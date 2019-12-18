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Ёлку с открытками-желаниями детей установили в Молодечно
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Молодечно показали пример того, как абсолютно каждый может подарить новогоднее чудо детям. В одном из торговых центров установили елку с желаниями, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Жители могли взять с дерева открытку и осуществить мечту ребят. Эксперимент проводили впервые, поэтому организаторы боялись не найти отклик от общества. Однако все 58 желаний секретные Деды Морозы разобрали всего за три дня.
Ольга Курятник, представитель социального общественного объединения родителей «Бумеранг добра»:
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Новости Беларуси. В Молодечно показали пример того, как абсолютно каждый может подарить новогоднее чудо детям. В одном из торговых центров установили елку...
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