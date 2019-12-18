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Apple зарабатывает на iPhone больше, чем Samsung, Huawei и Xiaomi вместе взятые
Источник материала: Tut.by
Аналитическая компания Counterpoint Research
По состоянию на третий квартал 2019 года, Apple получилось завладеть 66% операционной прибыли всей отрасли (что эквивалентно почти 8 миллиардам долларов). На втором месте находится Samsung с результатом в 17%. Череда китайских брендов (Huawei, Oppo, Vivo, Xiaomi) зарабатывают на продажах смартфонов еще меньше.
В целом, в третьем квартале года общая выручка от продаж смартфонов всех производителей составила порядка 12 миллиардов долларов. Это на 11% меньше в сравнении с тем же периодом в прошлом году. Эксперты связывают это с тем, что в мире растут продажи аппаратов среднего класса, а спрос на устройства премиального уровня уменьшается.
Смотрите, сколько у нас стоят популярные iPhone:
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На втором месте находится Samsung.
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