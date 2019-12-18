Путин: пока не решен вопрос с Союзным государством, дотировать белорусскую экономику было бы ошибкой

Источник материала: Ежедневник





На большой пресс-конференции Путин заявил, что Россия не будет дотировать экономику Беларуси снижением цены на газ. По его словам, это было бы странноватой ситуацией.

Путин отметил, что чем дальше от мест добычи поставляется газ в российские регионы, тем больше дотируется цена из бюджета.

«Смоленск относится к такой зоне, где дотирование самое высокое, – сказал он. – Смоленск потребляет где-то 2 млрд [кубометров] примерно. В Беларусь мы продаем 20 милллиардов. И если мы будем дотировать всю белорусскую экономику, то это значит, что мы, Россия, дотируем целиком такой первичный энергоноситель, как газ, для всей страны. Ну, это вопрос, согласитесь, очень странный».

Президент России отметил, что дотировать белорусскую экономику есть смысл только решив вопрос со строительством Союзного государства.

«Нужны целые наднациональные органы – контрольные и эмиссионные. Должны работать общие правила в сфере антимонопольной политики. А может быть, и общий орган. Это огромная работа, и она может быть сделана и реализована только в том случае, если есть политическая воля и желание с обеих сторон. У нас такое желание есть. Мы обсуждаем это с нашими белорусскими партнерами, продвигаемся в какой-то степени. Но что у нас получится – пока неясно. Дотировать Беларусь […] в условиях нерешенности вопросов союзного строительства было бы с нашей стороны ошибочным», – резюмировал Путин.