность, душевное благородство и готовность поделиться всем, что имеем, справедливость и трудолюбие, толерантность и миролюбие.

Рождественский турнир любителей хоккея

Спортивный год в Беларуси стартует праздником – международным Рождественским турниром на приз Президента.

Появление такого турнира именно в Беларуси далеко не случайно. Хоккей пользуется огромной популярностью в нашей стране. Белорусы искренне любят и горячо поддерживают свои любимые хоккейные команды. Именно по инициативе Главы государства А.Г.Лукашенко в январе 2005 года на двух площадках – во Дворце спорта и в Ледовом дворце по ул. Притыцкого – состоялся первый Рождественский международный турнир любителей хоккея на приз Президента Республики Беларусь, получивший статус традиционного.

В дебютных соревнованиях участие приняли 8 сборных: Беларуси, Австрии, Словакии, Швеции, Украины, России, Финляндии и Чехии. Трибуны тогда посетили порядка 50 тыс. зрителей за три дня. Такие неизменные аншлаги тоже стали доброй традицией Рождественских хоккейных встреч.

Главным призом турнира была 90 сантиметровая ваза, изготовленная на Борисовском хрустальном заводе. У этого приза довольно интересная судьба: выигравшая турнир в 2007-м сборная России, в которой выступали сплошь бывшие олимпийские чемпионы и чемпионы мира, попросила оставить этот приз себе. И вместо вазы был изготовлен новый кубок – золотистый и могучий, который и по сей день вручается победителям.

Эти соревнования прошли в своем развитии много этапов: менялись, взрослели, но главное неизменно – они всегда были и остались чем-то гораздо большим, нежели просто хоккейный турнир. Баталии на льду в исполнении известных в прошлом хоккеистов –это особый шик.

Примечательно, что из года в год спортивная составляющая турнира приобретает все большую значимость, и команды приезжают в Беларусь не просто ради того, чтобы принять участие в престижном спортивном шоу, а чтобы играть и победить. В связи с этим помолодел состав команд, они демонстрируют отличную сыгранность и настоящий спортивный боевой дух. Существенно вырос престиж белорусского турнира. Именно поэтому Рождественский турнир неофициально называют чемпионатом мира среди любителей.

Но далеко не только игрой жив Рождественский турнир: гостей неизменно ждет богатая экскурсионная программа, знакомящая с красотой и традициями Беларуси, встречи старых и добрых друзей, деловое общение, во время которого решаются многие насущные и важные вопросы.

За время своего существования турнир завоевал признание и популярность, потому что символизирует преемственность профессионального и любительского спорта. «А еще, – отметил А.Г.Лукашенко, – он лучше любой дипломатии сближает народы, укрепляет дружеские связи между людьми разных государств».

Что особенно приятно отметить, с недавних пор каждая сборная во время турнира посещает один из выбранных детских домов с благотворительной акцией: хоккеисты дарят детишкам подарки и просто общаются по душам. А начиная с января 2018 года, это еще и большой праздник детского хоккея: параллельно с главными соревнованиями сильнейшего определяют мальчишки, оспаривая главный приз легендарной «Золотой шайбы». Из дворовых коробок и деревянных клюшек этот турнир вырос до великолепной арены и прямой телевизионной трансляции, заставив взглянуть на себя под совершенно другим углом.

За 15 лет своего существования Рождественский международный турнир на приз Президента видел немало звездных персон. Но главное, он продолжает объединять вокруг хоккея мир и дарить радость.

Справочно.

В пятнадцати турнирах приняли участие команды из 17 стран: Австрия, Беларусь, Германия, Казахстан, Канада, Китай, Латвия, ОАЭ, Россия, Словакия, Словения, Украина, Финляндия, Франция, Чехия, Швеция, Швейцария, а также сборная Балкан (составленная из хоккеистов Болгарии, Хорватии, Словении, Сербии и Боснии и Герцеговины).

Вручение премии «За духовное возрождение» и присуждение специальных премий деятелям культуры и искусства, «Белорусский спортивный Олимп»

Ежегодно отмечать заслуги людей, жизнь и работа которых служат высоким целям, стало в Беларуси доброй традицией, аналогов которой нет в мире.

В дни новогодних и рождественских праздников в нашей стране чествуют тех, кто внес весомый вклад в дела милосердия и гуманизма – вручается премия «За духовное возрождение». «Каждый год в эти январские дни мы встречаемся с особенными людьми - теми, кто врачует наши души, кто хранит нашу память, кто служит милосердию, добру и красоте, – подчеркнул А.Г.Лукашенко на церемонии награждения 10 января 2017 г. – История предоставила нашим творческим людям уникальный шанс – внести свой вклад в становление белорусской нации. Ведь именно мы с вами, ныне живущие поколения, воплотили в жизнь многовековую мечту наших предков – создали первое в истории независимое белорусское государство. И сегодня наша общая задача – сберечь страну и передать ее свободной и независимой тем, кто придет после нас».

Вручение премии «За духовное возрождение» – свидетельство постоянного внимания государства к развитию в обществе духовных ценностей и художественно-нравственных традиций, идей человеколюбия.

В эти же дни становятся известны имена обладателей специальных премий Президента Беларуси деятелям культуры и искусства. Слова благодарности звучат в адрес людей, чей талант и успех вдохновляют общество, демонстрируют пример подлинного патриотизма.

Справочно.

С 1996 года премия Президента Республики Беларусь «За духовное возрождение»была присуждена 111 номинантам. Премия Президента Республики Беларусь деятелям культуры и искусства (с 1998 года)– 302 соискателям.

Культура и искусство всегда должны быть источником энергии и жизнестойкости для людей, чтобы «сохранить духовный иммунитет против аморальности».

В целях стимулирования и социальной поддержки деятельности в области физической культуры и спорта в 2003 году была учреждена специальная премия «Белорусский спортивный Олимп». На соискание данной премии выдвигаются лица, внесшие значительный вклад в развитие физической культуры и спорта в Республике Беларусь, осуществляющие активную деятельность по популяризации физической культуры и спорта, развитию физкультурно-спортивных традиций, способствующих формированию гармоничной личности.

Справочно.

За время существования премии лауреатами становились Екатерина Карстен, Дарья Домрачева, Марина Литвинчук, Марина Арзамасова, Эльвира Терман, Виолетта Скворцова, Ольга Мазуренок, Владимир Шантарович, Николай Козеко, Ольга Власова, Виктор Капитонов, Елена Барановская, Александр Шимковяк, Ирина Ильенкова, Наталия Шиколенко, Владимир Новицкий, Борис Еерстен, Руслан Васильев, Сергей Канашиц.

Удостоенные таких премий люди делают мир лучше и светлее. Своей активной деятельностью они создают вокруг себя атмосферу добра и милосердия, возрождают древние традиции белорусских мастеров, пробуждают интерес к историческим достижениям наших предков. А поднимаясь на спортивный Олимп, прославляют страну на мировом уровне, пробуждают в сердцах чувство гордости за свой народ и свою Родину.

День Победы – священный праздник. Республиканская акция «Беларусь помнит»

9 мая – самая памятная и торжественная дата в истории нашего народа, которая символизирует его героизм, мужество и самоотверженность в борьбе с фашистскими захватчиками за свободу родной страны.

Основные праздничные мероприятия по традиции проходят в белорусской столице с участием Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко. В своем поздравлении соотечественникам с Днем Победы Глава государства особо отметил: «Мы чтим героизм и бесстрашие защитников Отечества, которые верили в победу, мужественно сражались за Родину. Высоко ценим самоотверженность тружеников тыла и всех, кто в послевоенные годы поднимал из руин разрушенные города и села… Сохранить память о подвиге нашего народа – это исторический долг перед прошлым и будущим».

В Республике Беларусь реализуется многоступенчатый республиканский проект «Беларусь помнит», главная цель которого – отдать дань памяти участникам войны, внесшим неоценимый вклад в общую Победу.Он включает в себя ряд патриотических мероприятий (в том числе стал охватывать и интернет-площадки) с активным участием БООВ, Федерации профсоюзов Беларуси, РГОО «Белая Русь», ОО «БРСМ» и других общественных организаций.Тематические проекты к республиканской акции «Беларусь помнит!» реализуют и все крупнейшие СМИ Беларуси.

Справочно.

В 2016 году в Минске прошла первая республиканская акция-шествие «Беларусь помнит». Теперь она ежегодно проходит 9 мая во всех населенных пунктах нашей страны.

Сам проект «Беларусь помнит» аккумулирует многочисленные инициативы по всей республике – открытые диалоги, интернет-конкурсы, челленджи, тематические фотопроекты, мероприятия благотворительной акции «Беларусь помнит», поздравления ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы, шествия с портретами героев, территориальные и областные тематические мероприятия и др.

Символично, что именно9 мая 2019 г. ОО «БРСМ» объявило о запуске молодежного марафона «Беларусь помнит. Родные лица Победы» совместно с Федерацией профсоюзов Беларуси, Белорусским государственным музеем истории Великой Отечественной войны при поддержке Белорусской железной дороги и других заинтересованных. В ходе марафона созданы коллективное полотнище «Беларусь помнит» и одноименный общереспубликанский альбом памяти.

Справочно.

Республиканское полотнище «Беларусь помнит!» представляет собой красно-зеленое полотно с надписью «1941 Беларусь помнит 1945» размером 6 на 12 метров с нанесенными именами Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы, участников Великой Отечественной войны – белорусов и уроженцев Беларуси.

На страницах альбома «Беларусь помнит» размещены фотографии и краткие истории о сражавшихся в Великой Отечественной войне родственниках жителей Беларуси.

Среди наиболее масштабных инициатив – республиканский патриотический проект «Цветы Великой Победы», объединяющий сотни тысяч людей разных профессий и возрастов. Единый символ проекта – композиция, состоящая из яблоневого цвета и красно-зеленой ленточки (бутоньерка).

Справочно.

Яблоневый цвет воплощает искреннюю благодарность воинам-героям, подарившим своим детям и внукам Великую Победу, возможность радоваться цветущим садам и новые мирные победы суверенной Беларуси. Колористика элементов Государственного флага Беларуси подчеркивает историческую значимость этих всенародных праздников в современном белорусском обществе.

Волонтеры движения ОО «БРСМ» «Доброе Сердце» активно включились в реализацию благотворительной акции «Беларусь помнит», направленной на оказание адресной социальной помощи ветеранам и участникам Великой Отечественной войны по наведению порядка в домах и на придворовых территориях и др. Кроме того, в ходе акции молодежной заботой были охвачены памятники, обелиски, братские могилы неизвестных солдат.

Масштабный проект «Беларусь помнит» стал уже не просто традиционным, но поистине всенародным.

Торжества на площади Государственного флага

Герб, флаг и гимн – это непременные атрибуты сильного независимого государства. Это символы суверенитета страны, которые воплощают в себе национальную идею, отражают славную историю и многовековые традиции, подчеркивают нашу самоидентичность и независимость в выборе пути развития. Являясь связующим звеном между поколениями, они объединяют белорусов в стремлении к справедливости, добрососедству и миру.

Все это подчеркивает нашу свободу и независимость, а ее символическим воплощением является площадь Государственного флага. Торжественное открытие площади состоялось в канун главного праздника страны – Дня Независимости 2 июля 2013 г.

На торжественном открытии площади была заложена новая патриотическая традиция – принесения клятвы верности Государственному флагу – символу и оплоту независимости и государственности. Впервые такую клятву произнесли самые достойные представители науки, культуры, промышленности, спорта.

Площадь Государственного флага сразу же утвердилась в списке достопримечательностей не только столицы, но и Беларуси в целом, став местом, где проходят праздничные мероприятия.

Справочно.

Площадь представляет собой круг радиусом 50 м с гранитным постаментом в центре, на котором размещен флагшток с Государственным флагом. На наклонной плоскости постамента – бронзовый герб Республики Беларусь диаметром 2 м. Площадь сообщается с главным фасадом выставочного павильона «БелЭкспо» лестницей шириной 24 м. Симметрично с двух сторон лестницы – текст гимна Беларуси и карта страны. Вдоль пешеходной дорожки семь гранитных четырехметровых стел с бронзовыми гербами областей и г.Минска.

Высота флагштока – 70 м, его ширина 30 см вверху и 1,5 метра в основании. Конструкция выполнена из нержавеющей стали. Навершие – в виде бронзовой пики со звездой. Площадь самого флага около 100 кв м, вес 25 кг. Полотнище изготовлено из специальной водонепроницаемой и не выгорающей на солнце ткани. Это самый большой флаг в стране.

С 2016 года на площади проходит церемония принесения Присяги Вооруженными Силами и воинскими формированиями страны на верность белорусскому народу и Главнокомандующему Вооруженных Сил Республики Беларусь в рамках церемонии торжественного вступления в должность Президента Республики Беларусь (инаугурации). Это действие является величественным по своему масштабу и особому церемониалу.

Традиционно, в канун Дня Независимости Республики Беларусь (Дня Республики), на площади проводится торжественная церемония открытия обновленной Республиканской Доски Почета.

На площади также проводятся значимые молодежные патриотические акции, берут свой старт крупные молодежные проекты и мероприятия.

Совершенно справедливо отметилГлава государствана церемонии открытия площади Государственного флага: «Уважать и чтить наши государственные символы – первейший долг и святая обязанность всех членов этой большой семьи. Понимание глубокого исторического и политического значения герба и флага Беларуси, умение исполнять наш гимн, знание Конституции – основного закона страны должны стать неотъемлемой частью общей культуры каждого белоруса. Необходимо, чтобы в Беларуси сформировался настоящий культ государственных символов. Чтобы они почитались в каждом белорусском доме, являя собой предмет гордости и источник патриотизма».

Республиканский бал выпускников учреждений высшего образования

Верить в себя и ставить перед собой высокие и благородные цели – вот что, как правило, желает Глава государства, напутствуя вступающую в самостоятельную жизнь молодежь. «Не бойтесь сложных задач, ставьте перед собой амбициозные цели и воплощайте их в жизнь. Постановка правильной цели - это уже половина успеха. И помните – вы нужны Беларуси, потому что здесь ваш дом. Мы ждем от вас активного приложения сил и стараний».

Справочно.

Свою историю Республиканский бал выпускников начинает с 1999 года. Его организаторами являются: Министерство образования Республики Беларусь, Министерство культуры Республики Беларусь, облисполкомы, Минский горисполком.

На протяжении последних лет количество участников бала в среднем составляет 225 человек.

В мероприятии принимают участие выпускники учреждений высшего образования, достигшие особых успехов в учебе, творчестве, спорте, научной и общественной деятельности. Глава государства отмечает, что во время ежегодных встреч с лучшими выпускниками вузов – «поистине золотым фондом нашей молодежи»– испытывает особую радость и гордость. «Вы – наше будущее. Я очень надеюсь, лучшее наше будущее. В этот зал на Республиканский бал выпускников вас привела импровизированная Дорога успеха».

Высшее образование в Беларуси получают и иностранные студенты – представители более чем ста стран. На прошлогодний праздничный бал впервые были приглашены самые успешные из иностранных студентов. «Пусть это станет новой доброй традицией, – предложил А.Г.Лукашенко. – Думаю, что за время учебы гостеприимная белорусская земля стала этим ребятам родной и близкой. Если кто-то захочет остаться или вернуться сюда снова, знайте: мы всегда будем рады! Здесь живут ваши настоящие друзья».

Молодежь – один из главных приоритетов государственной политики страны. Поэтому в Беларуси созданы все условия для того, чтобы каждый смог реализовать свои способности. Белорусский лидер убежден, что «энергия и талант молодости обладают поразительной силой, Беларусь – страна больших возможностей.Все получится, и мы еще не раз с гордостью услышим ваши имена».

Праздник «Купалье» («Александрия собирает друзей»)

Традиционным стало ежегодное проведение Республиканского праздника «Купалье» («Александрия собирает друзей»). За 10 лет своего существования празднование стало ярким символом братской дружбы народов Беларуси, России и Украины. Он так и задумывался – как праздник, объединяющий соседей. «Абсолютно убежден: такой необычный интерес возник, потому что на этой гостеприимной земле особенно проявляется феномен силы притяжения малой родины и восточнославянского родства, – справедливо отметил Глава государства А.Г.Лукашенко. – Три нации переплетены историческими, родственными, духовными корнями, как три могучих дуба на берегу полноводного и щедрого Днепра. Истоки этой великой реки начинаются там, в России‚ затем она несет свои воды по Беларуси и завершает путь в братской Украине. Словно кровеносной системой связывает нас крепчайшими узами добрососедства, доверия и открытости. Это данное нам свыше единство сумели сохранить народы».

По словам белорусского лидера, эта связь возникла из пережитых вместе трудных и славных времен, переплелась общими культурными событиями, укрепилась семейными союзами,сделала нас сильными в нашем духовном единстве.

Справочно.

Республиканский праздник «Купалье» («Александрия собирает друзей») проводится с 2010 года в течении двух дней в первой декаде июля на берегу р.Днепр в агрогородке Александрия Шкловского района Могилевской области. Мероприятие проходит с участием Главы государства.

Этот праздник – наше наследие. В нем все то, что так характерно белорусам: наш национальный колорит, гармония с природой, любовь к своим традициям и истории, поиск счастья, стремление к заветной цели, и, конечно, гостеприимство.

Ежегодно праздник «Купалье» собирает тысячи гостей, профессиональных и любительских творческих коллективов, артистов, мастеров народного творчества.

«Купалье» в Александрии – это национальный культурный бренд страны. Если первый праздник собрал 3 тысячи человек, то в 2017 году на мероприятии побывало уже более 100 тысяч гостей, в том числе из Германии, Литвы, Латвии, Польши, Эстонии, Японии. С каждым годом возрастает интерес у гостей и участников к данному мероприятию, увеличивается число стран-участниц.Такие встречи - лучшая народная дипломатия, открывающая людям нашу самобытную и прекрасную страну.

Для гостей праздника организовываются тематические купальские творческие площадки, концертные, развлекательные и конкурсные программы, мастер-классы, выставки, на концертных площадках проходят выступления лучших мастеров искусств со всех регионов Республики Беларусь, а также творческих делегаций преимущественно из стран ближнего зарубежья (Российская Федерация, Украина, Латвия, Литва, Эстония, Польша).

Кульминацией праздника является гала-концерт, который завершается красочным фейерверком и лазерным шоу.

На протяжении нескольких лет во второй день праздника проходит торжественная церемония награждения передовиков агропромышленного комплекса Могилевской области и праздничный концерт с участием отечественных и зарубежных исполнителей.

Международный фестиваль искусств «Славянский базар»

Фестиваль «Славянский базар в Витебске» – близкое событие для всех, кто понимает природу духовного родства, знает свои корни и почитает национальное наследие. По словам белорусского лидера А.Г.Лукашенко, не случайно история фестиваля началась тогда, когда завершилась политическая жизнь государства, десятилетиями объединявшего многие народы в одну семью. «На Витебской земле зародилась традиция, которая снова скрепила славянский мир мелодией любимых песен, звучанием удивительных голосов, поэзией и музыкой души известных всем авторов и исполнителей».

«Через искусство – к миру и взаимопониманию» – эта жизнеутверждающая идея, заложенная в концепцию «Славянского базара» в год его основания, и сегодня остается весьма актуальной и современной. Может быть, даже актуальнее и современнее, чем десятилетия назад.

За историю своего существования фестиваль из скромного песенного форума превратился в значимое культурное событие, стал одним из самых престижных фестивалей не только в Беларуси, но и за ее пределами и приобрел высокий статус «фестиваля искусств».

У истоков фестиваля стояли такие легендарные личности, как Владимир Мулявин, Игорь Лученок, Михаил Финберг, Анатолий Ярмоленко, Василий Раинчик, Александр Тиханович, Ядвига Поплавская, Виктор Вуячич, Нелли Богуславская, Елена Спиридович и многие другие деятели культуры и искусства, вписавшие золотыми буквами свою страницу в историю фестиваля.

Фестиваль ярко и самобытно пропагандирует современную и традиционную культуру Беларуси на международном уровне, успешно выполняя миссию сохранения единого культурного пространства славянских народов, а также способствует возрождению и развитию культуры и искусства, сохранению всего самого ценного, что несет в себе каждая национальная культура.

Справочно.

Символом фестиваля является эмблема в виде цветка «василек». Цветок, растущий на нотном стане, с момента основания фестиваля стал его отличительным знаком, украшая сценографию, полиграфическую и сувенирную продукцию.

Также «васильки» – собственная «валюта» фестиваля. Появились «васильки» как талоны на питание для зарубежных участников на время проведения фестиваля в 1992 году. Расплачиваться ими можно в пунктах общественного питания г.Витебска в период проведения фестиваля. Банкноты переиздают с учетом износа и экономических событий в республике, включая деноминации.

Более четверти века «Славянский базар» остается верен традициям жанрового разнообразия своей программы как фестиваль искусств, и в то же время ежегодно обогащается новыми формами. В рамках фестиваля проходят Международный конкурс исполнителей эстрадной песни «Витебск» (с 1992), Международный детский музыкальный конкурс «Витебск» (с 2003), ежегодно открывая новые имена талантливых артистов.

«Славянский базар», на котором за 28 лет выросло целое поколение, полон добрых традиций. И одна из них – чествовать в день открытия замечательных артистов, чье творчество способствует укреплению дружбы между народами. В этих целях в 2005 году учреждена специальная награда Президента Республики Беларусь «Через искусство – к миру и взаимопониманию».

С 2002 года (раз в два года) на церемонии торжественного открытия фестиваля вручается Премия Союзного государства в области литературы и искусства, которая также подчеркивает незыблемую связь славянских народов и дружественный союз наших стран.

С 2003 года неотъемлемой частью фестиваля стал День Союзного государства Беларуси и России. Согласно успешной практике последних лет основным участником гала-концерта в рамках Дня Союзного государства поочередно становятся белорусские и российские коллективы. При этом в состав исполнителей ежегодно включаются белорусские и российские артисты и коллективы в статусе гостей.

География фестиваля охватывает пять континентов и уже превышает 75 стран. За прошедшие годы на фестивале побывали десятки тысяч лучших представителей славянской и мировой культуры, в том числе из таких экзотических стран, как Бразилия, Гвинея, Монголия, Никарагуа, Сингапур, Тринидад и Тобаго и других стран, которые показали свои достижения в области музыки, театра, кино, народного искусства.

Витебский фестиваль служит самым благородным целям.Как правильно подчеркнул Глава государства А.Г.Лукашенко: «Здесь всегда царит уникальная атмосфера межнациональной дружбы, которая существует вне государственных границ, вне политических и религиозных взглядов и убеждений».

Участие в фестивале представителей из множества стран свидетельствует не только о его популярности, но и о возрастающем авторитете Беларуси в сообществе наций. Праздник искусства и дружбы «Славянский базар»– ровесник суверенной и независимой Беларуси, за эти годы он стал настоящей жемчужиной международного фестивального движения и визитной карточкой страны.

День белорусской письменности

Сохранению и развитию духовного наследия страны способствует ежегодный республиканский праздник белорусской письменности. День белорусской письменности отмечается в первое воскресенье сентября.Его цель – популяризовать лучшие традиции национальной культуры, печатного слова, духовности белорусского народа.

Этот праздник занимает почетное место среди важнейших событий культурной жизни страны и является хорошим поводом еще раз обратиться к исконным национальным традициям и осмыслить их место в настоящем.

Справочно.

Впервые праздник прошел в 1994 году в г.Полоцке. Столицами праздника становились исторически и культурно значимые города нашей страны: Полоцк, Туров, Новогрудок, Несвиж, Орша, Пинск, Заславль, Мстиславль и многие другие.

В 2019 году слонимская земля неслучайно принимала День белорусской письменности. Это край культурных традиций, которые своими корнями уходят глубоко в прошлое. Внес большой вклад принеманский край и в развитие белорусского книгоиздания.

Мероприятия происходили в праздничном Слониме более чем на десяти площадках. Белорусские и зарубежные литераторы приняли участие в международном круглом столе «Художественная литература как путь друг к другу». Состоялась научно-практическая конференция «Слонимские чтения». Большой интерес вызвал финал республиканского творческого конкурса юных чтецов «Живая классика», который проходил в местном драматическом театре.

В основу концепции праздника положены идеи популяризации достижений отечественнной письменной культуры, родного языка и литературы, преемственности духовной традиции белорусского народа, показ нерушимого единства белорусского печатного слова с историей белорусского народа,его тесной связи со славянскими истоками, а также осмысление исторического пути письменности и печати в Беларуси.

За время своего существования День белорусской письменности стал важнейшим идеологическим мероприятием, значительным событием культурной жизни страны. «Вялікая місія Дня пісьменства – аб’ядноўваць усіх беларусаў свету, перадаваць новым пакаленням літаратурныя і мастацкія скарбы нашага народа, любоў да матчынай мовы, выхоўваць беражлівыя адносіны да помнікаў даўніны, садзейнічаць умацаванню пачуцця гонару за Радзіму», – отметил в приветствии участникам и гостям Дня белорусской письменности в г.Слониме А.Г.Лукашенко.

С каждым годом программа мероприятий праздника становится все более разнообразной и насыщенной, отражая не только историю развития белорусской письменности, но и города, региона, в котором проходит мероприятие.

Чествование тружеников села и праздник урожая («Дажынкі»)

В Беларуси бережно хранят красивую традицию отмечать праздник урожая «Дажынкі». «Много лет мы подводили итоги работы сельчан осенью, празднуя «Дажынкі». Мы чествовали лучших тружеников полей. Издревле именно они считались главными кормильцами своего народа, поэтому и оставались единственными героями этого торжества до сегодняшнего дня. Мы и впредь будем бережно хранить эту красивую традицию – отмечать праздник урожая», – особо отметил Президент Республики Беларусь А.Г.Лукашенко 9 февраля 2018 г. на торжественной церемонии вручения государственных наград лучшим работникам аграрной отрасли.

Занимаясь земледелием, наши белорусские предки отмечали начало и конец жатвы. День первого снопа назывался «Зажинками», а последний день уборки получил название «Дожинки». Этот праздник всегда на белорусской земле хлеборобы праздновали торжественно и с красивыми содержательными обрядами.

Справочно.

Дожинки, Обжинки, дожон – праздник в честь окончания жатвы в Беларуси отмечался очень торжественно, с красивыми содержательными обрядами, чтобы отблагодарить ниву, вырастившую хлеб, все известные небесные и земные силы, духов, предков и позаботиться о новом урожае, обеспечить приверженность духа полей на следующий год.

Первые республиканские «Дажынкі» прошли в г. Столине Брестской области. Они дали второе дыхание, сильный импульс этому полесскому городу, району, и всей республике вцелом, ее агропромышленному комплексу.

Много лет в г. Столине постоянно проводили уникальные праздники «Палескі кірмаш», представлявшие собой большие ярмарки. На центральных улицах города и в парке разбивали шатры, устанавливали плетеные изгороди из лозы, создавали так называемые сельские подворья, каждое из которых было по-своему неповторимо. Дух столинских осенних ярмарок и взяли за основу организаторы первых республиканских «Дажынак». К тому же урожай зерновых и зернобобовых в районе тогда получили самый высокий в области. Не случайно у местных хлеборобов было больше всего наград.

Традиция обновлять и благоустраивать райцентры и поселки, делать капитальные ремонты улиц, домов, организовывать грандиозный праздник урожая пошла тоже от первых «Дажынак». К ним в райцентре отремонтировали библиотеку, гостиницу, другие здания, обновили покрытие центральной ул. Ленина, установили ограждение, модернизировали уличное освещение, сдали в эксплуатацию новое здание районной больницы и поликлиники.

Справочно.

По инициативе Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко в 1996 году прошел первый фестиваль-ярмарка «Дажынкі», на долгие годы ставший настоящим праздником для работников АПК.

До 2014 года мероприятие проводилось в республиканском формате, теперь организуется в одном из районных центров Беларуси каждой областью самостоятельно.Ежегодно меняя место своего проведения, фестиваль помогает кардинально преобразить внешний облик малых городов Беларуси.Такой формат дает возможность значительно улучшить качество жизни и быта их жителей. Благоустраиваются улицы, дорожная инфраструктура, реконструируются или возводятся социальные объекты.

С 2018 года возобновилась традиция чествовать передовиков аграрной отрасли Республики Беларусь на республиканском уровне с проведением торжественного мероприятия в г.Минске.

Празднование дожинок идет из глубины народнойкультуры и прославляет человека-труженика. Только труженики села знают истинную цену вложенного в землю труда. И несмотря на то, что на помощь аграриям пришли индустриальные и научные достижения цивилизации, труд земледельцев по-прежнему остается одним из самых напряженных и тяжелых.

Поддержка талантливой молодежи

Беларусь – странаталантливых людей. И сегодня в стране созданы все условия, чтобы одаренная молодежь могла себя показать. В 1996 году в республике созданы специальные фонды Президента Республики Беларусьпо социальной поддержке одаренных учащихся и студентов, а также специальный фонд Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи.

Справочно.

За 23 года деятельности (с 1996 по 2018 год включительно)специальный фонд Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов принял решения о поощрении 35 922 учащихся и студентов, 3 687 педагогических и научных работников, внесших особый вклад в развитие способностей одаренной молодежи. Лучшим 120 интеллектуальным и творческим объединениям учащихся и студентов, завоевавшим общественное признание перспективными разработками и достижениями, оказана финансовая поддержка фонда.

Стипендии Президента Республики Беларусь назначены 6 426 студентам, успевающим на 9-10 баллов и активно участвующим в научно-исследовательской жизни учреждения высшего образования.

Лауреатами фонда за 23 года стали 1 086 обучающихся, одержавших яркие победы в международных интеллектуальных состязаниях, из них 342 студента и 744 учащихся.

И одно из самых ярких направлений такой работы на уровне общего среднего образования – олимпиадное движение по 18 учебным предметам. Каждый год в нем на разных этапах пробуют свои силы около 600 тысяч учеников.Всех обладателей дипломов заключительного этапа олимпиады предоставляю для поощрения в совет специального фонда Президента по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов, есть у таких ребят и льготы при поступлении.

Из победителей республиканской олимпиады формируют команду, которая представляет нашу страну на международном уровне. У победителей международного этапа тоже есть весомые бонусы: каждый год Минобразования утверждает перечень олимпиад, которые дают право на поступление без экзаменов.

Много возможностей проявить себя и у талантливых студентов. С целью привлечения в научную сферу талантливой молодежи Министерством образования ежегодно проводится республиканский конкурс научных работ студентов. С целью привлечения в научную сферу талантливой молодежи Министерством образования ежегодно проводится республиканский конкурс научных работ студентов.

Организуется ежегодный конкурс научно-исследовательских работ докторантов, аспирантов, соискателей и студентов для их выполнения за счет средств республиканского бюджета, предусмотренных Министерством образования на выделение грантов. Цель такого конкурса – адресная поддержка аспирантов, докторантов, соискателей и студентов, обучающихся в подчиненных Министерству образования учреждениях и добившихся наилучших результатов в научно-исследовательской деятельности, а также создание дополнительных условий для стимулирования талантливых молодых ученых, выполняющих научные исследования с ориентацией на практическое применение их результатов в различных отраслях экономики.

Справочно.

На сегодняшний день в банк данных одаренной молодежи входят более 6 тыс. молодых людей.

Всебелорусское народное собрание

Всебелорусское народное собрание по праву является одной из важнейших форм прямой демократии и оправдавшим себя общественным институтом современной Беларуси. «Открытый и честный разговор с людьми стал нормой жизни для власти и всех должностных лиц государства», – подчеркнул белорусский лидер, выступая на V Всебелорусском народном собрании.

Справочно.

Такой консолидированный формат рассмотрения ключевых задач и направлений развитиястраны на перспективузакрепился: в суверенной истории Всебелорусское народное собрание проходило уже пять раз (1996, 2001, 2006, 2010, 2016).

I Всебелорусское народное собрание состоялось в Минске 19–20 октября 1996 г. На нем присутствовали 4787 делегатов, 113 человек были приглашены в качестве гостей. В этот период перед республикой, выходившей из кризиса начала 90-х годов прошлого столетия, стояли серьезные задачи. Нужно было остановить инфляцию, сократить дефицит госбюджета, не погрязнуть в долгах.

II Всебелорусское народное собрание прошло 18–19 мая 2001 г. К этому времени в жизни республики произошли существенные перемены. На двух референдумах белорусский народ определил конституционное устройство страны, решил языковые проблемы, утвердил государственные символы. Была создана эффективно действующая система государственного управления.

В качестве стратегической цели на новое пятилетие была выдвинута задача повышения благосостояния народа и уровня его жизни. Приоритетами стали: продовольствие, экспорт, жилье, инвестиции и инновации.

III Всебелорусское народное собрание состоялось 2–3 марта 2006 г. На форум прибыло 2,5 тыс. делегатов. В его работе приняли участие и почетные гости, общественно-политические деятели России и Украины, представители белорусской диаспоры за рубежом, главы аккредитованных в стране дипломатических миссий.

Очередной пятилетний этап государственного строительства проходил под лозунгом «Государство для народа, для человека».

IV Всебелорусское народное собрание прошло в Минске 6–7 декабря 2010 г. В работе форума приняли участие 2,5 тыс. делегатов. В повестку дня IV Всебелорусского народного собрания были внесены вопросы об итогах реализации Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2006–2010 годы и об основных положениях Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2011–2015 годы. Проект программы развития на предстоящую пятилетку предварительно был внесен на широкое общественное обсуждение.

V Всебелорусское народное собрание состоялось в Минске 22–23 июня 2016 г. Участниками мероприятия стали 2,5 тыс. человек. На форум приглашены около 150 гостей, в том числе почти 100 – из-за рубежа.На повестку дня собрания был вынесен проект Программы социально-экономического развития страны на пятилетку. Главная цель – повышение качества жизни населения на основе роста конкурентоспособности экономики, привлечения инвестиций и инновационного развития.

Девиз «Вместе – за сильную и процветающую Беларусь», взятый за основу V Всебелорусского народного собрания, символизирует преемственность и сплоченность общества ради блага Родины. «Мы ценим общественное мнение, пожелания и продуктивные идеи, которые направлены на поступательное развитие республики в экономическом, социальном и культурном планах. Белорусы хотят сохранить мир и спокойствие в стране, настроены на созидательную работу во имя своего будущего и будущего подрастающего поколения», – отметил Глава государства.

В резолюции пятого Всебелорусского народного собрания ключевой задачей на предстоящее пятилетие обозначены восстановление и обеспечение дальнейшего устойчивого экономического роста как основы для успешной жизни будущих поколений.

Во время работы Всебелорусского народного собрания была развернута горячая линия, на которую мог позвонить любой желающий и высказать свои предложения по поводу социально-экономического развития страны.

Справочно.

Еще во время форума была озвучена статистика звонков. По словам Председателя Палаты представителей В.Андрейченко, к концу второго дня работы Всебелорусского народного собрания на линию поступило более 420 обращений граждан. Большинство из них затрагивали сферы ЖКХ и строительства, однако многие касались социальной политики и трудовых отношений.Вместе с тем звонки поступали не только с проблемными вопросами, операторы нередко принимали и слова благодарности в адрес различных организаций по поводу уже оказанной помощи.

Форум со всей очевидностью показал, что народовластие является важнейшим инструментом принятия судьбоносных решений в Беларуси.Поэтому в обращении участников пятого Всебелорусского народного собрания к соотечественникам заявлено: «Человек, его инициатива, талант и предприимчивость должны стать главной движущей силой развития страны».

Республиканская благотворительная акция «Наши дети»

Уже 24 годапо инициативе Главы государства акция привлекает внимание общества к проблемам и нуждам детей, в первую очередь наиболее уязвимых категорий. Это дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды. И с каждым годом акция расширяет свои границы. Сейчас внимание уделяется не только детским интернатным учреждениям, но и семьям, в которых воспитываются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей. Так как все, независимо от того, где и в какой семье родились, должны иметь счастливое детство. Поэтому очень важно, что в предновогодние дни руководители высокого уровня, местных органов власти, концернов, банков, общественных объединений и предприятий посещают детские социально значимые объекты, чтобы поздравить ребят с праздником и подарить им подарки.

Справочно.

Известно, что новогодняя благотворительная акция «Наши дети» проходит с 9 декабря 2019 г. по 10 января 2020 г. (постановление Совета Министров от 24 сентября 2019 г. № 652). Праздники для детей состоятся в каждом населенном пункте.

Центральное событие акции – новогодний праздник во Дворце Республики в Минскес участием Президента страны– состоялся 23 декабря. На главную елку страны были приглашены более 2,3 тыс. ребят от 8 до 14 лет.

Особое внимание в Республике Беларусь уделяется подрастающему поколению из регионов и, в частности, воспитанникам небольших сельских школ. Ведь условия везде должны быть одинаковыми, чтобы молодые граждане смогли получить качественное образование.

Справочно.

В рамках прошлогодней акции «Наши дети» было собрано около 30 тыс. рублей на укрепление баз сельских школ и направлено в восемь таких учреждений по стране. Одной из них стала Гольшанская средняя школа Ошмянского района Гродненской области, которая была снабжена необходимым спортинвентарем: комплекты лыж, стол для настольного тенниса, игровые мячи, ракетки и другое. Школа из глубинки была избрана не случайно: в ней выросли призеры республиканских и международных турниров в легкой атлетике и биатлоне. Сейчас здесь учится 226 школьников, и в их числе немало подающих надежды спортсменов.

Традиционным стало участие в мероприятиях новогодней благотворительной акции «Наши дети» учащихся и студентов, волонтеров, членов ОО «БРСМ» и ОО «БРПО».

Справочно:

Во время акции волонтеры движения БРСМ «Доброе сердце» во всех регионах страны организовали праздничные программы, адресные поздравления для воспитанников детских домов, для детей, находящихся в реабилитационных центрах, больницах. Всего в рамках акции волонтерами проведено 757 мероприятий с участием порядка 18 тыс. детей.

В ходе акции учреждениям оказана материальная помощь, передано оборудование и подарки на сумму 1,5 млн. рублей бюджетных и внебюджетных средств.

Внимание детям уделяется не только во время акции, но и традиционно в течение всего года. Примеров, когда помощь оказывается не только разово и не только в виде сладких подарков, много. Например, в декабре 2018 г. Министерство лесного хозяйства помогло Глусской санаторной школе-интернату приобрести и установить окна, потратив на это более 40 тысяч рублей.

Таким образом, акция «Наши дети» позволяет еще раз обратить внимание на ребят, попавших в непростую жизненную ситуацию, и подчеркивает значимость каждого ребенка, дает дополнительную возможность подарить им частичку тепла, чтобы они верили в добро, свое будущее, и в то, что нужны своей стране. «Дорогие друзья, вы – главное достояние нашей Беларуси. Это не просто красивые слова, за этими словами – искренняя любовь, желание заботиться и защищать», – отметил А.Г.Лукашенко, принимая 27 декабря 2018 г. участие в новогоднем благотворительном празднике для детей.

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В современном миремы сталкиваемся с огромным количеством вызовов. Как правильно отметил Глава государства: «Под воздействием информационного потока изменяются мировоззрение и образ жизни людей. Все больше появляется соблазнов и искушений, все труднее беречь сердца от темных мыслей и эмоций. В погоне за материальными благами и внешней мишурой люди теряют истинную красоту – внутренний свет добрых чувств и благородных поступков, которыми так славился и славится наш народ, все наше славянство». И такие реалии медленно, но методично разрушают систему устоявшихся традиционных нравственных ценностей. Сейчас особенно важно не упустить время, не потерять нашу духовную суть. Первостепенная роль в этом, безусловно, принадлежит культуре, искусству, религии. Их влияние на сознание человека огромно. Именно эти сферы формируют те образы и идеалы, на которые многие ориентируются и приним