Долль выиграл спринт на этапе КМ по биатлону, лучший из белорусов - 29-й

Источник материала: Tut.by

Немецкий биатлонист Бенедикт Долль одержал победу в спринте на этапе Кубка мира во французском Анси.



Reuters

Долль не допустил ни одного промаха и на девять секунд опередил норвежца Тарьей Бё (0+0). Третьим стал француз Кентен Фийон-Майе (0+0).

Лидер общего зачета Йоханнес Бё (1+1) завершил гонку четвертым. Француз Мартен Фуркад (0+2) стал 12-м.

Сергей Бочарников (0+0) единственным из белорусов попал в очки. Он расположился на 29-м месте.

Никита Лобастов (0+0) стал 46-м, Максим Воробей (1+2) — 64-м, Роман Елетнов (3+1) — 78-м.

В субботу по итогам спринта пройдет гонка преследования.