ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Apple зарабатывает на iPhone больше, чем Samsung, Huawei и Xiaomi вместе взятые

19.12.2019 17:33 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Аналитическая компания Counterpoint Research опубликовала отчет, в котором рассказала, сколько разным производителям удалось заработать на продажах смартфонов в этом году.


По состоянию на третий квартал 2019 года, Apple получилось завладеть 66% операционной прибыли всей отрасли (что эквивалентно почти 8 миллиардам долларов). На втором месте находится Samsung с результатом в 17%. Череда китайских брендов (Huawei, Oppo, Vivo, Xiaomi) зарабатывают на продажах смартфонов еще меньше.

В целом, в третьем квартале года общая выручка от продаж смартфонов всех производителей составила порядка 12 миллиардов долларов. Это на 11% меньше в сравнении с тем же периодом в прошлом году. Эксперты связывают это с тем, что в мире растут продажи аппаратов среднего класса, а спрос на устройства премиального уровня уменьшается.

Смотрите, сколько у нас стоят популярные iPhone:

 
 
Ссылка на источник 54
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Санта-Клаус готовится к очередному кругосветному путешествию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
19.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика