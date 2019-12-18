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Ёлку с открытками-желаниями детей установили в Молодечно

19.12.2019 17:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Молодечно показали пример того, как абсолютно каждый может подарить новогоднее чудо детям. В одном из торговых центров установили елку с желаниями,  сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Ёлку с открытками-желаниями детей установили в Молодечно

Жители могли взять с дерева открытку и осуществить мечту ребят. Эксперимент проводили впервые, поэтому организаторы боялись не найти отклик от общества. Однако все 58 желаний секретные Деды Морозы разобрали всего за три дня.

Ёлку с открытками-желаниями детей установили в Молодечно

Ольга Курятник, представитель социального общественного объединения родителей «Бумеранг добра»:
В нашей елке принимали участие и просто прохожие, и семьи, и классы объединились для того, чтобы выполнить какое-то желание, и даже жители других городов – Вилейки, Гудогая – и другой страны. У нас есть и польский Дед Мороз, он присоединился к нашей акции: узнал про нее от знакомых и прислал подарок.

Ёлку с открытками-желаниями детей установили в Молодечно


Имена Дедов Морозов, по их желанию, вывесили на этой же елке в специальных открытках. 6 января организаторы проведут новогодний праздник, на который пригласят детей. Здесь и состоится вручение подарков.

Ёлку с открытками-желаниями детей установили в Молодечно

Люди в материале: Ольга Курятник
 
 
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Новости Беларуси. В Молодечно показали пример того, как абсолютно каждый может подарить новогоднее чудо детям. В одном из торговых центров установили елку...
 
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